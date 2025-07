El duro momento que atraviesa Paul García Navarro, el representante de los famosos: “Primera etapa cumplida”

Lejos de los flashes, los eventos y las cuestiones que caracterizan al mundo de los famosos, este jueves, Paul García Navarro sorprendió al revelar el duro momento que atraviesa. El CEO y director de la agencia Multitalent se mostró acostado en la cama de una clínica luchando por su salud.

“Última quimio, gracias a todos por estar en este momento durísimo de mi vida. Primera etapa cumplida”, escribió García Navarro, en su cuenta de Instagram, para acompañar el clip de su posteo en el que se mostraba realizando el tratamiento de quimioterapia. Al comenzar el video, el empresario mostró su brazo, el cual recibía una inyección intravenosa. Luego, Paul giró la cámara y reflejó que estaba utilizando un barbijo.

En el video, el director de Multitalent mostró que se sentía acompañado por Dios. Más allá de acompañar su frase con el emoji de dos manos rezando, también destacó su cadenita, la cual tenía el símbolo de San Jorge y el Dragón. Acto seguido, García Navarro sonrió a cámara y continuó mostrando más detalles de la sala en la que se encontraba. Además, musicalizó su historia con el tema “Ángel de los perdedores” de El Soldado.

La dura situación de salud que atraviesa Paul García Navarro (Grupo Mass PR )

La situación representa un difícil momento para García Navarro, quien en 2018 se separó de Pía Slapka, poniendo fin a un matrimonio de 15 años. Lejos de los escándalos que caracterizan al mundo del espectáculo, la pareja decidió preservar los frutos de su amor y el vínculo sano entre ellos. Principalmente pensando en sus dos hijos, Benjamín y Gerónimo.

En aquel entonces, el empresario publicó un tuit alusivo en el que se lo veía junto a su ex mujer y los chicos en una típica postal familiar en vacaciones, acompañado por la leyenda “Para siempre familia”.

La publicación recibió casi 400 likes y el comentario de algunas celebrities amigas de la pareja, como Paula Chaves y Luli Fernández. “Qué hermosa familia”, escribió la modelo, en tanto que la conductora expresó su apoyo con unos emojis de corazones alusivos.

Paul Garcia Navarro y Pia Slapka se separaron luego de 15 años de matrimonio

Por su parte, en diálogo con Infobae, Slapka contó cómo atravesó esta situación y cómo se reinventó para dar vuelta la página: “Costó porque estaba muy bien sola. Descubrí algo de esta libertad de hacer realmente lo que se me canta, pero en el buen sentido de la libertad no de libertinaje. Disfruto mucho estar sola en casa. Me costó mucho estar de pie después de mi separación y encontrarme sola con mis hijos y hacer todos los programas sola con ellos...”.

Al reflexionar al respecto, la conductora comentó: “Fueron 15 años de estar casada desde muy chica. Desde los 20 años que estuve casada. Más de la mitad de mi vida estuve en pareja, entonces reencontrarme, ponerme de pie me costó tanto que después, cuando me descubrí y me sentí muy bien estando así sola, al primero que se me acercaba le ponía un límite. Esa libertad no la cedo tan fácilmente, incluso hoy en día me pasa".

Durante la charla, Pía también confesó redescubrirse en roles que no asumía hace mucho tiempo atrás: “Estoy descubriendo cómo ser novia. Es un mundo nuevo. También me pasa que, a los 41 años, voy tranquila, nadie me apura, estoy relajada y quiero disfrutar, ir conociéndonos. Me gusta ir paso a paso, descubriéndonos. En la separación me pude conocer. Cuando uno está solo, se conoce. Yo me obligué a transitar el duelo de la separación. Me obligué en el sentido de que muchas veces se ve en los medios que alguien se separa y automáticamente se va de joda y sale con uno o con otro. Yo sabía que mi camino no era por ahí, era atravesar la separación".