Marcos Gorbán: “La crisis de los realities nunca sucedió”

Marcos Gorbán hoy se encuentra en Perú, abocado a la producción de un reality internacional para Canal 13 de Chile. Su experiencia abarca más de 20 años en televisión, donde trabajó en toda clase de formatos. Fue productor y desarrollador de las cámaras ocultas de VideoMatch durante cinco años, productor ejecutivo de la telenovela El Deseo con Natalia Oreiro, y del talk show Todos al Diván con Roberto Pettinato y Karina Mazzocco. Además, integró el equipo de producción e investigación periodística de Edición Plus, el multipremiado programa de investigación que abrió un camino en la Argentina de los 90.

Desde comienzos de 2011 dirige Sinapsis Producción, una consultora de contenidos y formatos que desarrolla programas de televisión en Buenos Aires y Perú. Su formación en periodismo lo llevó a escribir para los principales medios de Buenos Aires, hasta que la televisión absorbió por completo su carrera a mediados de los 90.Entre 2000 y finales de 2010, Gorbán fue responsable de la producción, creatividad y desarrollo de todas las ediciones de Gran Hermano, Operación Triunfo y Talento Argentino en Telefe, Argentina. Durante ese período, también lideró el área de entretenimientos de Telefe y encabezó el desarrollo de formatos como 3,2,1 a ganar, conducido por Marley.

El nuevo proyecto que encaró en Perú le permite vivir una experiencia inédita al compartir el trabajo directamente con su hijo Nicolás, quien también se desempeña como productor en el ámbito televisivo desde hace casi ocho años. “Nunca habíamos trabajado en el mismo programa. Es la primera vez que trabajamos directamente uno con el otro y es una experiencia loca”. Pese a la intensidad que pueden traer los vínculos familiares en espacios laborales, Gorbán aclaró que “Nos llevamos muy bien. Estamos absolutamente en la misma consonancia. Y a veces, cuando nos insultamos, es mucho más difícil que con cualquier otra persona, porque es más picante” (se ríe).

El productor argentino destaca la vigencia del género reality y su impacto en la industria audiovisual latinoamericana

El reality como género, ¿en crisis?

— ¿Creés que el formato reality está agotado o perdió interés para el público?

— Evidentemente no es así. Pero primero te voy a hacer una pequeña corrección: el reality no es un formato, es un género.

— ¿Cómo diferenciás entre formato y género en televisión?

— Un género es la ficción, y vos en ficción tenés formato: novela, serie, miniserie, unitario. Formato es un género periodístico y, como periodístico, tiene formato noticiero, programa de investigación, debate. Bueno, un género es el reality show. ¿Formato? Gran Hermano, Operación Triunfo, Talento Argentino, La Voz Argentina... Todos estos son realities, pero son diferentes formatos dentro del mismo género.

— ¿Cuál es la esencia del reality como género televisivo?

— El reality show es el género que cuenta la historia de gente común en diferentes circunstancias o situaciones extraordinarias: pueden encerrarse en una casa a convivir, estar compitiendo por un premio, o buscando al mejor cantante. En general, el centro del reality está en la persona. Podés tener un famoso en un reality, pero no está actuando, está siendo él mismo, siendo persona, no personaje. Esa es la definición.

— ¿Qué factores impulsaron el surgimiento de los realities?

— Tiene que ver con la capacidad de la gente de dejar de ser solo receptora y pasar a ser también productora o emisora de mensajes. El fenómeno empieza hacia finales del siglo pasado, con Internet, los blogs y los teléfonos celulares: la gente comienza a participar, votar y formar parte. El encanto es justamente mostrar gente común.

— ¿Qué opinás de la supuesta crisis de los realities?

— La crisis del reality es una huevada. Nunca sucedió. En ningún momento alguien vio la crisis. Jamás dijeron eso.

— ¿Por qué entonces algunos realities no funcionaron en la Argentina?

— Los que no funcionaron, pudo haber sido porque estuvieron mal realizados, o en algún momento dejaron de funcionar y se interrumpieron. Pero en España, en Estados Unidos, en Brasil, en Italia, en Israel, en Polonia, no hubo esa crisis. No es un problema del reality, es un problema de la televisión argentina o de quienes lo produjeron acá.

— ¿Y la ficción en la televisión argentina?

— Se mudaron a las plataformas. Lo que está pasando es que en la televisión abierta no se están produciendo ficciones como antes. Pero se están estrenando, entre series, miniseries y otro tipo de contenidos, más de diez o doce por año en diferentes plataformas. Ficciones se siguen haciendo, solo que en otro lado.

— ¿Qué ocurrió con la producción masiva de ficciones en canales tradicionales?

— Ningún canal en Argentina produce ficción desde hace muchísimos años, salvo algún intento esporádico. Solo producían Pol-Ka y, a veces, Canal 13 o Telefé. Hoy eso cambió y la producción se dirige a plataformas.

