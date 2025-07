La China Suárez y Benjamín Vicuña enfrentados: cronología de una relación rota

La China Suárez sobre el Dia del Padre

Benjamín Vicuña y la China Suárez comenzaron su relación en el año 2015 en medio de una disputa mediática que involucró un motorhome, a Carolina Pampita Ardohain, la infidelidad del actor y un sinfín de acontecimientos que dispararon el escándalo. Dos hijos en común después y años de relación pública, el vínculo amoroso llegaron a su fin en el año 2021, en aparente mutuo acuerdo y paz. Hasta que Eugenia comenzó a salir con Mauro Icardi.

Cabe recordar que desde el momento en los actores comunicaron su separación en sus propias redes sociales dejaron en claro que la prioridad serían los dos pequeños que tienen en común. Desde ese instante, ambos se preocuparon por mostrar una buena relación entre ellos, e incluso, con la familia ensamblada que lograron armar junto a Carolina Ardohain pese a las infidelidades y a las heridas que parecían haber cicatrizado. Ellos públicamente hablaban maravillas el uno del otro.

Posteos por los cumpleaños, felicitaciones por el Día del Padre, comidas y múltiples festejos entre familias fueron solo algunas muestras de la buena relación que evidenciaban. Sin embargo, en algún momento las cosas cambiaron y se torció el vínculo que tenían.

Para el día del Padre del 2024, Eugenia le dedicó un cariñoso saludo, tanto a él como a Nicolás Cabré, papá de su hija mayor Rufina. Sin embargo, esa situación no se repitió este año. ¿Qué cambió? Los rumores indican que pudo haber sido por la relación actual que mantiene con su pareja, Mauro Icardi. “Feliz día”, escribió Suárez en dos fotos distintas en las que aparecieron los actores con sus hijos. “Qué suerte que tuvieron mis hijos con los padres que tienen. Siempre seremos familia y estoy orgullosa de lo que logramos”, escribió a su lado.

Estas palabras en su momento generaron gran repercusión y ella tuvo que salir a explicar su significado: “Leí sus mensajes con respecto al Día del Padre cuando puse: ‘qué suerte que tienen mis hijos, con los padres que le tocaron’. Obviamente que fue una elección mía. Yo elegí a las personas que después elegí formar una familia. Pero conozco muchos casos en donde son excelentes personas en un principio, o como novios, son divinos, pero después tienen hijos y son pésimos padres. Entonces, no creo que sea la elección de una, sino la elección de esos hombres que deciden ser padres”.

Y siguió: “Así que yo tengo mucha suerte, me considero una mujer con mucha suerte. La verdad, porque cumplen perfectamente su rol de padres, entonces yo puedo trabajar, yo puedo tener mis días libres o viajar o lo que sea. Y eso es gracias a que tengo padres que son exparejas que cumplen muy bien ese rol y que puedo confiar completamente en ellos porque lo hacen muy bien”.

Hasta hace unos días decían tener una gran relación

Por último, remarcó: “Me gusta reconocerlo y decírselos. Y también estoy orgullosa de la familia, obviamente que logramos y eso es algo que me enseñaron mis papás. Me puse profunda, pero yo crecí con padres separados y divorciados, y por suerte sin ningún trauma porque siempre tuvieron muy buena relación por nosotros”.

Más adelante, para el cumpleaños del actor chileno, Suárez subió una foto junto a Magnolia, la primera hija de la pareja, y describió cómo se toma su rol de padre: “Feliz cumpleaños. Padre cariñoso, presente y paciente”.

Estos mensajes en las redes mostraban que todo era color de rosa, y que los conflictos que vive su pareja con Wanda Nara son cuestiones excepcionales. Pero durante el verano pasado se comenzó a complicar la situación y uno de estos primeros indicios fue el cumpleaños de la mayor de sus hijos. La panelista Paula Varela contó en Intrusos que el actor se sintió muy incómodo y, sobre todo, enojado por la exposición que viene teniendo su expareja y, sobre todo, sus hijos. “Él fue, estuvo en el mismo lugar que Mauro Icardi y lo que me dicen es que a él no le gusta para nada. Está muy enojado con este tema, que se hable de los chicos menores, de sus hijos”, señaló la periodista.

La panelista leyó un mensaje de un allegado al chileno. “Está podrido, no le gusta que metan a los chicos en el medio, todas las cosas privadas que suceden tienen que quedar en lo privado, no en lo público, por eso él no subió nada en las redes’”, contó.

Benjamín Vicuña habló del cumpleaños de su hija con la China Suárez

Luego, el propio Benjamín habló de esto. En un móvil de LAM (América TV) el actor se negó a referirse en malos términos sobre la madre de sus niños. “Mi respuesta es la misma desde el principio y ustedes la saben. Venir a buscar otra cosa, cuando la verdad es que no van a encontrar otra cosa...”, comenzó diciendo Vicuña desde el aeropuerto.

“Las cosas se resuelven a puertas cerradas, en casa, con cierta intimidad y para preservar a los chicos que es lo más importante. Del resto no tengo nada que opinar, no es mi historia”, dijo intentando dar por cerrado el tema. Ante la pregunta de si creía que de la otra parte estaban cuidando a los chicos, respondió tajante. “Cada uno hace lo que puede”.

La mala relación tan solo escaló. Durante uno de los viajes que hicieron a Turquía, la actriz de Casi Ángeles abrió la cajita de preguntas y en una de ellas deslizó que sus exparejas eran ratas: "Trabajo desde los 10 años. Y ahora, tengo novio que me malcría y me hace regalos siempre“. Luego, este comentario lo ratificó en una conversación privada con Yanina Latorre, que fue considerada más una tensa pelea: ”Sí, por eso estuve con ratas y no me casé con ningún jugador de fútbol a los 20“.

Sin embargo, todas estos indicios de posibles conflictos parecían tener solución, incluso fueron vistos Eugenia, Benjamín e Icardi juntos en la plaza, y también yendo a ver a sus hijos practicar deportes. Pero el día lunes comenzó la guerra abierta y sin cuartel. Luego de que el actor trasandino decidió revocar el permiso de viaje al exterior de sus hijos Magnolia y Amancio, impidiendo que se trasladen a Turquía con su madre y el futbolista, la actriz de El Hilo Rojo compartió un duro comunicado.

"El papá del año" fue el título que le puso la China al descargo contra Vicuña (Foto: Instagram)

Suárez aseguró de que el actor padece de una adicción

La actriz lo acusó de celoso y envidioso (Foto: Instagram)

El extenso mensaje que hizo dejó en clara la mala relación que existe entre la expareja, que tan solo puede escalar y terminar en una batalla por la custodia de los niños, cosa que ya empezó a suceder luego de que Vicuña aseguró que no tuvo contacto con los niños por varias horas.

Este escándalo impensado hasta hace pocos días pareciera seguir escalando entre amenazas de denuncias judiciales de una y otra parte, y sin ningún rayo de luz que arroje una posible solución en su complicado vínculo familiar.