El encuentro íntimo de Mirtha Legrand para el Día del Amigo con Susana Giménez y sus afectos más cercanos: las fotos

Mirtha Legrand eligió celebrar el Día del Amigo rodeada de quienes forman parte de su círculo más cercano. La tarde del domingo 20 de julio, la diva recibió en su departamento a figuras como Susana Giménez, Teté Coustarot, María Teresa Villarroel, Héctor Vidal Rivas, Alejandro Veroutis, Amalia Idoyaga Molina y Alfredo Corti. Ese encuentro, colmado de calidez y complicidad, se transformó en la versión íntima de una tradición que se vive cada semana, aunque esta vez con el brillo especial que aporta una fecha tan esperada para los argentinos.

La mesa, que cada domingo recibe a los amigos de la conductora para compartir el té, lució especialmente preparada para la ocasión. Vajilla elegante y detalles acordes al festejo, junto a una selección de preparaciones dulces y saladas, actuaron como testigos de una tarde donde las anécdotas y las risas no faltaron.

Susana Giménez con Mirtha Legrand disfrutaron de una velada juntas para el Día del Amigo (Instagram)

Mirtha compartió con sus seguidores una imagen grupal de ese momento y acompañó la publicación con palabras que condensan el espíritu de la jornada: “Qué alegría poder festejar la vida con amigos. Feliz día a todos”, junto a un corazón rojo. Su frase resumió una búsqueda constante por celebrar los vínculos y dar valor a los afectos verdaderos, incluso en esos espacios que, lejos de los flashes y los sets televisivos, marcan el pulso de cada etapa de su vida. Los encuentros de domingo bajo su techo se convirtieron en un clásico, casi un ritual, que trasciende modas y temporadas y permanece como testimonio de la vigencia de la amistad y la hospitalidad de la anfitriona.

Mirtha Legrand celebró el Día del Amigo rodeada de sus afectos más cercanos en su casa (Instagram)

Mientras el ambiente de su departamento reunía historias compartidas y trayectorias, la noticia de su reconciliación con Moria Casán marcó agenda en la escena del espectáculo durante los últimos días.

Tomadas de la mano, Moria y Mirtha sorprendieron días atrás con una postal de acercamiento sincero, abriendo un nuevo capítulo en una de las relaciones más legendarias de la televisión argentina. El gesto, que dejó atrás años de declaraciones cruzadas y distanciamiento, se gestó primero en el circo Rodas, donde ambas compartieron función sentadas juntas y luego en el programa de la propia Mirtha, que sumó a Casán como invitada especial en una edición grabada para la tradicional mesaza de los sábados.

Entre los hitos recientes destaca la visita de Chiquita al Teatro Metropolitan para presenciar una función de Cuestión de Género, la comedia protagonizada por Moria Casán y Jorge Marrale. El ingreso de la conductora, con un vestido dorado y un abrigo animal print, provocó una ovación en la sala. Sobre el escenario, Moria eligió tributar palabras a la leyenda viva de la televisión: “No hay calificativos para esta señora del espectáculo, esta leyenda, que es un ejemplo de vida, de actitud, de profesionalismo, de entrega, única es, el récord Guinness se rompe con ella, no hay nadie como ella, das vuelta el mapamundi y no existe”.

Mirtha Legrand y Moria Casán en el programa de la diva (Video: La Noche de Mirtha, El Trece)

La respuesta de Mirtha fue inmediata desde el público: “Gracias, he pasado una noche maravillosa e inolvidable, cuando voy al teatro y me gusta mucho una obra, digo que es altamente recomendable y esta es altísima”. Además, se dirigió al elenco para destacar el trabajo de cada actor y dedicó elogios a Casán: “Moria, sos una actriz exquisita, fabulosa, te movés de una manera sensacional, sos una estrella, sos la número uno, sos LA ONE”.

Ese gesto de reconocimiento público alcanzó a borrar un pasado de tensiones y frases filosas. Durante años, los encuentros y desencuentros entre las dos figuras nutrieron titulares y debates. Moria Casán manifestó en más de una ocasión la falta de reciprocidad que sentía en su vínculo con Legrand, señalando que era ella quien solía exponer sus historias personales en los almuerzos televisados, sin encontrar la misma apertura del otro lado. En una de esas ocasiones, Casán expresó: “Para mí, estos ciclos se cumplieron”. En otro momento, resumió: “Fui tantas veces a lo de Mirtha que ya no tengo más que contarle. Me tiene que contar ella a mí… Y como ella no me cuenta, no voy más”.

No faltaron episodios cargados de actualidad, como la polémica generada por los dichos de Ricardo Darín sobre el precio de las empanadas en medio de debates económicos. Aprovechando ese debate, Casán respaldó a Darín con su estilo característico y fue categórica: “En conclusión, no hay que ir a la mesa de Mirtha Legrand porque te hace pasarla mal”. Incluso reveló que tanto ella como Jorge Marrale habían desistido de asistir al programa: “Yo no voy, chau. Nosotros no vamos a ir”.

Tomadas de la mano, Mirtha Legrand y Moria Casán disfrutaron de la función del Circo Rodas (RS Fotos)

El vínculo evidenció otras disputas, recordadas como la ironía de Casán en 2013 ante la negativa de Legrand a ver Escandalosas en Mar del Plata. “En la parte que yo salgo de Carmen, es un minutito, se puede quedar porque no le van a dar las piernas ni la cadera para llegar al final”, dijo. Marcó su posición ante la ausencia de la conductora y remarcó el respeto que merecía Carmen Barbieri como directora de la obra. “Me parece una provocación innecesaria hacia mi persona y una falta de respeto hacia Carmen”, sentenció en aquel momento.

El paso del tiempo, las ovaciones compartidas y los saludos de ocasión parecen hoy amortiguar las aristas de una rivalidad con historia. La imagen reciente de las dos tomadas de la mano deja en evidencia que existen momentos donde el espectáculo se detiene y emerge, aunque sea por un instante, el sentido de celebrar los afectos.