Melody Luz habló de su relación con Mariana Nannis: “Me discriminó porque mis papás no son millonarios”

Melody Luz y Alex Caniggia hablaron de su relación con Mariana Nannis y la discriminación que sufrió

Después de varias idas y vueltas, Alex Caniggia y Melody Luz confirmaron su reconciliación. Sin embargo, más allá del amor que se tienen, su decisión generó un revuelo mediático y provocó el disgusto de Charlotte Caniggia y Mariana Nannis. En ese marco, la bailarina habló de su relación con su suegra y contó la discriminación que sufrió a lo largo de los años.

Todo comenzó cuando el influencer fue consultado por su reconciliación y la reacción de su madre. “¿Qué le pasa a tu mamá con esta elección que hiciste?“, le preguntó Verónica Lozano en su programa en Telefe. “Yo no tengo relación con mi mamá desde que me echó del Faena. Cuando nació Venecia no vino a conocerla”, comenzó diciendo Alex.

En la misma línea, Melody contó la difícil situación que vivió con su novio cuando Mariana los sacó del Faena: “Pensaba que yo quería ser ocupa del departamento por parir a su nieta, cuando nos echó del lugar le dejé un ramo de flores agradeciéndole el tiempo ahí”.

Alex también reflexionó sobre la causa que debe haber provocado el dolor de su madre: “Creo que ella está lastimada desde el divorcio con mi padre. Estuvieron casados 25 años, se portó muy mal con mi papá, lo acusó de un montón de mentiras, nunca vi algo así. Yo tengo una daga en el corazón por lo de ellos, desde que se separaron, aunque yo ya era grande. Me encanta la familia, la juntada, aunque en mi familia nunca hubo eso, es una familia como Los Locos Addams”.

Alex Caniggia y Melody Luz hablaron de su conflicto con Mariana Nannis

Fue entonces cuando la bailarina contó el maltrato que sufrió de parte de la expareja de Claudio Paul Caniggia: “Me banqué discriminaciones de Mariana, porque soy de San Martín y porque me hago el camino yo sola y mis papás no son millonarios por más que sean laburantes y nunca me haya faltado un plato de comida, parece que eso no es suficiente para ella”.

Con la intención de pasar de un problema a otro, la conductora le consultó a la pareja cómo estaba su relación con Charlotte Caniggia. “Mi peleé con mi hermana por las historias que subió, le dije no tenés que meterte en mi relación, yo voy a defender a mi mujer. No me gustó lo que puso mi hermana y la bloqueé”, afirmó Alex.

Alex Caniggia habló del amor familiar

Por su parte, Melody también confesó: “Yo no tengo relación con ella hace un año. También le molestó que la mande a terapia. Siempre dije que ella (Charlotte) me buscó pelea y termina confirmando lo que digo”.

Lejos de estos conflictos, Lozano hizo hincapié en la relación de Alex y Melody y le preguntó al mediático si la había engañado. “No. No había sido infiel, sí chats. Había bol...con un par de pibas y le pedí perdón, yo la amo a ella”, quiso defenderse Caniggia.

La bailarina recordó cómo se sentía en ese entonces al descubrir las conversaciones de su pareja con otras mujeres: “Las mujeres somos intuitivas, yo sabía que si buscaba algo iba a encontrar. Yo decía estoy embarazada, recién parida y creo que no voy a encontrar nada y eso me partió el corazón. No eran cosas largas, ni de verse, ni fotos, pero si estaba la búsqueda del señor, no me hacía sentir cómoda”.

Orgulloso de la resolución del conflicto, Alex expresó, aunque confesó lo mal que la pasó durante la ruptura: “El salvador llegó, soy el salvador de ella. Yo entré en depresión, empecé terapia, bajé 12 kilos, me hizo un glow up. Me di cuenta que tenía que cambiar si o si, igual ya la había perdido, ella estaba con el otro chico. Adentro mío dije la voy a recuperar, nunca dejé de amarla”.

Por último, Melody relató qué sentía en aquel momento cuando veía a Alex y qué fue lo que la convenció de reconciliarse: “A mi me gusta tener vínculos sanos y que esté todo bien. Era muy fuerte, estaba muy enojada. Capaz lo veía y pensaba que no lo amaba más. Veía su insistencia pero pensaba que era un capricho. Yo ya había tirado la toalla. Ahora están conociendo a Alex realmente, lo que conocí de él, esta buena persona, alma pura, como un nene que tiene el alma lastimada. Vi esa alma que necesitaba amor”.