— ¿En otros países sucede lo mismo con la televisión abierta?

— No es un fenómeno global. Hay países en los que la televisión abierta sigue teniendo ficciones, como Chile, España, Turquía o México, porque la gente las sigue viendo y los números cierran.

— ¿Qué impacto tuvo la caída de la producción de ficción en la industria?

— La falta de ficción en la televisión argentina también afecta a los actores y se derrama en otras industrias. Por ejemplo, la crisis de la ficción en la televisión abierta generó también una crisis en el teatro. Antes, un éxito en la televisión llevaba gente al teatro; hoy, hay menos actores impulsados por la pantalla.

— ¿La situación es solo económica o influyen otros factores?

— La economía del país es una razón, pero también intervienen el modo de producir la televisión y otras cuestiones. La más virtuosa productora de ficción en Argentina, Pol-Ka, quebró porque evidentemente no cierran los números. Hay un problema de fondo más grande.

Hábitos culturales de consumo

— ¿Cómo afectan los hábitos culturales a la forma en que se consumen los contenidos televisivos?

— Los hábitos culturales de cada país determinan mucho el tipo de consumo. Por ejemplo, en Turquía, cada capítulo de una novela dura tres horas y solo se emite una vez por semana. En cambio, en Argentina estamos acostumbrados a ver una hora por día, de lunes a viernes.

—¿Y cómo influye el contexto económico y la fragmentación de medios en la producción?

—Antes tenías cuatro canales de televisión y una torta publicitaria que se repartía entre pocos, pero ahora la publicidad se divide entre muchísimos canales, plataformas, influencers, redes sociales. Tal vez hay más plata, pero se reparte entre 60 y no entre cuatro. Eso limita mucho la inversión y hace más difícil juntar el dinero para realizar proyectos.

— ¿Existen diferencias en la producción y emisión de realities y ficción entre países?

— Sí, hay países como España y Brasil que producen una temporada de Gran Hermano por año desde hace 25 años y algunas duran entre tres y cuatro meses. En otros países no se hacen realities de canto porque no funcionan o el público no los prefiere. Hay lugares donde el reality está más vinculado al chisme y en otros triunfan los de competencia.

— ¿Algunas variables externas pueden afectar el éxito o fracaso de un mismo formato?

— Claro, no es solo cuestión de si está bien o mal hecho: influye la competencia, la programación, el momento en que sale al aire. Por ejemplo, la primera temporada de El hotel de los famosos salió después de la pandemia y fue un éxito; la segunda, compitiendo con Gran Hermano, no funcionó igual. Hay muchas variables.

El impacto económico de la industria audiovisual

— ¿Por qué considerás que es importante el fomento y la inversión en la industria audiovisual?

— Lo audiovisual es una industria: da trabajo y genera un círculo productivo que fomenta aún más empleo, no solo dentro del sector. Quienes trabajan en lo audiovisual gastan en combustible, autos, comida, pagan impuestos, y así, el impacto se distribuye en toda la economía.

— ¿Podés dar ejemplos concretos de ese impacto?

— En Puerto Rico, por ejemplo, entre 2018 y 2019, el turismo creció un 30% por el video Despacito de Luis Fonsi. O en España, mucha gente viaja a Girona por Juego de Tronos, o va a Nueva Zelanda por las locaciones de El Señor de los Anillos. En Uruguay calcularon que por cada dólar invertido en la industria audiovisual, entran al país 3,50 dólares. Es un círculo virtuoso.

— Incluís a todos los formatos dentro del impacto audiovisual?

— Sí, absolutamente todo: el sector abarca desde las series y películas hasta los programas de chismes y espectáculos. Todo genera trabajo, movimiento económico y derrama sobre el país.

— ¿Qué falta para que la industria audiovisual renazca en la Argentina?

— Faltan políticas de apoyo, no solo de fomento sino de inversión estratégica. Por ejemplo, liberar de impuestos algunos rubros, bajar costos logísticos, facilitar modos de producción y promover políticas para que nuestros contenidos viajen por el mundo.

— ¿Hubo momentos en que se haya invertido más en la industria argentina?

— Nunca se invirtió tanta plata en la industria audiovisual como en 2012, 2013 y 2014. El problema es que no se pensó estratégicamente: se grabaron y filmaron muchas series, pero no fueron pensadas para exportación y nadie las vio fuera del país. Hay que tener una política que promueva contenidos con alcance internacional.

— ¿Qué papel debería tener el Estado en este tema?

— Todos los países del mundo necesitan políticas públicas, institutos de cine y subsidios que permitan filmar y producir, y que conviertan el audiovisual en una industria que crece. España lo logró con una política audiovisual fuerte; en la Argentina hay crisis porque no existen esas políticas.

