La China Suárez se despidió de Turquía con un profundo mensaje religioso

La China Suárez y una jugada en las redes: ¿Una respuesta sutil a las duras críticas de Wanda Nara?

El inesperado mensaje de la China Suárez resonó en las redes sociales luego de las recientes críticas lanzadas por Wanda Nara. Todo comenzó con un escándalo que estalló en X, donde la empresaria, a miles de kilómetros de distancia y desde sus vacaciones en la Patagonia, decidió publicar una serie de mensajes que apuntaron hacia tres destinatarios: Mauro Icardi, China Suárez y el periodista Gustavo Méndez. Tan cierto es que no llamó a ninguno por su nombre como que nadie tuvo dudas para quiénes estaban dirigidos.

¿Qué encienden estas palabras y por qué ahora? Bastó con que Wanda enviara uno de sus tuits más punzantes para que la atención se dirigiera nuevamente al viejo conflicto. En ese mensaje cargado de ironía y veladas acusaciones, la empresaria disparó: “Tu entrevistada que pierde la dignidad dejando a sus hijos para usar mis cosas, ropa y objetos en Turquía”. Ni el nombre de la actriz ni el del futbolista necesitaban mencionarse; el eco de los hechos recientes —el viaje de la actriz a Turquía para acompañar a Icardi— bastaba para que todos entendieran el destinatario de su desahogo.

Pero Wanda no se detuvo allí. Dio un paso más allá y arremetió contra el intento de la ex Casi Ángeles de acercarse a sus hijas: “Le encanta exponerse, mostrar, pasear, filtrar fotos y llamar a ‘amigos’ periodistas para que suban esas fotos. Cuando de mil maneras expresaron no querer tener relación”, sentenció. La incomodidad de las niñas, según dejó entrever Wanda, surge de ese acercamiento forzado que ahora expone frente a miles de seguidores.

La China Suárez, en medio de las críticas, compartió una frase de autoayuda

En medio del vendaval digital, la China Suárez optó por un gris elegante: ni silencio absoluto, ni confrontación directa. Horas después de los tuits de la empresaria, compartió en sus historias de Instagram una imagen tomada en Estambul, junto a Icardi. Pero la foto en sí era apenas el marco de su mensaje: sobre una pared decorada con azulejos aparecía escrita una frase atribuida a Santa Teresa de Jesús —“Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta: solo Dios basta”— seguida de un emoji de corazón. ¿Fue casual o una sutil respuesta? Las interpretaciones no tardaron en multiplicarse.

Sin mencionar nunca a Wanda, ni a los hechos del escándalo, la actriz dejó flotando la sensación de que la serenidad es su elección en el temido círculo de fuego mediático. “Nada te turbe... la paciencia todo lo alcanza”, leía la cita. ¿Se aferró la China a la espiritualidad para esquivar la tormenta? ¿Fue ese mensaje una forma de decir que las preocupaciones las deja “en manos de Dios”, sin entrar en dardos públicos?

Mientras las redes se alimentaban de hipótesis y el posteo en Instagram se compartía una y otra vez, la tensión entre ambas parecía reavivarse, como si el conflicto —que hasta hace poco había perdido fuerza— solo dormía a la espera de una nueva chispa. De las protagonistas, ninguna emitió declaraciones nuevas. En el aire quedó la pregunta: ¿habrá un nuevo capítulo o el silencio será el escudo definitivo?

Uno delops tantos mensajes de Wanda alusivos a la China Suárez

Mientas tanto, se espera el inminente regreso de la China a la Argentina, en el marco del cumpleaños de su hija Rufina. En teoría, dentro de una semana retornaría a Turquía, pero ya no sola, sino con sus tres hijos, quienes en las próximas horas comenzarán sus vacaciones de invierno.

Pero en este mapa íntimo falta una ruta por definir: el permiso de los padres de los niños. Ahora, la atención recae en dos figuras: Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré. Serán ellos quienes decidan finalmente si los tres hijos podrán acompañar a su madre a Estambul, para ser testigos —y compañía— de una nueva etapa de Mauro Icardi en las canchas.