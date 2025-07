Pampita defendió a Benjamín Vicuña tras las acusaciones de la China Suárez: “Es un padre amoroso”

Pampita defendió el rol paterno de Benjamín Vicuña tras las acusaciones de la China Suárez (Video: SQP, América TV)

La separación conflictiva entre Benjamín Vicuña y la China Suárez sumó un nuevo capítulo tras la revocación del permiso judicial que le impedía a la actriz trasladar a sus hijos a Turquía, donde planeaba instalarse junto a Mauro Icardi. El hecho generó una serie de declaraciones públicas, entre ellas, un duro descargo de la actriz en sus redes sociales. En este escenario, Pampita, madre de cuatro hijos y expareja del actor chileno, se refirió a la situación.

Según relató Yanina Latorre en SQP (América TV), la animadora le respondió de forma contundente cuando fue consultada sobre su ex. “Benjamín es un padre amoroso, cariñoso, preocupado por sus hijos, presente y generoso”, expresó la modelo. “Siempre fue así. Su vida entera son sus hijos. Son la luz de sus ojos. Yo lo he dicho siempre”, enfatizó.

Cuando Latorre le preguntó a Pampita por el conflicto de Vicuña, la modelo fue clara: “Siempre fue así. Su vida entera son sus hijos. Son la luz de sus ojos. Yo lo he dicho siempre”.

“Benjamín es un padre amoroso, cariñoso, preocupado por sus hijos, presente y generoso”, señaló Pampita en medio del escándalo entre la China Suárez y Benjamín Vicuña

También Yanina le preguntó por Eugenia y su opinión por lo que sucede. “Yo ya no sé qué decir. Con ella tengo excelente relación hace muchos años”, aseveró. Y agregó: “Espero que como familia que somos, siempre entre todos reine el respeto por sobre todas las cosas. Todos tendremos que poner de nuestra parte para que así sea”.

Sus palabras sirvieron para que la “angelita” se exprese sobre el escándalo. “Una cosa es que como marido le haya fallado, algo que también, según la China Suárez, ocurrió, pero eso no lo convierte en mal padre. Un tipo que tiene adicciones y caga un matrimonio no es mal padre. Yo soy hija de un señor que era alcohólico y se separó de mi mamá, pero no lo considero mal padre por eso. Lo acusa por las adicciones”, afirmó la conductora de América.

Latorre valoró la postura de Pampita como un ejemplo de inteligencia emocional. “Yo creo que ella debe creer que Eugenia es la peor basura del mundo y debe estar sentada en este momento con pochoclos. Pero es tan inteligente que no entra en este bardo. Es el ejemplo a la inteligencia, la contestación a esa cosa perfecta de no quedar como mediática”.

“Yo creo que ella debe creer que Eugenia es la peor basura del mundo y debe estar sentada en este momento con pochoclos", opinó Yanina Latorre

El conflicto tomó estado público cuando Benjamín Vicuña dejó sin efecto un permiso que le había otorgado a la China Suárez para viajar con sus hijos a Estambul, donde Icardi juega para el Galatasaray. En una entrevista con Intrusos (América TV), el actor explicó su decisión: “Mis hijos viven acá y yo vivo acá por ellos. Ponerme en una situación que va a ocurrir es ridículo”. Además, intentó bajar el tono del conflicto: “Parece que fuera algo grave, pero tiene que ver con el orden de mis hijos”.

Vicuña remarcó que la intención no fue impedir los viajes, sino preservar la rutina familiar: “La madre tiene todo el derecho de viajar y acompañar a su pareja, como los hijos de ir al colegio, estar con sus hermanos y tener una rutina. Le vamos a encontrar la vuelta para que puedan ir con ella, estar conmigo y estar todos en paz”.

Luego de negarle a la China Suárez que se lleve a sus hijos a Turquía, Benjamín Vicuña decidió esclarecer la situación (Video: Intrusos – América)

Desde el entorno del actor chileno le informaron a Latorre que él atraviesa un momento difícil. “Él sabe la clase de padre que es, y sus hijos lo conocen. Está muy mal, porque se está sintiendo hasta mal físicamente por todo esto que tiene que afrontar y salir a la calle”, aseguró la periodista.

En contraste, la China Suárez publicó un extenso descargo en Instagram, titulado “El papá del año”, en el que lanzó graves acusaciones contra su expareja. “El que me dejaba tirada cuando me agarré COVID con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando teta cuidándolos siempre mientras él se iba ‘de gira’”, escribió.

También aseguró que su ex pareja fue una influencia negativa en su salud mental: “El hombre que me hizo conocer la medicación psiquiátrica, porque era eso o morir de tristeza y ansiedad”. Y añadió: “Revocaste el permiso dos días antes, jugando con la ilusión de tus hijos por celos y envidia”.