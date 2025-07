Wanda Nara viajó a España y confirmó los rumores de acercamiento con L-Gante: “Voy a verlo a Elián”

Wanda Nara viajó a España a ver a L-Gante

El aire en Ezeiza resultaba casi irrespirable para quienes se detenían a mirar el desfile de flashes y preguntas, pero para Wanda Nara todo pareció deslizarse como peces en el agua. Ella lo dijo con una sonrisa: “Re lindo, ahora cuando vuelvo, seguramente vamos al Sur. Qué mal invertido el dinero, debería haber invertido en el Sur Argentino”. Así, en el aeropuerto y a punto de embarcar hacia España, reconoció lo que vibra en su corazón después del viaje a Villa La Angostura junto a sus hijos.

La escena pareció repetirse. Todos querían saber: ¿cómo impactó la noticia de que Mauro Icardi viajó llevando en sus botines los nombres de sus hijas con Wanda, de los demás hijos de la empresaria junto a los hijos de su pareja actual, la China Suárez? La respuesta llegó con la naturalidad de quien tiene mil batallas familiares en la espalda: “Está bien, que haga lo que quiera, no tengo ni idea si lo hace para provocar, quizás es su manera para dar amor. Yo no me pongo el nombre de mis hijos en los zapatos, yo hago otras cosas por ellos”.

Wanda Nara ya embarcada rumbo a España, donde visitará a L-Gante

¿Provocación, ritual de amor o simple gesto? El misterio permanece. Pero las preguntas siguieron, y las redes multiplicaron ecos: muchos miraron de reojo a La China y vieron en ella una obsesión con los looks de Wanda. “Y bueno, soy influencer, está bueno que se inspiren en mí, habla bien de mi trabajo”, disparó, sin titubear. Incluso, las sospechas crecían respecto a la posibilidad de que la China hubiera utilizado alguna de las prendas que Wanda dejó en Turquía.

La aclaración llegó rápido, con una pizca de ironía: “Yo soy un poco más rellenita, no creo. Además, los bolsos míos son vintage y muy deseados, hay un expediente y están todos ahí. Tengo una colección muy grande de bolsos, algunos quedaron en esa casa, pero la mayoría en otra casa, y todo tiene número de serie”.

Wanda Nara llegó a España a reencontrarse con L-Gante (Instagram)

En ese instante los cronistas preguntaron si existe la posibilidad de que los hijos en común de Wanda e Icardi se reúnan con su padre en Turquía. Ella se detuvo, buscó las palabras: “No tengo ni idea, eso está en el expediente. Ojalá que sí. Yo tengo planeado que cuando vuelva hago algo con los chicos y después comienzo a trabajar sin parar”. Esa estructura de madre todo terreno, trabajo sin límites y tiempos compartidos se volvió un refugio en medio de la tempestad mediática.

Sin esquivar ningún tema, Wanda se permitió cuestionar la decisión de la Justicia: ¿cómo es posible que se permita viajar al exterior a alguien que lleva diez meses atrasado en cuotas alimentarias? “No sé si yo no les diera de comer a mis hijos podría subir a un avión”, disparó, con la mirada fija en el interlocutor. La deuda de 10 meses de cuota alimentaria y el supuesto trato preferencial se vio justificado, según Wanda, por la fama del futbolista.

Una sonrisa y el nombre de Ayrton Costa apareció al vuelo. ¿Qué pasó entre ambos? Ella, sin darle más vueltas, lo explicó: lo conoció, sí, pero no hubo aventura, ni posibilidad de avanzar a un escalón diferente. “Si pudiera elegir pareja, no sería futbolista”, aseguró. Una declaración que diluyó los rumores en cuestión de segundos.

Ni la nieve quedó fuera de la crónica. Una foto, apenas una instantánea de la influencer junto a su profesor de ski, se convirtió en tormenta digital. El eco de la escena llegó hasta la propia pareja del instructor: “Wanda me quiere hacer el novio”, replicó la joven. Pero Wanda, hábil para esquivar balas mediáticas, lo dejó en claro: “Yo no hago esas cosas”. ¿A quién se dirigía? La respuesta quedó a la imaginación de todos.

La foto de Wanda Nara y su profesor de ski que disparó una inusitada reacción

En ese universo donde cada vínculo se examina con lupa, L-Gante volvió a escena. Consultada sobre el estado de la relación que mantienen, Wanda dejó caer el dato: “Fue el primero que me llamó por el Día del Amigo, y ahora voy a verlo”. Un gesto simple, pero no menor para quienes buscan, en cada detalle, la señal de un giro inesperado.