Carolina ‘Pampita’ Ardohain se animó a contar a sus amigas sobre su romance con Martín Pepa: ‘Me lo mandó la Virgen’

Pampita habló de su vínculo con Martín Pepa

“Me lo mandó la Virgen”, habría confesado Carolina “Pampita” Ardohain a sus amigas, refiriéndose a su nuevo vínculo sentimental con Martín Pepa. Esta frase condensa el clima de entusiasmo y sorpresa que rodeaba el romance de la modelo argentina con el polista. Inmediatamente dieron un paso significativo apenas se volvieron a encontrar, organizaron una presentación formal de Pepa ante los hijos, la familia y los amigos de Pampita.

Pampita dio a conocer cómo se conoció con Martín Pepa

El eco de besos, abrazos y promesas resuena en la memoria de quienes alguna vez creyeron que el amor podía resistir cualquier distancia. La relación se apagó, y con ella, la luz que el sol, la luna y las estrellas proyectaban sobre una historia que parecía destinada a perdurar. El final de este cuento, que alguna vez se sintió encantado, deja tras de sí un vacío donde antes florecían los paisajes compartidos y las llamadas que se extendían sin límite. En el pasado quedaron los momentos en que los abrazos ofrecían refugio y los viajes abrían horizontes para dos personas unidas por la esperanza. Las palabras de amor, que antes tejían promesas, ahora solo existen como recuerdos de una etapa que ya no volverá. La historia, que alguna vez brilló con intensidad, ha llegado a su desenlace, al menos por ahora.

Pampita y Martín Pepa compartiendo grandes veladas

Pampita y Pepa se conocían desde que eran chicos, ya que compartieron un viaje de egresados. En ese contexto, habría surgido una atracción que nunca llegó a concretarse, en parte porque, cada vez que se reencontraban, alguno de los dos estaba en pareja.

Martín Pepa, nacido en La Pampa, no proviene de una familia de polistas y, de acuerdo con la información difundida en el programa, “empezó de abajo”. Los que lo conocen es un hombre muy divertido, caballero y buena persona.

El viaje bajo perfil de Pampita a Estados Unidos para alentar a Martín Pepa

Martín Pepa se encontraba residiendo en los Hamptons (Estados Unidos), donde gestiona la carrera del hijo de un millonario australiano, James Packer, también polista. La conexión entre Pampita y la familia de Pepa se mantuvo a lo largo de los años. En esa oportunidad la modelo decidió hacer la caminata a Luján, como todos los años junto a la madre de Pepa, y que fue precisamente esta última quien, al notar que ambos estaban solteros, sugirió que se reencontraran. Comenzaron a verse y a intercambiar mensajes, videollamadas. El le mandaba flores todos los días, y logró conquistar el corazón de Pampita.

Hacia octubre del año pasado, Pampita declaró: “Estoy trabajando mucho por suerte, me encanta, muchos viajes también, disfrutando de un momento profesional que en estas fechas es más movido”. Al ser consultada sobre su relación con Martín Pepa, respondió: “Estoy acostumbrada, sé cómo son las cosas, así que no me quejo de nada”.

Pampita y Martín Pepa: del reencuentro a la consolidación de su romance en Londres

La modelo también compartió su perspectiva sobre la exposición mediática y la libertad personal en esta etapa de su vida. “Voy a salir a comer, voy a ir al cine, voy a ir a bailar, voy a juntarme con amigos, es un momento para pasarla bien y me doy todos los permisos”, anticipó. Frente a los rumores, Pampita explicó: “Para que se acostumbren y no tener que dar explicaciones, es una época que uno puede salir, me invitan un montón de amigos que quieren que salga de casa y no tengo por qué no hacerlo”.

Sobre su estado de ánimo, la modelo se mostró serena y abierta a nuevas experiencias: “Tengo ganas de estar como estoy hoy, disfrutar de mi familia y mi trabajo, y todo lo lindo que me traiga la vida no voy a tener prejuicio y lo voy a disfrutar, no me va a importar lo que diga la gente”.

