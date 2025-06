Pampita deslumbró en la gran noche de cumpleaños de su novio Martín Pepa

El momento de la torta para Martín Pepa

Fue una noche para recordar en Windsor, un distinguido barrio de las afueras de Londres. Allí Carolina Pampita Ardohain deslumbró a todos con su estilo impecable en la fiesta de cumpleaños de su pareja, Martín Pepa. La celebración se llevó a cabo en la bellísima mansión estilo Tudor propiedad de Juan, hermano de Martín, y su esposa Juana. Un lugar perfecto para una ocasión tan especial.

La recepción al aire libre, con picada criolla

Todo estuvo pensado con lujo y cariño, haciendo del evento algo súper exclusivo y memorable. La velada se desarrolló bajo un gran gazebo lleno de flores, donde los invitados se deleitaron con una cena al aire libre. La ambientación incluía una mesa puesta con candelabros de plata y platos que llevaban dedicatorias personalizadas, lo que hizo todo mucho más personal y emotivo. Y, claro, no podía faltar una típica picada criolla al atardecer, previa al banquete y un delicioso postre tipo tiramisú que dejó a más de uno con ganas de repetir.

Pampita en el gazebo donde se desarrolló el banquete

El look de Pampita fue, sin duda, uno de los temas de conversación de la noche. Lució un espectacular vestido negro de Gone, que acentuó su figura con detalles como un escote halter y una abertura lateral. La capa que caía desde sus hombros le dio un aire de diva total. Completó su estilo con sandalias a tono, ondas suaves en el cabello y un maquillaje que resaltaba su mirada, demostrando una vez más por qué es un ícono de moda.

Fue una celebración lujosa

Martín Pepa no se quedó atrás y se encargó de que las amigas de Pampita pudieran estar presentes, cubriendo sus pasajes para que no se perdieran el festejo en este lugar tan chic. Entre las invitadas elegidas por la modelo estuvieron Matilde Grobocopatel (presidenta de la Fundación Los Grobo),Male Zermoglio (cuñada de Pampita, casada con su hermano Guillermo) ,María Alberó (la esposa del exfutbolista chileno Iván Zamorano), su hija Mía Zamorano Alberó, Oriana Montanelli (quien le presentó a Roberto García Moritán) y Estefanía Novillo (maquilladora personal de Pampita, ganadora de un Martín Fierro de la Moda en 2024). Esto habla del gesto amoroso de Pepa, quien no quiso dejar detalle sin cuidar para celebrar a lo grande. Los relatos de los invitados y las fotos en redes sociales muestran a la pareja disfrutando de Londres, con un paseo en el club The Roof Gardens incluido.

El banquete en el cumpleaños del novio de Pampita, Martín Pepa, en Windsor

Esta fiesta del 31 de mayo no solo marcó el calendario como una noche increíble para todos los presentes, sino que también simbolizó un momento importante para Pampita y Pepa, que continúan escribiendo su historia de amor con escapadas y eventos que siempre dan qué hablar.

Pampita con su grupo de amigas

La historia de amor entre ambos podría remontarse a los días de su juventud, cuando ambos eran adolescentes y coincidieron durante un viaje de egresados. Pero las circunstancias de la vida no permitieron que aquel primer encuentro se transformara en algo más serio. Sin embargo, el destino les tenía preparado un nuevo capítulo muchos años después.

Pampita, espectacular en su vestido negro, en el gazebo

Martín Pepa, originario de General Alvear, La Pampa y dedicado al polo, construyó su carrera desde los inicios como mano derecha de James Packer, el magnate australiano fanático de ese deporte. Se casó, se separó hace cinco años, y marchó a residir en The Hamptons, Estados Unidos. Mientras tanto, dividía su tiempo entre sus responsabilidades familiares y sus viajes a Argentina, donde, finalmente, coincidió nuevamente con Pampita gracias a un encuentro sugerido por su madre.

Pampita con dos de sus amigas

Es que aunque parezca increíble, el reencuentro fue propiciado por Silvia, la madre de Martín Pepa, quien había mantenido una relación cercana con Pampita a lo largo de los años. Hacía un par de meses que Pampita se había separado de Roberto García Moritán, Durante una peregrinación anual a Luján, Silvia vio la oportunidad de que su hijo y Pampita volvieran a conectarse, sugiriendo amablemente una salida entre ambos. Así, los hilos del destino que alguna vez parecían apartarlos, se enlazaron de nuevo.

El gazebo donde se desarrolló la cena de cumpleaños