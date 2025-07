Mirtha Legrand habló de su futuro en la televisión: “Ya estoy grande”

Mirtha Legrand puso en duda su futuro en la televisión: “Ya estoy grande” (Video: La Noche de Mirtha, Eltrece)

Desde hace unas semanas, las versiones acerca de la continuidad de Mirtha Legrand en la televisión están en el aire. Mientras unos trascendidos aseguran que pondría a finales de 2025 un punto final a su extensa carrera televisiva, otros aseguran lo contrario y que todo pertenece a una tradición muy suya, la de jurar que “este es mi último año”.

Marcelo Polino fue invitado a la mesa de la diva de este sábado y quiso saber la verdad de primera mano. “¿Qué fue ese rumor que circuló de que este era el último año y que se iba a retirar?”, indagó. “Hace 20 años que estoy diciéndolo”, se rió de si misma, mientras el resto de los invitados le pedían que desmienta la posibilidad de su salida del aire.

Sin embargo, unos segundos después se puso seria. “Yo estoy grande, chicos. Estoy grande”, enfatizó la animadora, para después referirse a la pasión con la que encara su trabajo, en La Noche de Mirtha como en Almorzando con Mirtha Legrand, desde hace 57 años. “Me da tanto placer hacer mi programa. Me hace tanto bien físicamente. Anímicamente, moralmente, en todo sentido. Me hace bien, me gusta, me da placer”, se sinceró. “Estudio. Me estudié la vida de todos ustedes. Algunas cosas no puedo ni comentarlas”, comentó, divertida.

La Chiqui resaltó cómo antes de ser la “diva de los almuerzos” brilló en la época del oro de la cinematografía nacional. “Han hecho un ciclo de cine ahora mío. Hay mucha gente que ignora que yo tengo toda una carrera cinematográfica larga”, destacó, sobre el ciclo Mirtha Legrand: la diva total que se lleva adelante en el Malba durante julio y que recorre algunas de sus películas con directores como Carlos Hugo Christensen, Francisco Mugica y, por supuesto, Daniel Tinayre.

“Llegar a esta edad, seguir trabajando y mi cerebro, que está bien. Lo más importante es el cerebro. La mente”, resaltó, para después referirse a las dos facetas que distinguen su vida artística. “Cuando era más joven me gustaba ser actriz. Después, bueno, empecé esta carrera periodística que me encanta”, afirmó.

¿Cuál es su fórmula para mantenerse activa? “Me cuido mucho físicamente, como poco. Creo que es genético. Desde chica era así, me gustaba ser primera”, señaló, sobre su personalidad. “Yo me cepillo el pelo todas las noches antes de acostarme. Uso una crema, pero no para dormir porque se ensucia la cama. Tengo mi cosmetóloga y me cuido muchísimo. También tengo mi kinesiólogo”, enumeró.

Mirtha Legrand, entre la multitud que la esperó a la salida del teatro en el que fue a ver a Moria Casán y Jorge Marrale (RS FOTOS)

“Lo único es que no camino mucho porque no puedo caminar mucho por la calle. Mis colegas del ambiente me demuestran su cariño. Mis colegas también me demuestran su cariño. Muchos que no me saludaban ahora me saludan cariñosamente y es fabuloso. Mi vida ha sido fabulosa, maravillosa. Desde mi Villa Cañás a esto que he llegado es un milagro, señores. Es un milagro”, finalizó, mientras todos en el estudio terminaron aplaudiéndola.

Una de las grandes aficiones de la diva es el teatro y hace pocos días fue espectadora de Moria Casán y Jorge Marrale con su obra Cuestión de género: “Estuve viendo a Moria y es fantástica. Está estupenda, muy divertida. La obra estaba llena de gente, faltaban dos filas, nada más. La calle Corrientes estaba repleta. Muchas gracias por haberme invitado. Me dedicó la función Moria. Muy cariñosa y el público muy amable”.

La diva manifestó su sorpresa por lo que genera en esta etapa de su vida entre la gente. “Yo no sé qué pasa conmigo. Me emociona lo que sucede. Tanto cariño y toda una vida dedicada a esto, ¿no? A veces me saltan las lágrimas de emoción porque te dice cosas tan lindas y con tanto cariño", manifestó.