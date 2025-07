El momento más tenso entre la China Suárez y Benjamín Vicuña: cartas documento y un viaje a Turquía en la mira

El vuelo de Mauro Icardi y la China Suárez fue demorado luego de la revocación del permiso de los hijos menores de la actriz por parte de Benjamín Vicuña (Video: Puro Show – El Trece)

La vida de la China Suárez volvió a quedar bajo la lupa. Otra vez, un viaje, una decisión judicial y el vínculo quebrado con Benjamín Vicuña pusieron su nombre en el centro de la tormenta. Esta vez, el destino es Turquía junto a Mauro Icardi, que se reincorpora al Galatasaray, y con quien la actriz planea comenzar una nueva etapa de su vida.

Pero los planes familiares sufrieron un revés: el permiso que le permitía viajar con sus hijos fue revocado por su expareja. Y el vuelo, lejos de despegar, quedó en la pista de aterrizaje más incompleto que nunca.

Según pudo saber Teleshow, la decisión de Vicuña no fue impulsiva. Respondió a una necesidad concreta: preservar el orden cotidiano de sus hijos, que incluye la escuela, las actividades diarias y el contacto frecuente con sus hermanos mayores, los hijos que comparte con Pampita Ardohain. En el entorno del actor chileno aseguran que no hay una intención de impedir que los niños viajen a Turquía, sino de que lo hagan en un momento más adecuado, posiblemente durante las vacaciones de invierno.

El abogado de la China, Agustín Rodríguez, intentó bajar el tono del conflicto. En diálogo con este medio explicó que intentan manejar la situación “lo más reservado posible”, sin dar detalles sobre las medidas legales que, en las últimas horas, cambiaron el panorama del viaje. Mientras tanto, la actriz prefirió el silencio y avanzó con sus planes junto a Icardi.

La actriz no podrá ser acompañada por sus hijos menores luego de que Benjamín Vicuña pidiera la revocación del permiso (Instagram)

En paralelo, el minuto a minuto del conflicto fue seguido de cerca por el equipo de Puro Show (El Trece). En la emisión de este lunes, Angie Balbiani detalló que la pareja va a viajar en un avión privado que ya estaba listo desde el día anterior, pero la llegada del revés legal cambió todo y lo retrasó. “El viernes, la China recibe una carta documento de Vicuña revocando el permiso a viajar que tenía para sus hijos menores. Ella quería irse a vivir a Turquía. Ese permiso es amplio, incluso permite que viajen solos, sin límite de fechas ni destinos. Lo que hizo Vicuña fue revocar esa autorización”, relató, siguiendo de cerca cada paso del conflicto.

La panelista explicó además que la decisión del actor no fue totalitaria, sino que apunta a establecer límites claros. “Hay un gris porque no me terminan de explicar qué sucedió, pero me comentan que por precaución el permiso quiere que sea limitado”, explicó. El futuro inmediato de los menores quedó, entonces, sujeto a nuevas autorizaciones específicas.

En otro tramo del programa, Pampito aportó un dato que confirma la distancia personal entre los protagonistas. “No hay diálogo entre La China y Vicuña, sino que se comunican a través de abogados. No están teniendo contacto ni buena onda como la tuvieron antes”, explicó el periodista. Así, la relación, que durante años logró sostener cierta armonía, hoy parece quebrada.

La pareja partirá este lunes por la noche luego de atrasar su vuelo (Instagram)

Con este panorama, la actriz partirá rumbo a Turquía este lunes por la noche, mientras sus hijos permanecen en Buenos Aires para continuar con su vida cotidiana. Vicuña, por su parte, se mantuvo firme en su decisión de proteger la rutina de los chicos, que atraviesan el año escolar y que ven a diario a sus hermanos mayores. Icardi, en tanto, retomará sus compromisos deportivos tras más de seis meses fuera de las canchas por una lesión.

La situación, lejos de resolverse, dejó expuestas las grietas familiares. Por un lado, la exCasi Ángeles avanza con los primeros pasos para su nueva vida en Estambul; por el otro, Vicuña sostiene su rol paterno con decisiones legales que buscan proteger a sus hijos de los vaivenes mediáticos. Por ahora, la única certeza es que el reencuentro familiar deberá esperar.

Información de Andrea Taboada.