Enfatizó su decisión de no dejarse condicionar por la opinión pública: “Peor es quedarme en casa sin poder salir a comer o ir al teatro, no me quiero perder la vida por lo que puedan decir”. Al final de la entrevista, cuando se le preguntó por la situación de su exmarido, Roberto García Moritán, quien permanecía internado en una clínica de rehabilitación, Pampita optó por no hacer comentarios: “No voy a hablar de eso”.

El festejo del cumpleaños de Pampita en Punta del Este junto Martín Pepa

Pampita y Martín Pepa entre viajes, encuentros amorosos y la ilusión de formar una familia

La modelo y el polista en un entorno rural, rodeados de naturaleza y acompañados por los hijos de ella, en una jornada que incluyó paseos en tractor, contacto con animales y momentos de ternura familiar. Esta postal, que podría confundirse con una producción de moda, revela mucho más que un simple romance: es la consolidación pública de una relación que, tras meses de discreción, ahora se exhibe sin reservas.

Pampita y Martín Pepa en una serie de fotografías donde se los ve “completamente entregados al amor, fundidos en un beso que destila pasión y complicidad” en Palm Beach, Estados Unidos. El telón de fondo, un campo verde y una mesa de picnic elegantemente dispuesta, refuerza la atmósfera idílica de la escena.

Pampita y Martín Pepa, romance entre viajes y reencuentros

El viaje de Pampita a Estados Unidos no se limitó a la pareja. La conductora de televisión también compartió imágenes junto a su hija Anita, fruto de su relación con Roberto García Moritán.

Un festejo de cumpleaños soñado en las afueras de Londres

La celebración de cumpleaños de Martín Pepa en Londres marcó un hito en la relación de la pareja

La celebración del cumpleaños de Martín Pepa en Windsor, un exclusivo barrio en las afueras de Londres, se transformó en un evento que no solo reunió a amigos y familiares, sino que también consolidó la historia de amor entre ambos. La fiesta se realizó en la mansión de estilo Tudor de Juan, hermano de Pepa, y su esposa Juana, un escenario que aportó un aire de distinción a la velada.

La recepción se llevó a cabo bajo un gazebo adornado con flores, donde los invitados disfrutaron de una cena al aire libre. La ambientación incluyó una mesa con candelabros de plata y platos con dedicatorias personalizadas, lo que aportó un tono íntimo y emotivo. Antes del banquete principal, se sirvió una picada criolla al atardecer, seguida de un postre tipo tiramisú que, según los asistentes, dejó a varios con ganas de repetir.

Martín Pepa sorprendió a Pampita y sus amigas con gestos especiales durante la celebración en Londres

Uno de los aspectos más comentados de la noche fue el look de Pampita. La modelo eligió un vestido negro de la firma Gone, con escote halter, abertura lateral y una capa que caía desde los hombros, lo que le otorgó un aire de diva. Completó el conjunto con sandalias a tono, ondas suaves en el cabello y un maquillaje que resaltó su mirada. El atuendo de Pampita se convirtió en uno de los temas centrales de conversación entre los presentes, reafirmando su estatus como referente de la moda. Martín Pepa también se ocupó de que la celebración tuviera un carácter especial para su pareja.

El look de Pampita en la fiesta de Windsor reafirmó su estatus como referente de la moda argentina

Cubrió los pasajes de las amigas de Pampita para que pudieran asistir al festejo, un gesto que fue destacado por los invitados y que reforzó el ambiente de camaradería. La fiesta, que tuvo lugar el 31 de mayo pasado, no solo fue una noche memorable para los asistentes, sino que también marcó un hito en la relación de la pareja.

Las imágenes compartidas en redes sociales mostraron a Pampita y Pepa disfrutando de su estadía en Londres, incluyendo un paseo por el club The Roof Gardens.

La celebración en Windsor se distinguió por su exclusividad y por el cuidado en cada aspecto, desde la ambientación hasta la selección de invitados. La mesa con dedicatorias personalizadas y la picada criolla al atardecer fueron solo algunos de los detalles que hicieron de la noche un evento único.