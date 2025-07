Yanina Latorre contó el problema que enfrenta la China Suárez a días de irse a vivir a Turquía con Mauro Icardi

El problema que enfrenta la China Suárez con su viaje a Turquía con Mauro Icardi: ¿sus hijos o su pareja? (Video: El observador)

Eugenia la China Suárez atraviesa un momento de cambios e incertidumbre ante la posibilidad de su mudanza a Turquía para acompañar a Mauro Icardi. Según destacó Yanina Latorre en su programa radial, Eugenia enfrenta la disyuntiva de decidir entre la vida familiar junto a sus hijos en Argentina o la relación amorosa con el futbolista, radicado en Estambul. Latorre expuso detalles sobre los desafíos para la actriz y sumó declaraciones que reflejan la complejidad del momento personal de Suárez.

Según relató la conductora, Benjamín Vicuña, padre de Magnolia y Amancio, no se instalaría en Europa para trabajar, sino que realizaría grabaciones en Uruguay en agosto o septiembre, lo que le permitiría mantenerse cerca de los chicos. “Me dicen que Benjamín, finalmente, no se va a grabar a Europa. En septiembre recién, o fin de agosto, graba en Uruguay. O sea que es acá al lado, no va a dejar que los pibes vayan a vivir a Turquía y no verlos más”, expresó Latorre. Esta cercanía dificulta un posible traslado a otro continente y sostiene el argumento de presencia paterna en la cotidianeidad de los menores.

La situación se complejiza con Rufina, la hija que la China Suárez tuvo junto a Nicolás Cabré. Según Yanina Latorre, la idea de Eugenia implica que Rufina termine el año escolar en Argentina y viaje el año siguiente, bajo la condición de que Cabré pueda verla una vez por mes. “Ella decía que la nena termina el año acá y que el año que viene Cabré se la da con la condición de verla una vez por mes; pero a mí, la parte de Cabré, me dicen que es al revés”, indicó la conductora, mostrando que el acuerdo entre los padres no sería tan sencillo. Además, Latorre diferenció la dinámica de las familias de los futbolistas de la de actores o personalidades públicas: “Una cosa es el hijo del jugador de fútbol con la mujer, que están acostumbrados y son nómades, van por todos lados; pero es una familia que está así constituida”.

La disyuntiva que enfrentaría la China Suárez si no puede llevar a sus hijos a vivir a Estambul con Mauro Icardi (Instagram)

Latorre profundizó sobre la disyuntiva de Suárez y la decisión que deberá tomar en las próximas semanas: “Va a tener que poner en la balanza y ver qué es más importante, si el novio o sus hijos. Y de última vivir acá con sus hijos e ir a ver cada tanto al novio, como hace Carolina Pampita Ardohain que está de novia con un señor que vive en Estados Unidos”.

Esta reflexión de Latorre llega días después del escándalo ocurrido en el Chateau, el viernes pasado, cuando Mauro Icardi fue hasta el edificio para retirar a sus hijas por el régimen de revinculación. El episodio quedó envuelto en tensión luego de que Wanda Nara, ex pareja del futbolista, impidiera la salida de las menores. La empresaria habría argumentado que las niñas no querían irse con su padre en ese momento, según trascendió en distintos medios. La situación exigió la intervención de las autoridades, de personal policial e incluso del SAME y expuso una vez más el delicado vínculo entre Nara e Icardi tras la separación.

El momento de la China Suárez, marcado por la incertidumbre respecto al futuro familiar y laboral, se cruza así con las disputas legales, mediáticas y personales que rodean al círculo de Mauro Icardi. Entre acuerdos paternos, restricciones judiciales y proyecciones laborales, la vida privada de los protagonistas se transforma en tema central del espectáculo y concentra la atención del público en torno a las elecciones de cada uno.