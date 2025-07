De Carlitos y Zulemita a Domingo Cavallo y los hermanos Yoma: quién es quién en la serie sobre Carlos Menem

Trailer de Menem, la serie (Amazon Prime)

Este 9 de julio se estrena Menem, un drama de ficción basado en hechos reales, que ve la luz después de varias polémicas que no hicieron más que generar más expectativas. Bajo la dirección de Ariel Winograd, la serie creada y producida por Mariano Varela narra la historia de una familia riojana cuya vida queda ligada al círculo íntimo del presidente Carlos Menem en algunos de los hechos más importantes del fin de siglo en la Argentina.

La serie se dispara con el ascenso del entonces gobernador de la Rioja a la presidencia, inaugurando una década que partió en dos a la Argentina. Allí conviven la convertibilidad económica, los ataques terroristas a la Embajada de Israel y la AMIA, las intimidades familiares y el exhibicionismo de una época. Sobre estas bases, la producción de Amazon Prime confluyen una historia del poder, la controversia política y la tragedia social.

La familia Menem la componen Leonardo Sbaraglia como Carlos Saúl, Griselda Siciliani como Zulema Yoma, Cumelén Sanz como Zulema María Eva y Agustín Sullivan como Carlos Saúl Facundo. En una entrevista reciente, la propia Zulemita destacó la caracterización de sus padres en la ficción. “Mi hijo menor tenía una conexión tremenda con su abuelo y cuando lo vio se impactó mucho, pensó que realmente lo estaba viendo a él”, aseguró en una entrevista con Catalina Dlugi, donde también celebró el rol de Griselda.

Leo Sbaraglia como Carlos Menem (Fotos: Federico Romero /Amazon Prime Video)

Griselda Siciliani como Zulema Yoma

Carlitos (Agustín Sullivan) y Zulemita (Cumelén Sanz) con su madre en la ficción, Griselda Siciliani

Entre algunos de los personajes reales más destacados se encuentran Martín Campilongo, Campi, quien hará del superministro de Economía, Domingo Cavallo. Monna Antonopulos será María Julia Alsogaray. Emir y Amira Yoma, hermanos de Zulema, estarán a cargo de Alberto Ajaka y Violeta Urtizberea, respectivamente, y en el rol del recordado Bernardo Neustadt, el periodista político más influyente de la época, estará Osvaldo Djeredjian.

Además, dos dirigentes de peso de la época, como Raúl Alfonsín y Eduardo Duhalde, los encarnarán Fernán Mirás y Sebastián Almada, respectivamente.

Martín Campilongo, Campi, es el ministro de Economía Domingo Cavallo

Monna Antonópulos como María Julia Alsogaray

Alberto Ajaka y Violeta Urtizbera son los hermanos Emir y Amira Yoma. Aquí en Tiempo Nuevo, de Bernardo Neustadt (Osvaldo Djeredjian), el programa político más importante de la TV por entonces

La familia Menem en un acto de campaña. Abajo, a la derecha, Eduardo Duhalde según Sebastián Almada

La historia se articula sobre una familia de origen riojano, los Salas, interpretados por Juan Minujín (Olegario), Jorgelina Aruzzi (Amanda) y Valentín Wein (Miguel, su hijo). Otro personaje ficticio es el de Marco Antonio Caponi (Gerónimo Ayala), construido a imagen y semejanza de los allegados a Menem, y forma parte del círculo de confianza del presidente.

En tanto, Candela Vetrano dará vida a Victoria, una periodista de investigación, y Virginia Gallardo se pondrá en la piel, y en las plumas, de Sandra, una vedette de la época. Con el correr de los capítulos irán apareciendo distintos personajes de una época que genera amores y odios, pero nunca indiferencia.

En este sentido, en la mencionada nota, Zulemita subrayó que asume el proyecto como una ficción y expresó confianza respecto al contenido, más allá de las diferencias que puedan existir sobre el relato de los años ’90: “Yo estoy confiada de que hay cosas que me van a gustar y cosas que seguramente no, porque hay cosas de los ’90 en las que muchos estaban de acuerdo y un montón de cosas que no. Y yo no salgo de esa realidad”.

El personaje de Marco Antonio Caponi refleja el entramado del poder

Jorgelina Aruzzi y Juan Minujín son los Salas, una familia ficticia de origen riojano

Valentín Wein (Miguel Salas) y Cande Vetrano, quien interpreta a una periodista

Carlos Menem (Sbaraglia) visitando un teatro de revistas y flanqueado por Virginia Gallardo y Alfredo Silva (Federico Romero /Amazon Prime Video)

Acerca de la figura de su padre, afirmó estar acostumbrada a la polarización que genera su apellido: “Hay gente que ama a mi papá y gente que lo odia, y yo estoy acostumbrada a eso porque cuando nací, él ya era famoso”.

El lanzamiento del tráiler coincidió con la resolución de un conflicto legal sobre los derechos de imagen del expresidente. El juez civil Carlos Goggi permitió finalmente el estreno luego de constatar que Menem había cedido esos derechos en vida para su utilización en la serie. La decisión judicial destrabó la controversia que había puesto en suspenso el proyecto y que involucraba a los herederos del exmandatario.

La serie retratará tanto los logros como los episodios polémicos y personales de Menem, incluyendo el emblemático eslogan “Síganme, que no los voy a defraudar” y su vínculo con la ciudadanía durante la campaña de 1989.

Fotos: Federico Romero /Amazon Prime Video