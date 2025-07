Melody Luz recordó cómo fue su primer encuentro con Mariana Nannis: besos fríos y un reclamo insólito

Melody Luz recordó el encuentro con Mariana Nannis en Marbella

“¿Y querés que diga la verdad? A Alex le dio un beso y le dijo ‘a tu hermana le voy a poner una denuncia porque me usó una cartera no sé de qué marca’. Esa fue la bienvenida", relató Melody Luz al recordar su llegada a la casa de Mariana Nannis en Marbella. La bailarina compartió en un móvil con LAM (América) detalles de su primer encuentro con la madre de su pareja, Alex Caniggia.

La visita a España se produjo tras un largo tiempo sin contacto entre madre e hijo. Según la bailarina, Nannis no había enviado ningún mensaje previo para dar la bienvenida, ni siquiera un simple “qué lindo que vengan, los espero”. Al llegar, la actitud de la exesposa de Claudio Paul Caniggia resultó distante: “Apenas entré, con suerte me miró para saludarme. Y ni un abrazo le dio a Alex, que no sé cuántos años no lo veía a su hijo”, relató Luz, quien definió a Nannis como “elitista”.

Las tensiones entre Mariana Nannis y Melody Luz no cesan

Durante la estadía, la incomodidad se hizo evidente. Melody explicó que intentó mantener el respeto y no mostrarse altanera. En un intento por entablar conversación, comentó: “¿Acá se sientan a mirar la tele?”, a lo que Nannis respondió de manera cortante: “Y sí, es mi casa”.

En el programa, Yanina Latorre intervino para aportar información sobre la situación habitacional de Nannis en Marbella. Latorre afirmó que la casa no era propiedad de la mujer, sino alquilada, y que la exbotinera fue desalojada por falta de pago. “Ella vivía en pésimas condiciones porque no trabaja y ya nadie le paga por entrevistas. Vive con cajas, acumula cosas, montañas de zapatos y tapados viejos. Como no pagaba el alquiler, la desalojaron y no le dieron nada de sus pertenencias, y se fue a vivir a lo del vecino”, detalló la panelista.

Alex Caniggia hablo luego de su reconciliacion con Melody Luz: "No quería repetir patrones" (Telefe)

Cabe recordar que después de varias idas y vueltas, Alex Caniggia y Melody Luz confirmaron su reconciliación. Sin embargo, más allá del amor que se tienen, su decisión generó un revuelo mediático y provocó el disgusto de Charlotte Caniggia y Mariana Nannis. En ese marco, la bailarina se había referido a la relación con su suegra, y contó la discriminación que sufrió a lo largo de los años.

Todo comenzó cuando el influencer fue consultado por su reconciliación y la reacción de su madre. “¿Qué le pasa a tu mamá con esta elección que hiciste?“, le preguntó Verónica Lozano en su programa en Telefe. “Yo no tengo relación con mi mamá desde que me echó del Faena. Cuando nació Venezia no vino a conocerla”, comenzó diciendo Alex.

En la misma línea, Melody contó la difícil situación que vivió con su novio cuando Mariana los sacó del Faena: “Pensaba que yo quería ser ocupa del departamento por parir a su nieta, cuando nos echó del lugar le dejé un ramo de flores agradeciéndole el tiempo ahí”.

Melody Luz y Alex Caniggia hablaron de su relación con Mariana Nannis y la discriminación que sufrió

Alex también reflexionó sobre la causa que debe haber provocado el dolor de su madre: “Creo que ella está lastimada desde el divorcio con mi padre. Estuvieron casados 25 años, se portó muy mal con mi papá, lo acusó de un montón de mentiras, nunca vi algo así. Yo tengo una daga en el corazón por lo de ellos, desde que se separaron, aunque yo ya era grande. Me encanta la familia, la juntada, aunque en mi familia nunca hubo eso, es una familia como Los Locos Addams”.

Fue entonces cuando la bailarina contó el maltrato que sufrió de parte de la expareja de Claudio Paul Caniggia: “Me banqué discriminaciones de Mariana, porque soy de San Martín y porque me hago el camino yo sola y mis papás no son millonarios por más que sean laburantes y nunca me haya faltado un plato de comida, parece que eso no es suficiente para ella”.