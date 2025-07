Andy Kusnetzoff habló de las críticas a Mario Pergolini en su regreso a la televisión: “Nos tenemos que apoyar”

Andy Kusnetzoff habló de la vuelta de Pergolini a la televisión

Mario Pergolini regresó a la televisión después de 15 años y el retorno no pasó desapercibido. Responsable de ciclos históricos como La TV ataca, Hacelo por mí y CQC, el conductor estrenó Otro día perdido en la pantalla de eltrece y, en lo que es una constante en su trayectoria, cosechó opiniones a favor y en contra. Lo concreto, es que no pasó desapercibido y obtuvo buena repercusión para los números actuales.

En LAM analizaron el tema con diferentes voces y fueron a buscar la de Andy Kusnetzoff. Exmovilero de CQC, está distanciado de Mario desde comienzos de los 2000, cuando dejó la Rock & Pop para competirle a Cuál es? en Radio Metro. El tiempo limó algunas asperezas y hasta tuvieron un reencuentro radial. En este contexto, su opinión era de las más esperadas. Al fin y al cabo, son de la misma generación y se ubican en una zona similar en su experiencia en el medio.

“No me pude sentar a verlo, sí vi algunos recortes. A mí me pone contento”, sentenció el conductor de Perros de la calle y explicó sus motivos. "Me parece que, para la industria, nos tenemos que apoyar y debemos estar contentos. La tele no es igual que hace 15 años. Entonces para mí está buenísimo que esté Mario, que aparezca más plata, más presupuesto, más torta para repartir", analizó.

Durante el móvil, se refirió a las innovaciones tecnológicas que propuso Pergolini apelando a la inteligencia artificial. “A Mario siempre le gustó la tecnología. Me parece que todo es una buena vuelta de tuerca. Y que tenga ganas de volver a la tele a los 61 años sabiendo que está hecho, yo lo celebro. Está bien, él dijo que la tele estaba muerta. Le podemos reprochar eso, pero después apoyemos”, afirmó.

Mario Pergolini se animó a perrear con Cazzu (eltrece)

“Te parece que está aburguesado?”, le preguntó la cronista Candela Mazzone. “Aburguesados estamos todos”, replicó Andy, que también se refirió a las críticas sobre el parecido del programa de Pergolini con La noche perfecta, el último que hizo Wainraich en la misma pantalla. “Es un late night. El de Seba Wainraich se parece al de Letterman, que se parece a Jimmy Fallon, que se parece a Jay Leno, que se parece a Pettinato. Es un género. Y después cada uno le da la vuelta que sea”.

Siempre aclarando que no pudo ver el programa en profundidad, Kusnetzoff hizo un breve paneo de la primera semana de Mario. “No estoy en modo crítico, pero celebro que fue Francella, que fue Furriel, que fue Cazzu. Son invitados primera línea y yo lo celebro, porque el último programa que hice era de invitados”, dijo en referencia a PH, Podemos hablar. “Está bueno que esté en la tele. Si no, uno se va aislando. Y te lo digo con sinceridad, porque podría decirte otra cosa.

Hacia el final del móvil, Kusnetzoff no se hizo cargo de las críticas de Rodrigo Lussich, quien dijo que lo hostigaban desde CQC cuando él era cronista. “No me acuerdo de todas las cosas, pasó tanto tiempo... Si aparece un video le digo ‘Rodrigo, perdoname’”. En cambio, admitió el enojo de Susana Giménez, que aseguró que nunca iría a su programa y exigió que Pergolini le pidiera perdón de rodillas. “CQC era como un anti poder también. Y Susana era la persona más popular de televisión, como era Tinelli. Entonces sí había algo de eso, que era de Mario".