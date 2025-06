Zulemita Menem habló de la polémica sobre la serie de su padre y opinó de la caracterización de Leo Sbaraglia

El tráiler de Nadie puede negarlo, la serie sobre Carlos Menem con Leo Sbaraglia como el expresidente (Amazon)

Durante esta semana se conoció la fecha de estreno de Nadie puede negarlo, la serie sobre la vida de Carlos Menem protagonizada por Leonardo Sbaraglia en el papel del expresidente. La ficción contará con los aspectos más destacados de la vida política y familiar del riojano y desde el momento en el que trascendió su realización, viene generando discusiones y expectativas en diferentes niveles.

En las últimas horas, se expresó Zulemita Menem, hija de Carlos y Zulema Yoma, quien se mostró expectante de cara al inminente estreno. En diálogo con Catalina Dlugi para La Once Diez, dio su opinión de la biopic, se refirió a la caracterización de Sbaraglia como su padre y no esquivó las polémicas familiares al respecto.

El testimonio de Zulemita es uno de los tantos sobre los que se articuló la producción dirigida por Ariel Winograd y que se verá por Amazon Prime. “Me hicieron un montón de reportajes y yo aporté mi vivencia al lado de mi padre. Hay gente que la vivió y gente que no, y yo lo acompañé durante toda su vida”, aseguró.

La familia completa: arriba, Zulemita uniendo a todos. Debajo, Luca, Carlos Menem, Zulema y Malek abrazado por sus abuelos

Durante la charla, Zulemita contó sus primeras sensaciones al ver a su padre caracterizado en la pantalla y destacó la composición que hizo Sbaraglia. "Mi hijo menor tenía una conexión tremenda con su abuelo y cuando lo vio se impactó mucho, pensó que lo estaba viendo a él”, señaló todavía conmovida. Y extendió esa impresión a la composición de su mamá Zulema que hizo Griselda Siciliani: “Tampoco lo podía creer porque está muy bien lograda, hasta la voz”.

Respecto al contenido, la hija del expresidente se mostró tranquila. “Asumimos que es una serie ficcionada y vamos a ver qué pasa. Yo estoy confiada de que hay cosas que me van a gustar y cosas que seguramente no, porque hay cosas de los 90 en las que muchos estaban de acuerdo y un montón de cosas que no. Y yo no salgo de esa realidad”, analizó.

Zulemita, Carlitos, Zulema y Carlos: la familia Menem el día de la asunción presidencial en 1989

En el mismo sentido, cerró con una reflexión con la que sintetiza una vida junto a uno de los personajes más importantes y polémicos de los últimos años de la historia argentina. “Hay gente que lo ama y gente que lo odia a mi papá y yo estoy acostumbrada a eso porque él ya era famoso desde que nací. Y yo llevo su apellido con mucho orgullo”.

Todo listo para el estreno de Nadie puede negarlo

El proyecto, que ya despertó una gran expectativa e incluso estuvo rodeado de controversias judiciales, pretende retratar tanto los momentos de esplendor como las tragedias personales y las polémicas que marcaron la vida del líder político.

Griselda Siciliani en el papel de Zulema Yoma (Prime Video)

El tráiler comienza con una de las escenas más emblemáticas de la campaña presidencial de 1989: el futuro presidente recorriendo el país casa por casa, en un intento de establecer un vínculo directo con los votantes, mientras repite la frase:“Si nadie me conoce, nadie me va a votar”. Y por supuesto, resalta el eslogan que se convertiría en un símbolo de la época,“Síganme, que no los voy a defraudar”.

Además de Sbaraglia y Siciliani, completan el elenco Juan Minujín, Marco Antonio Caponi, Agustín Sullivan, Cumelén Sanz, Guillermo Arengo y un muy logrado Campi en el papel del exministro de Economía Domingo Cavallo. Según le contó a Teleshow, el actor compuso el personaje basándose en un encuentro que tuvo en los 90, como parte de una producción de VideoMatch.

Una serie atrapada en la Justicia

El lanzamiento del trailer coincidió con la resolución judicial que habilitó el estreno de la serie. El juez civil Carlos Goggi firmó la autorización luego de haber suspendido previamente el estreno, a la espera de conocer los detalles sobre la cesión de derechos de imagen. Este aspecto podría incidir en la sucesión de bienes que disputan los hijos del exmandatario, quien falleció en 2021, tras haber asumido la Presidencia de la Nación en dos oportunidades, en 1989 y 1995.

Campi interpreta a Domingo Cavallo, ministro de Economía (Prime Video)

Según informaron fuentes judiciales a Infobae, la productora responsable de la serie presentó ante la Justicia el contrato mediante el cual el propio Menem cedió gratuitamente el uso de su imagen. En su resolución, el juez Goggi afirmó que “la transmisión de los derechos para el desarrollo de la citada producción audiovisual habría sido realizada inter vivos por el propio causante (Carlos Menem), incluso gratuitamente” y que esto “excluiría, por lo menos en principio, que dichos derechos formen parte del acervo hereditario”. Esta documentación resultó clave para destrabar el conflicto legal que había puesto en pausa el estreno.