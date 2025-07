Susana Giménez contra Mario Pergolini: “No iría a su programa; que me pida perdón de rodillas”

Susana Giménez contra Mario Pergolini: “No iría a su programa ni aunque me pida perdón de rodillas” (Video: LAM, América)

Susana Giménez fue espectadora de lujo de Rocky, la obra que protagoniza Nicolás Vázquez en la calle Corrientes basada en la famosa película de Sylvester Stallone. En su ingreso al teatro habló con LAM (América) y soltó frases filosas sobre diferentes temas. Uno de ellos fue el regreso de Mario Pergolini a la televisión, luego de 15 años sin pantalla.

Al ser consultada acerca de qué pensaba sobre Otro día perdido, el ciclo del creador de CQC, la diva no anduvo con rodeos. “Jamás lo veré”, comentó, rodeada de la gente que se agolpó en la puerta del Teatro Lola Membrives. “Me odiaba, hablaba siempre mal de mí, siempre. No iría nunca a su programa. Que me pida perdón de rodillas”, lanzó.

Pero no fue todo. “¿Quién es peor, Mario Pergolini o Jorge Rial?“, indagó el cronista del ciclo de Ángel de Brito, momento en el que la conductora se tomó unos segundos para pensar. ”Rial es peor", completó, tajante. Luego, se refirió a la reciente separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi y el chispazo vintage que se generó con Graciela Alfano acerca de quién era la dueña del tapado que usó María Julia Alzogaray para la tapa de Noticias en los años 90, hecho que se reflotó por la serie Menem, el show del presidente.

Así fue la llegada de Susana Giménez al teatro para ver la obra de Nico Vázquez (Crédito: RS Fotos)

“¿Te impactó la separación de Nico con Gimena?”, fue otra de las preguntas que recibió la animadora. En ese momento, mientras reaccionaba a las muestras de cariño de sus seguidores, Susana marcó su posición. “¿Ahora quieren hablar de eso? No me voy a meter en eso”, aseveró, mientras se tomaba fotos y saludaba a quienes se habían acercado al lugar para verla.

“¿Qué consejo le das a Nico Vázquez o Gime Accardi?”, insistió el cronista del programa de América. “Ningún consejo, no se puede aconsejar a una pareja”, expresó, para luego manifestar su deseo, no solo para Nico Vázquez y Gimena Accardi, sino que para todo el país. “Hay que quererse más. Por favor, basta de agresiones. De toda índole, política, del espectáculo. Basta, ya está”, se despachó.

Sin ser consultada sobre el tema, la diva se refirió a todo lo que viene sucediendo con el recordado tapado de la exfuncionaria menemista, todo un símbolo de la corrupción de esa época: “A mí me interesa lo que está diciendo la Alfano sobre la piel que usó en una tapa de revista... Es mi tapado, no es de la Alfano. Ella no estaba ahí”, puntualizó, sobre la prenda.

Susana Giménez y Mario Pergolini mantienen un enfrentamiento de larga data (Telefe, Eltrece)

Durante una de las emisiones de su programa radial en Vorterix en 2013, Mario Pergolini rememoró una anécdota significativa sobre su histórico enfrentamiento con Susana Giménez. “La invitamos a Susana para ver si quería venir un día acá al programa y dijo ‘con Pergolini ni en pedo’”, contó, desde su programa.

El conflicto no es nuevo y data de tiempo atrás, según detalló el propio Pergolini en el programa. Cuando uno de sus columnistas sugirió que la alternativa podría ser que él asista al programa de ella, el conductor descartó la posibilidad. “No, no quiere saber nada conmigo”, afirmó. Durante la conversación, los integrantes del equipo bromearon acerca de posibles restricciones legales impuestas por la conductora, mencionando de manera irónica, “Mandó una cautelar que a cien metros no se pueden acercar”, a lo que Pergolini sumó: “La vi el otro día y es para seguir riéndose, igual ya estoy afuera...”.

Pese a la distancia, Pergolini aseguró que no guardaba resentimientos y recordó diversos episodios que, según su experiencia, hablan del buen trato que la conductora recibe en los ambientes laborales en los que han coincidido, especialmente en Telefe. “Siempre escuchaba que decían ‘aquel tenía un problema y sabés quién lo ayudó, Susana’. ‘Se enteró Susana y de golpe se le solucionaron los problemas’”, resaltó.

En aquel momento, el equipo sugirió como gesto reconciliador enviarle flores a la diva. Pergolini reconoció haber intentado acercarse de ese modo. “Le mandé hace poco. Hablé con ella hace unos años, pero bueno, se olvidó, parece que te olvidás fácil Susana de las cosas...”, señaló, entre risas.