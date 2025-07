El íntimo mensaje que Pampita le dedicó a Benjamín Vicuña: “Algo estamos haciendo bien”

Tras las críticas de la actriz, Pampita compartió el mensaje que su hijo Benicio escribió en el colegio y volvió a defender a su expareja como padre

El escándalo mediático que envuelve a Benjamín Vicuña y la China Suárez sumó un nuevo capítulo en las últimas horas, cuando Pampita Ardohain decidió pronunciarse nuevamente en defensa del actor chileno. En medio de los cruces mediáticos y judiciales que mantienen enfrentados a la actriz y su expareja, la conductora utilizó sus redes sociales para compartir un emotivo gesto de su hijo menor, Benicio, fruto de su relación con el actor chileno, y así dejó en claro su postura.

En esta ocasión, la modelo y conductora publicó en sus historias de Instagram la captura de un chat que mantuvo con una docente del menor. En esa conversación, la maestra le compartió el trabajo escolar del niño, quien había escrito en una hoja azul: “Mamá te amo. Papá te amo”. Junto a la imagen, Pampita expresó con orgullo: “Esto puso Beni hoy en el colegio. Algo estamos haciendo bien, Benja”, dejando en evidencia su reconocimiento a la labor compartida en la crianza con Vicuña.

La publicación no pasó inadvertida, ya que el mensaje surge en un contexto sensible, donde la figura de Vicuña había quedado en el centro del debate. La panelista de Los 8 Escalones (El Trece), con este simple gesto, buscó alejarse de la polémica y centrarse en lo que considera importante: el bienestar emocional de sus hijos y la presencia activa de ambos padres en su crecimiento.

El dibujo que Benicio le dedicó a sus padres (Instagram)

Cabe recordar que la tensa situación comenzó días atrás, cuando la actriz, desde sus redes sociales, criticó duramente al actor y sugirió que no sería un buen padre. Lo hizo a través de un posteo irónico en el que escribió “el papá del año”, apuntando contra su actitud y dejando entrever diferencias en la crianza de sus hijos en común. Ante el revuelo que generaron esas declaraciones, Pampita, quien suele mantenerse al margen de las polémicas públicas, decidió intervenir. Como lo ha hecho en otras oportunidades, eligió proteger a sus hijos de las tensiones mediáticas y cuidar el vínculo familiar que mantienen con su papá.

No es la primera vez que Pampita sale en defensa de Vicuña frente a cuestionamientos públicos. Días atrás, en diálogo con Yanina Latorre en SQP (América TV), la conductora fue contundente al hablar del actor chileno: “Benjamín es un padre amoroso, cariñoso, preocupado por sus hijos, presente y generoso”, expresó.

Y agregó, reafirmando su postura: “Siempre fue así. Su vida entera son sus hijos. Son la luz de sus ojos. Yo lo he dicho siempre”, dejando en claro que más allá de las circunstancias personales que pudieron atravesar, Vicuña siempre tuvo un rol activo en la vida de los chicos.

Ante el contundente posteo de la China Suárez contra Benjamín Vicuña, Pampita salió a defender al padre de sus hijos (Video: A la Tarde - América)

Cuando la panelista le consultó por el conflicto actual que enfrenta el actor con la exCasi Ángeles, la modelo eligió no profundizar en detalles pero fue clara en su deseo: “Espero que como familia que somos, siempre entre todos reine el respeto por sobre todas las cosas. Todos tendremos que poner de nuestra parte para que así sea”, manifestó, apostando a la armonía familiar.

Las declaraciones también dieron lugar a que Latorre analizara la situación desde su experiencia personal: “Una cosa es que como marido le haya fallado, algo que también, según la China Suárez, ocurrió, pero eso no lo convierte en mal padre. Un tipo que tiene adicciones y caga un matrimonio no es mal padre. Yo soy hija de un señor que era alcohólico y se separó de mi mamá, pero no lo considero mal padre por eso. Lo acusa por las adicciones”, opinó la conductora en medio del escándalo familiar.