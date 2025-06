“Nadie puede negarlo”, la serie sobre Carlos Menem ya tiene fecha de estreno con Leonardo Sbaraglia como protagonista

Trailer de Menem, la serie, que estrenará el próximo 9 de julio por Prime Video (Video: YouTube)

Leonardo Sbaraglia asumió uno de los papeles más complejos de su trayectoria al encarnar a Carlos Menem, el expresidente argentino, en una serie biográfica que se estrenará en Prime Video el próximo 9 de julio. Bajo la dirección de Ariel Winograd, la producción busca ofrecer una visión profunda de la vida del exmandatario, desde sus orígenes humildes en La Rioja hasta su llegada a la presidencia de la Argentina durante los años 80 y 90.

El proyecto, que ya despertó una gran expectativa e incluso estuvo rodeado de controversias judiciales, pretende retratar tanto los momentos de esplendor como las tragedias personales y las polémicas que marcaron la vida del líder político.

En las últimas horas, la señal difundió a través de sus redes sociales el trailer oficial de la serie, que se destaca por su tono dramático y su minuciosidad en la reconstrucción histórica. La ficción, creada y producida por Mariano Varela, se centra en los episodios más relevantes de la vida de Menem, que incluyen desde su ascenso al poder hasta las profundas transformaciones económicas y sociales que definieron su mandato.

El avance comienza con una de las escenas más emblemáticas de la campaña presidencial de 1989: el futuro presidente recorriendo el país casa por casa, en un intento de establecer un vínculo directo con los votantes, mientras repite la frase: “Si nadie me conoce, nadie me va a votar”. Esta estrategia de cercanía resultó fundamental para consolidar su imagen y su candidatura.

El primer tráiler de la serie de Menem, protagonizada por Leo Sbaraglia

El trailer también resalta otro de los momentos más recordados de aquella campaña: el eslogan que se convertiría en un símbolo de la época, “Síganme, que no los voy a defraudar”. Esta consigna, repetida incansablemente, se transformó en una promesa que marcó el tono de su presidencia y quedó grabada en la memoria colectiva de los argentinos.

El elenco de la serie constituye otro de sus grandes atractivos. Griselda Siciliani interpreta a Zulema Yoma, la esposa de Menem, mientras que actores como Juan Minujín, Marco Antonio Caponi, Agustín Sullivan, Cumelén Sanz, Guillermo Arengo y Campi completan el reparto, dando vida a figuras clave del entorno del expresidente.

Campi caracterizado como Domingo Cavallo

Martín Campilongo, conocido como Campi, se pone en la piel del recordado ministro de Economía Domingo Cavallo. En diálogo con Infobae, el humorista describió su papel: “Como actor no puedo prejuzgar a mis personajes, no los puedo juzgar, yo los tengo que hacer. Tuve la posibilidad de conocer a Cavallo en los 90 por una nota que le hice en Videomatch. Y ahora tuve la posibilidad de encontrármelo para estudiarlo. Pero no quise hacer ese trabajo porque ya pasó mucho tiempo y yo tenía que hacer el Cavallo de los 90 y preferí hacer aquel al que no le habían pasado todavía tantos años. Es decir, preferí quedarme con aquella imagen del Cavallo de los 90″.

La presencia de intérpretes reconocidos en el cine y la televisión argentina refuerza las expectativas de que la serie se convertirá en uno de los grandes éxitos de la plataforma digital.

Griselda Siciliani y Leonardo Sbaraglia como Zulema Yoma y Carlos Menem (Crédito: Prime Video)

El lanzamiento del trailer coincidió con la resolución judicial que habilitó el estreno de la serie. El juez civil Carlos Goggi firmó la autorización luego de haber suspendido previamente el estreno, a la espera de conocer los detalles sobre la cesión de derechos de imagen. Este aspecto podría incidir en la sucesión de bienes que disputan los hijos del exmandatario, quien falleció en 2021, tras haber asumido la Presidencia de la Nación en dos oportunidades, en 1989 y 1995.

Según informaron fuentes judiciales a Infobae, la productora responsable de la serie presentó ante la Justicia el contrato mediante el cual el propio Menem cedió gratuitamente el uso de su imagen. En su resolución, el juez Goggi afirmó que “la transmisión de los derechos para el desarrollo de la citada producción audiovisual habría sido realizada inter vivos por el propio causante (Carlos Menem), incluso gratuitamente” y que esto “excluiría, por lo menos en principio, que dichos derechos formen parte del acervo hereditario”. Esta documentación resultó clave para destrabar el conflicto legal que había puesto en pausa el estreno.