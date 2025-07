El sentido homenaje de Santiago Korovsky a una actriz de División Palermo: “Santa Betty, te extrañamos mucho”

Nilda Sindaco interpretaba a Betty, la recepcionista de la comisaría (Foto: Instagram/santikorovsky)

El viento frío de julio atraviesa la ciudad de Buenos Aires, justo cuando la cuenta regresiva para el estreno de la segunda temporada de División Palermo llega a su fin. En medio de la expectativa y los recuerdos, un nombre late con intensidad especial: Nilda Sindaco. Su ausencia se siente como un susurro persistente, como una carcajada que no termina de apagarse en el aire. Santiago Korovsky, el creador de la serie, escribió en sus redes un mensaje que desarma de ternura y nostalgia.

“En algún lugar, Nilda se estará riendo, puteando y fumando a la vez. La extrañamos mucho, pero queda la alegría de que la gente va a seguir conociendo su genialidad. A ella le dedicamos la nueva temporada de División Palermo, que la Santa Betty nos acompañe en este estreno”, destacó.

¿Qué significa recordar a alguien que ya no está, justo cuando el arte que ayudó a crear vuelve a nacer? ¿Qué queda, acaso, de quienes supieron hacernos reír con tanta verdad? En Instagram, Korovsky acompañó su homenaje con una imagen que pronto recorrió las redes: Nilda, con un halo de santidad y su gesto pícaro, convertida en una especie de estampita que invita a la risa y al amor. No hay duda: es una despedida fiel al espíritu de División Palermo y, sobre todo, a la humanidad entrañable de Betty, su personaje.

La imagen que decidió publicar Santiago Korovsky al recordar a la actriz Nilda Sindaco

La respuesta no tarda en multiplicarse. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, de memoria y de agradecimiento. Entre palabras cálidas y emojis de corazones, queda flotando la certeza de que la actriz no se fue del todo. “Nilda (Betty) es División Palermo, la adoramos y la extrañamos”, escribe Hernán Cuevas, uno de sus compañeros en la ficción. Otra usuaria la evoca junto al humo de su cigarrillo, hablando del documental sobre salud mental de Santiago Korovsky y descubriendo en la actriz una profundidad que va más allá de la pantalla: “Betty estarás siempre en nuestros corazones con el puchito. Vi el documental de salud mental y entenderla y amarla más allá del personaje”.

Las palabras se desbordan en recuerdos. “Hermosa Nil, cómo te extraño, amiga querida,... cumplió su objetivo de ser la actriz más dulce y hacer reír a muchos,.. que tu luz nos ilumine siempre por el buen camino,... te extraño, amiga querida, Nil,.. Betty para todos. Millones de gracias, Santi, amigo, por todo lo que hiciste por nosotras. siempre presente”. La comunidad de fans y colegas de Nilda la despidió a su modo: evocando su luz, su legado, la risa que sembró en cada uno.

Pero, ¿quién fue Nilda Sindaco antes de ser la “Santa Betty” de División Palermo? Actriz, escritora, militante incansable por los derechos en salud mental: su historia se forjó mucho antes del éxito de Netflix. En la Escuela Nacional de Arte Dramático encontró el primer refugio; en la escritura y el teatro, el espacio vital para resistir los embates más duros. Aún así, su camino estuvo marcado por la fragilidad y la lucha. “En el Borda estuve un año. Pasaron cosas y volví a caer. Me tuve que internar acá en el Moyano, donde estuve tres años, hice teatro con el grupo en Mar del Plata y tantas cosas. Después me fui, estuve 10 años internada y volví a caer. Salí hace dos años, hice la serie lo más bien y me agarró EPOC después”, relató con crudeza en una entrevista con Revista Crítica en 2023.

"Escucho sus mensajes de audio dónde me hacía reír, me doy cuenta que la voy a extrañar mucho", había destacado Santiago Korovsky tras la muerte de Nilda

Reveló también el destino errático de su carrera de actriz: “Me deprimí mucho, y al deprimirme tanto, sentí que tenía que internarme de nuevo. Y acá estoy. Y no es fácil mantener una carrera así, porque estando acá perdí oportunidades de trabajo”.

La vida de Nilda fue pleamar y bajamar, nunca simple, nunca lineal. Las internaciones en los hospitales Borda y Moyano dejaron huellas profundas, pero también abrieron la posibilidad de actuar allí donde parecía imposible. En los pasillos del hospital, en las tablas de pequeños escenarios, Nilda insistió con la fuerza de los que no se rinden.

15 años duró la amistad de Santiago y Nilda (Foto: Instagram/santikorovsky)

Al final, División Palermo fue más que una serie para ella. Fue el escenario donde, en palabras de quienes la conocieron, dignidad y talento se dieron la mano. Fue la prueba de que la risa puede curar, de que la pantalla puede albergar la verdad, por dura que sea.

¿Quién acompaña el estreno de la nueva temporada? Quizá, desde un rincón invisible, Nilda Sindaco se esté riendo, puteando y fumando a la vez, rodeada del cariño de quienes siguen descubriendo su genialidad. La “Santa Betty” nunca estuvo tan viva.