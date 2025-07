Cómo está Benjamín Vicuña después de la fuerte acusación de la China Suárez: “Es un tipo muy sensible”

Un amigo de Benjamín Vicuña contó cómo se encuentra el actor (Video: América TV)

Benjamín Vicuña se encuentra en uno de los momentos más conflictivos luego de que la China Suárez le dedicara unas duras palabras en sus redes sociales. En este lo acusó de ser mal padre, de no estar presente en la vida de los dos niños que tienen en común, de tener una adicción y tenerle envidia a Mauro Icardi, su nueva pareja. Esto generó que el chileno decidiera mantener el silencio, no hablar con la prensa y quedarse en su departamento para evitar la mirada pública.

Pero si bien no habla de manera directa, su entorno lo hace por él. Al aire de A la tarde (América TV) Maxi Martínez, amigo y entrenador de Vicuña, contó cómo se encuentra el actor con toda la situación. “Benja ahora está un poco triste con todo lo que está pasando, por todos los dichos, todo lo que apareció con el tema de los hijos, el viaje y todo eso, así que está un poco triste, pero atravesando la situación”, fue lo primero que dijo el coach deportivo.

“Es un tipazo, siempre que lo veo con los chicos, la verdad que es un padrazo”, aseguró Martínez. Y agregó: “Es un tipo muy sensible. Yo lo quiero un montón, es un tipazo, un tipo responsable, muy serio con sus cosas y esto lo afecta”. Para todos el posteo que hizo Suárez fue una gran sorpresa, puesto que hasta hace algunos meses aparentaban tener una gran relación parental.

Cuando le consultaron por la relación de la expareja y si había sentido el cambio, dijo: “Benjamín es un señor con sus exmujeres. Lo que él quiere es llevarse bien con los hijos, las mujeres y tener una buena relación”. La acusación que más revuelo causó fue la de las adicciones, sin especificar de que se trataba, la ex Teen Angel aseguró que pasaba tiempo “encerrado en el baño con sus adicciones”, sobre este punto Maximiliano aseguró: “Lo conozco, entrenamos, hacemos carreras, lo veo trabajar y nunca, nunca lo vi en una situación rara“, afirmó, dando la cara por su amigo como lo había hecho la madre de sus hijos mayores.

Pampita habló después de las acusaciones de la China Suárez a Benjamín Vicuña (Video: América TV)

La defensa de Pampita

La modelo había salido en respaldo de su expareja y padre de sus cuatro hijos, cuando fue abordada en Ezeiza al regreso de un viaje a Estados Unidos. “Benjamín es un excelente padre, se desvive por sus hijos, son la luz de sus ojos, el motor de su vida, y mis hijos lo aman y lo admiran. Y eso es lo importante”, afirmó ante el móvil de A La Tarde (América TV) que la esperaba en el hall de arribos. En su testimonio, dejó en evidencia su intención de correrse del conflicto mediático y centrarse en el vínculo paterno-filial.

“Me empezaron a preguntar un montón de medios y bueno, a los tres primeros que preguntaron les contesté. ¿Viste? Ya contestás a uno y ya está. Así que hice eso, contesté a los primeros que llamaron para preguntar”, relató sobre cómo tomó la decisión de expresarse públicamente. Según explicó, no buscó entrar en la polémica, sino que consideró necesario aclarar la postura de sus hijos.

En todo momento, la jurado de Los 8 Escalones (Eltrece) remarcó que su única intención fue dar cuenta del lugar que sus hijos le otorgan a su padre. “Yo estoy diciendo la verdad, estoy muy segura de lo que digo y de lo que sienten mis hijos por su papá. Tenía que decir la verdad”, expresó. Y agregó: “Mis hijos, por suerte, saben bien quién es su papá y eso es lo único que importa”.

En la misma línea, explicó que su testimonio responde a que los chicos son menores de edad y no pueden expresarse por sí mismos en este tipo de situaciones. “Yo no tengo nada que ver en este tema. Solo contesté en nombre de mis hijos, porque ellos son menores de edad y no pueden dar su versión sobre su papá. Y nada más”, manifestó con seriedad.