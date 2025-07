Florencia Peña recordó la historia de su peluca en Casados con hijos: “Cuando la vio Guillermo Francella me dijo que no” (Video: La peña de Morfi, Telefe)

En la visita de Florencia Peña a La Peña de Morfi (Telefe) se refirió a su éxito al frente del musical Pretty woman, la versión teatral de la película que catapultó a Julia Roberts al estrellato, y repasó momentos importantes de su carrera como su Moni Argento en Casados con hijos y la historia de su característica peluca.

“Cuando arrancó Casados con hijos me acuerdo que las críticas eran horribles. Una decía ‘una comedia con olor a naftalina’ porque decían ‘qué malo es el decorado’. Pero, claro, era adrede. Y decían que era fea mi peluca. ‘¿Qué le pasó? ¿Por qué se puso esa peluca?’“, recordó, sobre las reseñas negativas que tuvo la sitcom en su estreno en 2005.

“Yo pedí una peluca tipo Farrah Fawcett porque yo venía de hacer La Niñera, que tenía los rulos muy tomados y pensé ‘¿qué hago?’. Había un mes de diferencia entre el final de una y el comienzo de la otra. Pedí que me la trajeran y vino una peluca de pelo de cabra. ¡No entienden lo que era esa peluca!“, señaló, divertida sobre la inspiración en el famosísimo peinado de la actriz de Los Ángeles de Charlie.

Florencia Peña con su famosa peluca en el rol de Moni Argento en Casados con hijos (Telefe)

Sin embargo, la peluca fue objeto de conflicto con Guillermo Francella. “Me la pongo y digo ‘esto es un horror’, pero un horror genial. Entonces cuando Guille me ve pasar por los pasillos, me mira y me dice ‘esa peluca, no’. Y yo empecé a decirle ‘por favor, Guille, dejame defenderla, por favor’. ‘Yo te juro que te voy a hacer el personaje con esta peluca’. Bueno, que sí, que no, y lo terminé convenciendo”, mencionó, sobre aquella batalla que libró sobre la caracterización.

“La primera crítica fue ‘una comida con olor a naftalina’ y ‘nos preguntamos todos qué pasa con la peluca de Florencia Peña’. Viene y me dice. ‘¿Qué te dije? ¿Qué te dije?’. Y yo seguí diciendo ‘yo te la voy a defender’“, insistió la actriz. Pasaron unos meses para que el éxito de la comedia le diera la razón.

”Bueno, pasó un año, al programa le fue más o menos. Las críticas eran horrorosas. Pero cuando lo repiten en el prime time, ahí el programa se despega con 30 puntos. Entonces, mi peluca pasó a ser el ícono máximo”, recordó, con felicidad. El suceso consiguió que la ficción, que compartía con Érica Rivas, Marcelo de Bellis, Luisana y Darío Lopilato, vuelva a la pantalla de Telefe.

La peluca de Moni Argento fue cuestionada por Guillermo Francella, mientras Florencia Peña le pidió defenderla

“Yo ya estaba siendo Hechizada cuando tuvimos que recular y volvimos para hacer la segunda temporada. Entonces empezamos con en dónde está la peluca de Moni. Nadie sabía dónde había quedado esa peluca“, rememoró, con humor. “Moni es eso. Moni es esa peluca. Además, todo lo que jodíamos con que era un nido de caranchos. Pepe siempre me decía eso y ahora acá estoy haciendo de Pretty woman a los 50 años. ¿Podrán?”, concluyó.

Casados con hijos contó con dos temporadas y numerosas repeticiones en Telefe como en la televisión de cable. Además, forma parte del contenido de plataformas como Netflix, HBO y Prime Video. Sin embargo, Flor Peña reconoció que su vínculo con el personaje no fue fácil. “Durante 17 años estuve un poco peleada con Moni Argento”, se sinceró, en 2023 sobre su composición en el marco de la vuelta de la comedia en una versión teatral en el Gran Rex.

Casados con hijos en el Gran Rex

“Somos un poco los Rolling Stones de cabotaje. El primer día que salí me emocioné muchísimo. Porque yo, durante estos 17 años, estuve un poco peleada con Moni Argento, porque siempre sentía que era mi sombra. Siempre tenía que demostrar que yo no era solamente Moni Argento. Y no porque la haya hecho mucho, sino porque se repitió mucho”, aseveró, en diálogo con Marcelo Polino.

“Entonces, cuando se abre la puerta y salgo ese primer día, como que me amigué con Moni. Dije: ‘Bueno, pará. Acá hay algo que la gente quiere mucho y que lo construí yo. ¿Cómo no la voy a querer?’. Solamente lucho contra ella porque a mí me gusta hacer otras cosas”, afirmó, en aquel momento.