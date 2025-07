Mariano Chiesa: “Cuando te vas a otro país, en algún punto te olvidás un poco de quién sos”

Mariano Chiesa y su pasión por transformar su voz

“Llega un momento en el que uno empieza a reconfirmar cada vez más la importancia de este trabajo, sobre todo cuando ve la repercusión”, le cuenta a Teleshow Mariano Chiesa, locutor, actor y cantante, a días de estrenar la obra “El huevo” en Argentina.

—Hoy, mientras tenemos esta entrevista, se conmemora el Día del Locutor (Nota: la charla tuvo lugar el 3 de julio). ¿Qué significa para vos, considerando que allí iniciaste tu camino profesional?

—A medida que van pasando los años, uno empieza a reconfirmar cada vez más la importancia de este trabajo, sobre todo cuando ve la repercusión del laburo.

El actor y locutor argentino repasa su trayectoria y los desafíos de emigrar a Estados Unidos

—¿Cómo fueron tus inicios?

—Empecé a trabajar como actor en publicidades haciendo voces, y después surgió la oportunidad de comenzar a trabajar con licencia y matrícula. Era muy raro porque las voces eran muy graves para ese momento y empezaron a marcar un cambio en la forma de trabajar.

—¿Hubo algún momento bisagra en tu carrera como voz comercial?

—Con algunas publicidades, hubo como un antes y un después. Está el hecho de ser la voz de muchas marcas, que la gente durante muchísimos años no sabía que era el mismo tipo que hacía las voces de muchas marcas al mismo tiempo.

Mariano Chiesa, en "Casi Normales"

—¿Cómo cambió la voz publicitaria en la radio?

—Hoy en día prendés la radio y todas las voces son juveniles, muy frescas. Hace quince años eran muy diferentes, más formales, hoy te piden decirlo como si se lo contaras a un amigo, más coloquial.

—¿Cómo fue tu proceso migratorio a Estados Unidos y qué impacto tuvo en tu carrera?

—Hace casi siete años me fui para Miami a vivir. Cuando te vas a otro país, en algún punto te olvidás un poco de quién sos. Yo estuve tres años sin poder salir ni entrar a Estados Unidos, esperando mi permiso de trabajo. Perdí series y películas, perdí un montón de laburo, sí, y tampoco podía trabajar allá.

Mariano Chiesa hoy vive en Miami, Estados Unidos

—¿Cuál fue tu primera experiencia laboral importante fuera de Argentina durante ese tiempo de transición?

—La primera vez que salgo, fui a Colombia porque me invitaron a un festival de locutores. Ahí tomé conciencia del impacto que tuvo mi trabajo como locutor a nivel latinoamericano. Se me acercó gente de Chile, Colombia, México, Ecuador, dominicanos, para saludarme, y me decían: nosotros grabamos con referencias tuyas desde Argentina. Hace más o menos un año, cuando conocí los spots, los comerciales hispanohablantes en Estados Unidos, en México, en Argentina y en Latinoamérica que salen con mi voz. y la verdad muy lindo. Me reconforta.

—¿Hay diferencias entre las oportunidades laborales en Miami y en otras ciudades de Estados Unidos?

—Miami es la cuna del teatro y de las producciones, hay una creencia de que hay oportunidades gigantescas, pero realmente, las oportunidades más grandes están en Los Ángeles.

Mariano Chiesa fue parte de uno de los elencos de Casi Normales, aquí en su gira por España junto aMartín Ruiz, Laura Conforte, Fernando Dente, Manuela Del Campo y Franco Masini

—¿Cómo fue el regreso a la Argentina y tu motivación para participar en la obra “El huevo”?

—Varias motivaciones. Vine para poder estar con mi papá, que está enfermo. Mi hermano se puso la mochila al hombro y estuvo ayudando muchísimo con todo, así que era también para darle un poco de respiro.

—¿De qué manera influyó la familia y el contexto personal en tu decisión?

—Los últimos dos años y medio fueron muy difíciles para mi familia. Cuando me propusieron hacer la obra, lo primero que pensé fue en poder acompañar a mis viejos y estar acá.

Mariano Chiesa regresó junto a la actriz Constanza Espejo a los escenarios de Buenos Aires para presentar la obra El Huevo en el teatro Regina durante 4 únicas funciones. El espectáculo, escrito por la dramaturga uruguaya Nuria Anglés, se ha consolidado como una propuesta destacada en el circuito teatral.

Mariano Chiesa y Constanza Espejo protagonizan "El Huevo"

La trayectoria de El Huevo incluye una etapa en la que Constanza Espejo compartió escenario durante tres años con el actor brasileño y director de la puesta, Nahuel Souto, en ciudades como Miami y Los Ángeles. La obra nació con la expectativa de una temporada breve, pero la respuesta del público y la crítica impulsó su permanencia y reconocimiento internacional. El éxito inesperado de la pieza se refleja en su consolidación y en los premios obtenidos, como el galardón en el Brisk Festival de Los Ángeles.

—¿De qué trata y cómo describirías la obra?

—Es una obra de teatro donde dos personas se ponen a debatir sobre una pieza de arte en una exposición. A partir de ahí, empiezan a dar sus opiniones sobre qué les pasa con esa obra y se generan distintas posturas.

—¿Qué temáticas atraviesa la obra?

—Toca mucho nuestra postura respecto al feminismo y al machismo. Cuando se hace, la gente se mira, las mujeres miran a los hombres o se miran entre ellas como diciendo ‘sí, claro’. Cuando habla el hombre, muchos lo miran pensando ‘este está loco’. Se generan situaciones muy graciosas. Tiene un final que la mayoría de la gente reacciona con un grito, es bastante gracioso.

Mariano Chiesa, ganador en actuación masculina en musical por su trabajo en "Sunset Boulevard" Premios ACE

La voz del actor, locutor, cantante y doblajista argentino, que interpretó a Tito Lectoure en la serie Monzón para la plataforma Netflix, también ha dejado su huella en la exitosa producción juvenil Kally’s Mash Up.

Chiesa, nacido el 19 de mayo de 1981, ha sido distinguido con el Premio Konex 2021 y acumula una trayectoria que abarca múltiples disciplinas y reconocimientos. Reconocido como referente de la locución nacional, su voz ha sido elegida para campañas de empresas nacionales e internacionales. Además, ha dado vida a personajes emblemáticos en la publicidad.

Las mil voces de Mariano Chiesa

Su versatilidad lo llevó a desempeñarse como director de voces y actor en programas televisivos como Lazy Town, Cartoonival y Backyardigans, y a encarnar a Barney el Dinosaurio. En el ámbito teatral, produjo y protagonizó el musical Avenida Q y participó en obras como Casi Normales, Marco Polo, Los Monstruos. En 2018, fue seleccionado por Andrew Lloyd Webber, Lino Patalano y Gustavo Yankelevich para liderar el elenco de Sunset Boulevard. Su labor ha sido reconocida con 10 premios Hugo, 2 ACE y 1 Florencio Sánchez.