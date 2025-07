La fuerte caída de Paula Bernini al aire en un puente de Junín de los Andes: “Qué golpazo”

La caída de Paula Bernini en vivo en un puente de Junín de los Andes (Video: Tempraneros, Eltrece)

La periodista Paula Bernini de Todo Noticias (TN) y actual conductora de Tempraneros junto a Mario Massaccesi, sufrió una caída en vivo durante una cobertura en Junín de los Andes, provincia de Neuquén. El episodio se produjo el lunes por la mañana en vivo mientras ella recorría el reconocido Puente Banana, que cruza el río Chimehuin, cuando las bajas temperaturas mantuvieron el termómetro por debajo de 1°C y las superficies completamente congeladas.

En plena transmisión en directo, la periodista avanzó sobre la estructura de madera mientras un drone la filmaba desde el aire y un camarógrafo la acompañaba desde tierra. “Este es el Puente Banana y acá tenemos nosotros nuestra camarita”, explicó, al comenzar el descenso por la parte congelada, advirtiendo: “Este puente es traicionero, ya me pasó antes que me caí, así que voy a bajar con mucho cuidado. La helada es tal que, cuando subís, este puente resbala. Todos me decían ‘¡cuidado!’”.

La periodista, que sostenía el micrófono con una mano, intentaba describir el emblemático lugar cuando perdió la estabilidad al pisar una tabla resbaladiza, lo que provocó una caída de espaldas con un golpe seco contra el piso del puente. “Me maté, qué golpazo. ¿Por qué me hice la canchera?”, lanzó, mientras se ponía de pie y un integrante de su equipo la asistía para incorporarse. Entre reacciones de sorpresa y risas, continuó el relato: “Qué golpazo me dí”.

“Me maté, qué golpazo. ¿Por qué me hice la canchera?”, se lamentó la periodista tras su caída (Tempraneros, TN)

El accidente derivó en comentarios y bromas por parte de sus compañeros en el estudio de TN, quienes rebautizaron el lugar como “Puente Bernini” durante el cierre del segmento. “Compraste el puente”, comentó una de las vendedoras que estaba en el lugar, acostumbrada a cruzar la construcción.

Luego de viralizarse el momento, Paula Bernini se dirigió a todos desde su cuenta de Instagram en donde llevó tranquilidad a sus seguidores, aunque reconoció que el golpe que sufrió fue más duro de lo que se vio. “Es mucha la gente que me está preguntando cómo estoy después de la caída del Puente Banana sobre el río Chimehuin acá en Junín de los Andes. Estoy bien. La verdad es que fue una caída fuerte. Matías Bertoloti me preguntó si me había golpeado la cabeza y yo le dije que no porque en el momento, con la adrenalina, vos te levantás y no hacés un relevamiento de lo que te golpeaste pero sí, me he golpeado el huesito dulce, la espalda y también la cabeza”, afirmó.

La palabra de Paula Bernini después de su caída en el Puente Banana en Junín de los Andes (Video: Instagram)

“Hay que trabajar con mucho cuidado. Cuando hay escarcha uno subestima la situación. Ya me habían dicho que tenga cuidado con ese puente y ya me había resbalado una vez en ese mismo lugar, pero la caída de hoy fue sin precedentes. Incluso después de eso me hablaron de la cantidad de gente que se cae, se esguinza y que tuve suerte. Yo lo siento así. Hay que tener cuidado porque la helada trae escarcha, la escarcha hace que te resbales y te podés pegar un porrazo”, aconsejó, por experiencia propia.

Este incidente no es el primero que la periodista sufre al aire. Durante la cobertura de las consecuencias del temporal que afectó a Bahía Blanca en marzo, tuvo una caída mientras transmitía en directo desde una de las zonas anegadas de la ciudad bonaerense. El incidente ocurrió cuando Bernini caminaba con el agua a la cintura y tropezó con un objeto sumergido, lo que provocó su caída y la pérdida momentánea del contacto con el equipo en estudio.

“Le pido disculpas a todo el equipo porque me caí, me enganché con algo... Me caí y perdí el micrófono así que me están escuchando con sonido ambiente”, señaló, unos minutos después desde el lugar del incidente. En 2023, también durante su cobertura de las inundaciones en La Plata, cayó al agua luego de encontrarse con un pozo de la calle.