La China Suárez se despidió de sus amigas en la noche porteña antes de viajar a Turquía con Mauro Icardi: “Las amo”

La actriz mostró cómo le dio el último adiós a su grupo de amigas (Instagram)

La vida personal de la China Suárez sigue generando titulares y comentarios. Tras confirmar a principios de 2025 su relación con Mauro Icardi, los días de la actriz en la Argentina entraron en cuenta regresiva. Finalmente, y después de varios viajes de ida y vuelta, llegó el momento de acompañar al futbolista a Turquía, donde continuará su carrera profesional como parte del Galatasaray. Pero antes de subirse al avión, la China protagonizó una emotiva despedida con su círculo íntimo.

La reunión se dio en el marco del cumpleaños de Ivana Figueiras, modelo y empresaria de lencería, expareja de Sebastián Ortega, y una de sus amigas más cercanas. El festejo tuvo lugar en Gardiner, el mismo restaurante que, meses atrás, fue epicentro de uno de los enfrentamientos más comentados: el cruce con Wanda Nara, la expareja de Icardi. En ese mismo lugar, entre brindis y risas, Suárez posó para las cámaras junto a la cumpleañera y su inseparable amiga Agus Uslenchi, en lo que fue el último encuentro con sus amigas antes del viaje.

Las imágenes que Suárez compartió desde la despedida no solo reflejaron el ambiente festivo, sino también el cariño que la rodeó esa noche. En la primera foto, escribió un emoji de moño rosa y corazones, resaltando el detalle brillante de su vaso personalizado, un accesorio que la acompañó durante la velada. Más tarde, reposteó una imagen grupal donde posó con su círculo íntimo y sumó la frase “Las amo”, dejando en claro el afecto que la une a sus amigas. En otra historia, la modelo etiquetó a Suárez con un corazón blanco sobre una postal nocturna en la pista de baile, bajo luces rojas y con el texto “@sangrejaponesa”, el apodo con el que suelen mencionarla en su entorno más cercano.

La actriz disfrutó del cumpleaños de la modelo en Gardiner y aprovechó para despedirse de sus amigas

Pero la inminente mudanza a Turquía no solo representa un nuevo comienzo sentimental para la actriz. También abre interrogantes sobre el futuro familiar, especialmente por el destino de sus hijos. Días atrás, Yanina Latorre detalló en su programa radial las tensiones que atraviesa la actriz al tener que decidir entre radicarse con su pareja en Estambul o permanecer cerca de sus hijos en Buenos Aires.

Según relató la panelista, Benjamín Vicuña, padre de Magnolia y Amancio, ya tiene definido su cronograma laboral: no viajará a Europa como se especulaba, sino que trabajará en Uruguay en agosto o septiembre. “Me dicen que Benjamín, finalmente, no se va a grabar a Europa. En septiembre recién, o fin de agosto, graba en Uruguay. O sea que es acá al lado, no va a dejar que los pibes vayan a vivir a Turquía y no verlos más”, contó Latorre, dejando claro que el actor chileno busca mantenerse cerca de los chicos.

La China junto a Ivana Figueiras, la agasajada de la velada

Frente a este escenario, Suárez deberá tomar una decisión clave en las próximas semanas. Como analizó Latorre: “Va a tener que poner en la balanza y ver qué es más importante, si el novio o sus hijos. Y de última vivir acá con sus hijos e ir a ver cada tanto al novio, como hace Pampita, que está de novia con un señor que vive en Estados Unidos”.

Esta reflexión se suma al contexto complejo que atraviesa Wanda, Mauro y sus hijas. Hace solo unos días, el edificio del Chateau volvió a convertirse en el escenario de un conflicto familiar: Icardi fue a buscar a sus hijas por el régimen de revinculación, pero el encuentro no se concretó. Según trascendió, Wanda no permitió que las menores salieran con su padre argumentando que las niñas no querían irse en ese momento. El episodio escaló rápidamente y requirió la intervención policial y de personal del SAME, dejando en evidencia, una vez más, la tensión que persiste entre el futbolista y su expareja.

"Las amo", escribió la actriz en la foto que subió una de sus amigas, Agus Uslenchi (Instagram)

En medio de este clima, Suárez busca equilibrar su vida personal y familiar. Por un lado, el amor consolidado con Icardi, con quien comparte viajes y escapadas románticas que exhiben en redes sociales. Por el otro, la responsabilidad de criar a sus tres hijos en un contexto que dista de ser sencillo. Y en ese dilema, su despedida en Gardiner no fue solo una celebración de cumpleaños: fue también un punto de inflexión antes de comenzar una nueva etapa lejos de la Argentina.