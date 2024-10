Murió Nilda Sindaco, la actriz de División Palermo

Nilda Sindaco interpretaba a Betty, la recepcionista de la comisaría (Foto: Instagram/santikorovsky)

División Palermo se convirtió en una de las series argentinas más comentada del último tiempo, ganando una nominación a los premios Emmy. Sin embargo, en medio de esta alegría, Santiago Korovsky, creador y actor de la serie, usó sus redes sociales para dar la triste noticia de la muerte de Nilda Sindaco, la mujer que interpretó a Betty en la tira de Netflix.

“Hace unos días se fue Nilda, la Betty más linda que División Palermo hubiese podido tener. Era una persona brillante, sensible y de las mejores actrices que conocí”, comenzó el mensaje en su cuenta de Instagram junto a cuatro fotografías: en dos de ellas se los puede ver metidos en sus personajes y las otras dos son momentos casuales de su amistad, acostados hombro con hombre en un sillón y otra en lo que parece ser un bar.

Meses atrás el actor contó que ya estaban grabando la segunda temporada de este éxito y en su despedida habló de esta experiencia.“Fue mi amiga durante 15 años y al final me pude dar el lujo de actuar con ella. Mientras edito sus escenas de la segunda temporada y escucho sus mensajes de audio donde me hacía reír, me doy cuenta que la voy a extrañar mucho”, cerró el actor. Esta publicación generó una catarata de comentarios, entre los que se destacaron los de algunos de sus compañeros de trabajo, como fue el caso de Hernán Cuevas, Pilar Gamboa, Martín Garabal y Carolina “Charo” López.

El dolor de Santiago Korovsky por la muerte de Nilda: "Escucho sus mensajes de audio dónde me hacía reír, me doy cuenta que la voy a extrañar mucho"

Por su parte, Gamboa usó sus historias de Instagram para despedirse de la mujer: “Adiós Nilda. Qué actriz hermosa. Tu ‘Chau pueblo’ grabado en el corazón”. Korovsky estudió Comunicación Social en la Universidad de Buenos Aires y su tesis de licenciatura fue un documental llamado Salir a Escena, un largometraje que seguía a Sindaco y a Verónica Barrionuevo, quienes estaban internadas en un neuropsiquiátrico y buscaban transformar sus vidas.

Tiempo después, en División Palermo encarnó el papel de la recepcionista de la comisaría y en cada ocasión que el personaje de Santiago ingresaba al establecimiento tenían divertidos idas y vueltas.

Hace 15 años que Santiago y Nilda eran amigos (Foto: Instagram/santikorovsky)

La historia de vida de Nilda Sindaco

Si bien logró llegar al corazón de los fanáticos de División Palermo, su recorrido no fue sencillo y la fama llegó de la mano de Korovsky. Estudió en la Escuela Nacional de Artes Dramáticos, fue escritora de teatro y una gran vocera de la salud mental, esto se debe a que estuvo internada en el Borda y en el Moyano.

En una entrevista con la Revista Crítica, realizada en el año 2023, habló de cómo fue su experiencia internada en un neuropsiquiátrico y cómo fue estudiar actuación allí. “En el Borda estuve un año. Pasaron cosas y volví a caer. Me tuve que internar acá en el Moyano, donde estuve tres años, hice teatro con el grupo en Mar del Plata y tantas cosas. Después me fui, estuve 10 años externada y volví a caer. Salí hace dos años, hice la serie lo más bien y me agarró EPOC después”, comenzó diciendo.

La despedida de Pilar Gamboa en sus historias de Instagram (Foto:Instagram/pilargamboaa)

“Me deprimí mucho, y al deprimirme tanto, sentí que tenía que internarme de nuevo. Y acá estoy. Y no es fácil mantener una carrera así porque estando acá perdí oportunidades de trabajo. Por ejemplo, me llamaron para participar en una película, pero no pude ir por temas de salud y no me volvieron a llamar”, detalló acerca de lo que vivió tras el éxito de la serie de Netflix y las oportunidades que perdió por priorizar su salud mental.

Sobre los talleres de teatro en el neuropsiquiátrico dijo: “Maravilloso, viví momentos hermosos, pero ya no participo de ninguno. Le tengo fobia a hacer teatro en los hospitales. Yo siempre hice teatro. Me gusta actuar. Hacer humor, drama, y cualquier cosa que surja. Pase a ser el genio del loquero, pero ya no me interesa hacer teatro acá”.