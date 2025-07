El duro mensaje de la ex de Ayrton Costa hacia Wanda Nara luego de los rumores de romance

El duro mensaje de la ex de Ayrton Costa a Wanda Nara después de las versiones de romance (Instagram)

Luego de que comenzaran a circular los rumores sobre el romance entre Wanda Nara y Ayrton Costa, la ex pareja del futbolista, Candela Oyarzabal se pronunció en redes sociales. Al conocer los detalles del vínculo entre la conductora y el deportista, la modelo se refirió a su separación con un fuerte mensaje y lanzó una dura indirecta para la mediática.

La joven, quien acompañó al jugador de Boca Juniors durante el Mundial de Clubes, compartió ante sus miles de seguidores una foto en la que se la veía en un boliche. Sin embargo, en una mezcla de sutileza y bronca por su ruptura, enfocó a un empelado del lugar que sostenía un cartel de cartón con la frase “Cambiaste un Rolex por un Casio”, citando la exitosa Bizarrap Session de Shakira, reconocida por su alusión a cambios sentimentales y rupturas. La elección del mensaje y el contexto no resultaron casuales, dado el revuelo provocado por el posible romance entre su ex pareja y Wanda Nara.

El posteo de Candela, la modelo que se separó de Ayrton Costa (Instagram)

Como si el mensaje no quedara lo suficientemente claro, Candela musicalizó el video compartido en sus redes con una canción de La Joaqui y L-Gante. Este último, además, mantiene un antecedente sentimental con Wanda Nara, lo que aporta una nueva capa de interpretación en las intenciones del gesto. Mediante esta combinación de referencias, Oyarzabal dio a entender su furia con la situación, manifestando indirectamente su opinión sobre la reciente relación que involucra al jugador y a la conductora.

Según trascendió, el vínculo entre la joven y Costa comenzó en 2023. Ambos se conocieron en un boliche de Puerto Madero, marcando el inicio de una relación que, aunque no trascendió durante mucho tiempo en la esfera pública, fue significativa para quienes compartían el entorno inmediato de la pareja.

Como si los rumores fueran poco, este sábado, Wanda Nara alentó las versiones de romance al publicar una sensual foto en un jacuzzi. En la imagen se podía ver a Nara de espaldas, relajada en el borde, luciendo su bikini negro y azul. Como si fuera poco, la cantante complementó el posteo con un guiño al deportista. “Sábado”, escribió junto a un emoji de un corazón azul y la cara de un gato amarillo, lo cual formaba los colores de Boca.

El romance entre Nara y Costa se dio a conocer en LAM (América), cuando Ángel de Brito dijo: “Cuando no viajó al Mundial de Clubes, ella dijo que tenía un chongo que le había invitado. Yo creo que dimos en el clavo”.

Acto seguido, Fefe Bongiorno explicó la situación y cómo se dio cuenta del nuevo romance que habría comenzado Nara: “Voy a explicar un poco la situación. Hay un jugador que indirectamente conoce a una persona que yo conozco, que me dice: “Estas dos personas están saliendo. Wanda y este jugador”. Yo le digo: “Bueno, todo muy lindo. Pero necesito pruebas”. Wanda, estos días, estuvo subiendo unas imágenes donde se la ve en un auto. Viene subiendo fotos con un vehículo particular, un Mustang ploteado. Y resulta que este futbolista subió su cuenta privada, una foto del mismo auto, previo a esto, donde se ve la patente. Pudimos corroborar que la patente es la misma y que tienen el mismo anillo que estuvieron estuvieran usando estos días. Yo no puedo asegurar qué tipo de relación tienen. Dudo que sea amistosa por cómo viene la mano, pero él parece que le presta el auto”.

Fue entonces cuando el conductor reveló que le había consultado esta situación a la mediática: “Yo se lo pregunté con nombre y apellido a ella, para chequear. Y me dijo: “No, nada que ver”. Confirmado. Auto y anillo son muchas coincidencias. ¿Quién es él?”. Así las cosas, el panelista reveló el nombre del joven: “Él es Ayrton Costa. Es un jugador de Boca pero le fue muy bien durante el Mundial de Clubes. Aparentemente recientemente separado, estaba vinculado a una chica que fue a Miami y la chica ayer subió una historia diciendo que no estaba con nadie”.