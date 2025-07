La sensual foto de Wanda Nara en un jacuzzi con un llamativo guiño a Ayrton Costa

Entre sus idas y vueltas con L-Gante y la batalla judicial por sus hijas con Mauro Icardi, los rumores de un nuevo romance vuelven a golpear la puerta de Wanda Nara. Este viernes se conoció que la conductora mantiene un vínculo con Ayrton Costa, una joven promesa de Boca Juniors. Entre fotos, anillos prestados y un vehículo de alta gama, las pruebas dan cuenta de la relación que ambos tienen.

Después de semanas de hermetismo, las pruebas comenzaron a salir a la luz. El vínculo entre la influencer y el joven habría comenzado durante el Mundial de Clubes. “Cuando no viajó al Mundial de Clubes, ella dijo que tenía un chongo que le había invitado. Yo creo que dimos en el clavo”, explicó Ángel de Brito en LAM (América) al tratar el tema.

Quien aportó más información al respecto fue Fefe Bongiorno, detallando las señales que el jugador y la mediática habían mostrado en sus perfiles de Instagram: “Wanda, estos días, estuvo subiendo unas imágenes donde se la ve en un auto. Viene subiendo fotos con un vehículo particular, un Mustang ploteado. Y resulta que este futbolista subió su cuenta privada, una foto del mismo auto, previo a esto, donde se ve la patente. Pudimos corroborar que la patente es la misma y que tienen el mismo anillo que estuvieron estuvieran usando estos días. Yo no puedo asegurar qué tipo de relación tienen. Dudo que sea amistosa por cómo viene la mano, pero él parece que le presta el auto”.

La sensual foto de Wanda Nara en un jacuzzi con un guiño a Ayrton Costa (Instagram)

Así las cosas, conociendo todo este trasfondo, Wanda sorprendió este sábado a sus seguidores al compartir una sensual foto en un jacuzzi. En la imagen se podía ver a Nara de espaldas, relajada en el borde, luciendo su bikini negro y azul. Como si fuera poco, la cantante complementó el posteo con un guiño al deportista. “Sábado”, escribió junto a un emoji de un corazón azul y la cara de un gato amarillo, lo cual formaba los colores de Boca.

¿Quién es Ayrton Costa?

El joven, en el cual Wanda habría posado sus ojos, tiene 25 años, la misma edad que L-Gante. Se trata de un jugador de Boca que tuvo un gran presente futbolístico durante el Mundial de Clubes. Aparentemente, el deportista se habría separado hace poco, estaba vinculado a una chica que lo acompañó durante el torneo en Miami. Sin embargo, en las últimas horas, la joven afirmó en sus redes sociales estar soltera.

En LAM, Juli Argenta dio más detalles acerca del joven: “Lo conocimos tiempo atrás porque hubo un futbolista argentino al cual no le daban la visa y que era la gran apuesta de Miguel Ángel Russo porque necesitaban de él, más en este contexto que vivía Boca, de que era una competencia muy importante. Ayrton Costa tiene una complicación legal muy importante por la cual no le daban la visa. Él tuvo una historia judicial, estuvo metido en tema de un robo por parte del hermano donde él también estaba en el vehículo. En ese momento le asignaron una probation, por lo cual le había quedado este antecedente, pero salió adelante. El chico después estuvo en otro problema judicial que tiene que ver con un supuesto femicidio. Lo pongo en estos términos porque no sé si el juicio cómo está. Él, teóricamente, habría cubierto al hermano”.

Luego, la panelista dio más detalles de la vida del jugador y los problemas que enfrentó: “Pero viene de un contexto muy humilde, más allá de esta situación adversa de su contexto familiar, que evidentemente por algo él está jugando a la pelota y no tiene concretamente ninguna sentencia en su contra, pero sí este contexto familiar de muchísima humildad y problemático. Él fue una de las grandes figuras de Boca. De hecho, se quedó con el puesto de Marcos Rojo, que además de pelearse con el entrenador, venía siendo el subcapitán después de Cavani, y fue la gran apuesta del club argentino. Así que apuntó los cañones. Ahora a un jugador, al menos con buen presente. ¿Qué pasa? Hay un quilombo, como todo lo que tiene Wanda. En Miami él subió una imagen con una chica muy voluptuosa, una morocha argentina tremenda, que posó con su camiseta, que seguramente la producción tiene las imágenes, que es la chica que hablaba Fefe. Se llama Cande”.