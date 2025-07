Qué hizo la China Suárez mientras Mauro Icardi llevaba a sus hijas a lo de Wanda Nara

Eugenia Suárez

Mauro Icardi tuvo la posibilidad de pasar una semana con sus dos hijas y el viernes por la tarde, luego de que el juez Hagopian le concediera una extensión en el horario, las llevó al departamento de Wanda Nara en el Chataeu Libertador. El delantero llegó acompañado de sus abogadas y estuvo poco tiempo dentro de la propiedad. Mientras todo esto sucedía, la China Suárez se encontraba con dos de sus hijos en un evento escolar.

Hace días que la ex Casi Ángeles tomó la decisión de bajar su exposición mediática y pocas cosas llegan a sus redes sociales. Sin embargo, el viernes volvió a abrir la puerta a su vida privada y compartió un momento distinto y familiar junto a sus hijos en el entorno escolar. Las imágenes reflejan una jornada de celebración cargada de actividades y decoraciones en el colegio, donde el acompañamiento de las familias formó parte central de la propuesta.

La China Suárez fue parte de un evento escolar (Foto: Instagram)

En uno de los espacios escolares destacados, un muro de bloques fue utilizado como soporte para un gran cartel bajo el título “Ruta de la Kermese”. El recorrido, diseñado sobre cartulina negra y decorado con detalles tipo bandera de cuadros, incluía las etapas de “Salida”, “Sala 1”, “Sala 2” y “Llegada”. Letras coloridas brindaban contraste y dinamismo, mientras una cartulina blanca en la parte inferior llevaba la inscripción “Clase abierta” junto a un corazón rojo, marcando el carácter participativo del evento.

Suárez subió todos los detalles de la actividad

El orgullo de Eugenia por el trofeo de su hija

El clima festivo se completó con decoraciones que cubrían varias paredes del establecimiento: un globo aerostático confeccionado en tonalidades fucsia y violeta, un sobre de papel simulando una carta, una nota impresa con el título “Cerraré los ojos primero”, un carrete de cine y fragmentos de cartulina negra armando caminos simbólicos para guiar a los niños a través de las actividades.

La China Suárez, lejos de los flashes y la dinámica mediática que suelen rodearla, se mostró integrada al ritmo cotidiano escolar. En una de las fotografías difundidas, se la puede ver sonriendo y abrazando a su hijo pequeño, quien luce un gorro amarillo, un suéter crema tejido y una expresión luminosa. La actriz, con un suéter beige que destaca por un dibujo de zorro en la manga, capturó el momento en una selfie frente a una pared marrón.

Otra postal la presenta junto a su hija mayor, ambas tomadas frente a la cámara y compartiendo una sonrisa. La niña posa con labios de beso y juntas exhiben un trofeo transparente con letras doradas que indica “Los 8 disfraces. Primer lugar”. Detrás de ellas, la sala está adornada con globos dorados y carteles de colores, reforzando el clima festivo y el protagonismo de las niñas en el marco escolar.

Amancio también fue parte del evento

La tierna foto madre e hijo (Foto: Instagrgam)

Durante este tiempo que las niñas pasaron con Icardi, la presencia de Eugenia se fue dando en etapas y por una cantidad de tiempo determinado. El miércoles por la noche, el delantero organizó una salida que rápidamente se convirtió en noticia. El lugar elegido no fue otro que el restaurante ubicado en la costanera porteña, famoso no solo por su gastronomía, sino también por haber sido el epicentro de un cruce mediático entre Wanda y China meses atrás. Pero no estuvieron solos. Al grupo se sumó la novia del deportista, quien dejó de convivir con Mauro durante esta semana que está con sus hijas, a pedido expreso de la Justicia. Según contó Yanina Latorre, la actriz pasa varias horas todos los días en la casa de Nordelta, aunque no se quedó a dormir.

Luego de esta cena, las pequeñas tuvieron la oportunidad de pasar tiempo a solas con la actriz de Casi Ángeles, no sin generar polémica. La primera imagen de la polémica llegó de la mano de El Ejército de LAM, la cuenta de Instagram que sigue cada movimiento del mundo del espectáculo argentino. “La China con las hijas de Icardi, sin Icardi”, escribieron junto a la foto en la que se ve a la actriz caminando por el Barrio Chino, en Belgrano, rodeada de las hijas del futbolista como de las suyas y cargando varias bolsas de tela con compras del lugar. La postal, cotidiana y al mismo tiempo llamativa, fue el punto de partida de un nuevo debate.

Unos minutos más tarde, la cuenta de Sálvese Quien Pueda, el programa que conduce Latorre por América, subió dos fotos más. En ellas, se ve al grupo saliendo de un supermercado de la zona. El detalle que no pasó desapercibido: el perfil de una de las hijas de Mauro y Wanda, claramente reconocible. Como si fuera poco, la publicación aclaró que el deportista no estuvo presente en el paseo y agregó un dato que aumentó las especulaciones: “Después se subieron a la camioneta de Mauriño”.