El desgarrador testimonio de María Rosa Fugazot tras la muerte de su hijo René Bertrand: “Estoy en piloto automático”

El pasado 26 de junio el ambiente artístico se tiñó de luto. La muerte de René Bertrand, actor querido por el público y respetado por sus colegas, dejó un vacío enorme en el teatro y la televisión. Su partida sacudió no solo al mundo del espectáculo, sino especialmente a su familia, que aun intenta asimilar el duro golpe.

A semanas de aquella triste noticia, su mamá, María Rosa Fugazot, habló por primera vez del dolor que atraviesa. La actriz, ícono de la comedia y del teatro de revista, mostró su lado más vulnerable en una entrevista con Intrusos (América) y relató cómo es el día a día sin su hijo.

“No puedo gritar, no puedo llorar, no puedo explotar... Estoy en piloto automático. Es como si tuviera un agujero negro, un balazo de cañón y no puedo exteriorizar”, expresó con la voz quebrada. Con total sinceridad explicó que desde el velorio su rutina está completamente alterada: “Camino, voy y vengo, duermo cada dos horas”.

Entre tanto dolor, su nieta mayor, Sofía, hija de René, es quien le da un poco de consuelo. “Como dice mi nieta, él está pero no lo vemos. Es maravillosa esa nena, me dice: ‘Él está, abuela, acá’”, contó con ternura. Y agregó: “Lo aplaude... Él no está más, saber que no lo toco ni lo veo es tremendo”.

María Rosa Fugazot expresó su tristeza ante la muerte de su hijo, René Bertrand (Instagram)

Hablando sobre el último tiempo que compartió con su hijo, María Rosa reveló una tristeza profunda que la atraviesa desde el momento de su partida. “Él me dijo que no me preocupara. Tuve a mi mamá y mi papá de la mano cuando se fueron, con él no pude”, lamentó.

También habló de cómo vivieron este dolor los hijos del actor. “Son nenes maravillosos”, dijo con orgullo. Y relató una situación desgarradora con su nieta: “A mi nieta no se lo decían, pero no es tonta. Ella decía: ‘Este hospital de mier... que no dejan entrar a chicos y no pude darle un beso a mi papá’”.

En un gesto cargado de amor, recordó que la nena fue quien tuvo la idea de hacerle un homenaje. “Nos hizo a la vuelta, que es donde está el colegio de ella, e hicimos una suelta de globos. Un, dos, tres, y dijo: ‘¡Te queremos, papá! ¡Allá va!’”, contó Fugazot conmovida.

Y como si fuera poco, relató un momento que la dejó sin palabras: “Después me abrazó y yo le digo: ‘Qué mimosa está mi nena’, y ella me responde: ‘Perdón abuela, pero como no lo tengo a papá te abrazo a vos que sos un pedazo de él’. Tengo tanto que aprender de los chicos”, reflexionó, emocionada.

Ya sobre el final de la charla, la actriz resumió lo que siente por René con una frase cargada de amor y orgullo: “Me queda el orgullo de haber criado a un gran tipo”.

María Rosa Fugazot contó lo que piensa hacer con las cenizas de su hijo

Días atrás, recordó cuál fue el último deseo del actor. Según contó el actor y productor Hugo Olmos, actor, productor y gestor cultural cordobés, Bertrand había expresado su voluntad de que sus cenizas fueran repartidas en tres lugares que marcaron su vida: Carlos Paz, donde hizo teatro durante años, la cancha de Racing, su club del alma, y la Asociación Argentina de Actores, su segunda casa.

“Él amaba Córdoba y amaba Carlos Paz”, recordó su madre, todavía sin saber cómo cumplir con esa última voluntad. “Recién me acordaba porque me preguntaban. Y yo dije: ‘No sé qué hacer porque él quería que echara un poco de cenizas en Carlos Paz, un poco en la cancha de Racing y otro poco en Actores’”.

Entre lágrimas, María Rosa revivió esas charlas que solían tener en tono de broma, pero que hoy toman otro significado: “Cuando hablábamos en joda de esa cosa, él siempre decía lo mismo: ‘Yo quiero un puñadito en Carlos Paz, un puñadito en Actores y un puñadito en la cancha’”. Y cerró con una frase que refleja el cariño que siempre rodeó a René: “Lo llenaron de amor siempre”.