Benjamín Vicuña opinó sobre la exposición mediática de la China Suárez a sus hijos: “No era necesario”

Ante las polémicas que rodean a su expareja, Benjamín Vicuña expresó su postura y habló sobre el bienestar de sus hijos ante la exposición mediática (Video: Intrusos – América)

Finalmente, Benjamín Vicuña expresó su cansancio. Después de días de especulaciones, fotos en redes y rumores respecto al futuro de sus hijos, decidió hablar. En el centro del conflicto, una vez más, están sus pequeños que tuvo con la China Suárez, Magnolia y Amancio, quienes quedaron expuestos luego de acompañar a su madre a Turquía, en plena convivencia con Mauro Icardi. Y ahora, Benjamín tomó la palabra.

El actor chileno dio su opinión durante una entrevista en Intrusos (América), este jueves por la tarde. Apenas fue interceptado por el cronista del ciclo, comenzó contando que venía de cumplir con compromisos laborales. “Llegué de un compromiso. Estábamos en Cannes. Pude también acompañar a una marca y también lanzar una película. Así que bien, feliz”, comentó con tono relajado.

Pero esa tranquilidad duró poco. La siguiente pregunta del periodista fue directa: “¿Cómo te cae todo esto que está pasando en las redes con la China, con Mauro y con tus hijos?”. Vicuña cambió el semblante y respondió con firmeza: “Mirá, la verdad trato de no estar tan al tanto, porque hay cosas, hay mucha información y cosas que están buenas, otras que no, yo sé cuál es la interna y en ese sentido nada, transmitir eso que es lo importante”.

Durante el fin de semana, la China llevó a sus hijos a Turquía para acompañar a Mauro (X)

La mención a “la interna” despertó la curiosidad del notero, que insistió. Entonces, Vicuña fue más contundente: “A ver, me da tanta vergüenza. Te lo digo sinceramente. Tenés que estar hablando de estas cosas que son como domésticas. Cosas, permisos, viajes, vida, no vida familiar y cómo uno se arregla. Tener que estar dando explicaciones es rarísimo. Pero, en ese sentido, sí se habla, se conversa y siempre se preserva lo los chicos. Eso es lo más importante”.

El tema escaló cuando el cronista lo consultó por el repudiable comentario que recibió su hijo en redes, y que se viralizó horas atrás. “Yo entiendo que es la vida privada y que te toca como padre. También digo por lo que habló este abogado Guillermo López, estos posteos, estos mensajes a la China sobre tu nene, digo, ¿te genera también bronca?”, preguntó.

La respuesta del actor llegó rápidamente: “Los niños no deberían estar expuestos a ese nivel. Todos sabemos que se dicen barbaridades. Debería haber entes para poder controlar ese nivel de pelot... que se dice o que puedan llegar a comentar sobre niños, sobre todo en los grandes. Uno ya debe tener a esta altura una coraza para saber de dónde vienen esos comentarios que justamente son desde el resentimiento, desde la envidia o sencillamente desde la cobardía”.

Las remeras de Galatasaray que lucieron los hijos de Vicuña, su hermana Rufina y su mamá el domingo pasado (Instagram)

Y fue más allá. “Bueno, pero no, eso ya está. Lo de ese señor en particular. También cuando leí que yo me recalenté. No sé, leí una cosa por encima, me imagino. Ya uno se pierde qué es lo que es verdad y mentira”, expresó. Y sumó: “No quiero ni saber. Tómenlo con todo el amor del mundo porque no sé si es falso o no. Ni siquiera sé cuál es el contenido real de eso. Sí, por ahí viene un loco y te tira una. Voy a tratar a ese comentario no darle validez. Entonces que ustedes le estén dando un lugar muy grande a esto que realmente no sé lo que es. Te lo digo, no me estoy haciendo boludo y tampoco quiero que me digas: ‘Che, mirá, te muestro’, porque la verdad que trato de cuidarme y preservarme, ir para adelante, como siempre”.

Sobre la exposición mediática que la China hace de sus hijos, fue claro: “Mirá, son cosas que se hablan en privado también. Hay cosas que sí que me parece que están de más. Pero eso también se habla en privado y no voy a estar ocupando ni usando un programa de televisión para decir lo que me molesta, lo que no me molesta, se hablará en privado, pero la verdad que es difícil”.

Al ser consultado por las fotos de los nenes usando remeras del Galatasaray, el equipo turco de Icardi, Vicuña no dudó: “No sé si es necesario”, respondió. Y ante la posibilidad de que sus hijos se muden a Turquía para vivir con la actriz y su actual pareja, fue categórico; “No, no hay posibilidad. No hay chance”.