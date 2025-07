Giovanna, la hija de Fernanda Callejón y Ricky Diotto, fue operada de apendicitis: “Actuamos como dos adultos”

Giovanna Diotto, de 10 años, superó una cirugía por apendicitis realizada en el Hospital Austral tras días de diagnóstico incierto (Video: Instagram)

El domingo por la noche, Giovanna Diotto, la hija de María Fernanda Callejón y Ricky Diotto, fue internada de urgencia en el Hospital Universitario Austral de Pilar debido a un fuerte dolor abdominal. Lo que comenzó como una molestia nocturna se transformó en un diagnóstico que derivó en una intervención quirúrgica. La propia familia relató el proceso médico en un extenso y emotivo video a través de redes sociales, donde ofrecieron detalles sobre la evolución del cuadro, el trabajo de los médicos y la recuperación de la niña de casi diez años.

“El domingo a la noche, Giovanna empezó con un dolor abdominal muy fuerte”, contó la exvedette desde la cama junto a su hija, aún en recuperación. “Estábamos en casa, listas para dormir, y el dolor fue cada vez más intenso”, explicó la actriz, quien rápidamente decidió acudir a la guardia del hospital más cercano. Allí fue donde comenzó un proceso médico que, por la complejidad del caso, incluyó varias instancias de evaluación.

Ya en el hospital, los primeros estudios fueron poco concluyentes. Le realizaron una ecografía, pero no lograban visualizar el apéndice con claridad. “La imagen no mostraba con certeza si se trataba de una apendicitis”, explicó Giovanna. Según relató su madre, el ecógrafo observaba imágenes confusas: “Veía la punta del apéndice, pero luego desaparecía, como si se esfumara”. Fue entonces cuando, gracias a la insistencia de la actriz, el caso pasó a manos de un equipo interdisciplinario de cirugía pediátrica.

La hija de Fernanda Callejón fue operada por un equipo interdisciplinario en una intervención con técnicas mínimamente invasivas

A pesar de la falta de evidencia concluyente en la ecografía, la pediatra de guardia tomó la decisión de dejar a la menor en observación durante la noche. “No había habitaciones disponibles, el hospital estaba lleno de urgencias, así que nos quedamos en un box”, contó Callejón. Durante la madrugada, se le colocó una vía intravenosa y comenzaron a prepararla para nuevos estudios. La intuición materna, sumada a una evaluación clínica más detallada, motivó a los profesionales a continuar la investigación diagnóstica.

Al día siguiente, ya con más recursos disponibles, se le realizó una tomografía computada con contraste, una técnica de imagen que permite observar con mayor precisión estructuras internas. Recién entonces pudieron confirmar lo que tanto temían: Giovanna tenía apendicitis.

“El apéndice se había inflamado y estaba comprometiendo la zona”, explicó Callejón. De inmediato, se organizó el procedimiento quirúrgico, que fue realizado en menos de una hora.

Fernanda Callejón agradeció la intuición parental y el compromiso médico durante el tratamiento de su hija Giovanna, quien continúa en reposo

La cirugía estuvo encabezada por el doctor Germán Falke, junto a un equipo conformado casi íntegramente por mujeres. Según relataron madre e hija, todo el personal se encargó de contener emocionalmente a Giovanna en los momentos previos a la intervención. Desde las palabras tranquilizadoras hasta el gesto de preguntarle qué música quería escuchar durante la anestesia, cada detalle fue cuidado para reducir el miedo que sentía la paciente.

“Me preguntaron qué canción me gustaba, les dije que escuchaba a Emilia Mernes y Tini, y me pusieron una canción de ellas”, contó Giovanna con entusiasmo. En ese momento, ya en el quirófano, se durmió profundamente, rodeada de profesionales que la asistieron con calidez. Callejón, quien pudo acompañarla hasta que se durmiera, describió la experiencia como “una de las más difíciles de mi vida”.

La intervención fue realizada por laparoscopía, una técnica mínimamente invasiva que utiliza pequeñas incisiones para introducir una cámara y herramientas quirúrgicas. La niña recibió tres puntos: uno en el ombligo y dos en zonas laterales del abdomen. “Cuando sea grande ni se le van a notar las marcas”, explicó la exvedette.

Giovanna, tras su operación, emocionó al relatar los gestos de cariño recibidos en la escuela y su recuperación progresiva en casa

Tras la operación, Giovanna se despertó sin complicaciones y fue trasladada nuevamente a su box de observación. Al día siguiente, fue dada de alta. “El martes volvimos a casa y ya estoy en descanso, aunque me siento muy bien”, comentó la niña, quien durante el vivo mostró su “diploma de valiente”, una distinción que le otorgaron en la escuela al conocer su historia.

El cariño de sus compañeros no tardó en llegar: le entregaron un cuaderno lleno de cartas y dibujos deseándole pronta recuperación. “Cuando fui al colegio a buscar mis carpetas, todos me abrazaron y me contaron que se habían preocupado por mí. Fue muy lindo”, dijo emocionada.

Durante toda la transmisión, Fernanda Callejón remarcó la importancia de escuchar la intuición de los padres: “A veces los síntomas no son los típicos. No hubo fiebre, no hubo vómitos. Pero yo sentía que había algo más”. La actriz se mostró profundamente agradecida con el Hospital Austral y con el equipo médico, y explicó que tanto ella como Ricky Diotto estuvieron presentes durante todo el proceso, actuando “como un equipo”.

La familia de la menor destacó la importancia de reconocer dolores abdominales persistentes y realizar interconsultas para anticipar enfermedades

Uno de los momentos más emotivos fue cuando revelaron el segundo deseo que Giovanna había pedido a sus padres antes de la operación: “Que se hagan amigos”. Según contaron, ese pedido fue cumplido y permitió que ambos pudieran acompañarla juntos en este momento difícil. “Independientemente de nuestras diferencias, actuamos como dos adultos por el bienestar de nuestra hija”, afirmaron.

El vivo fue idea de la propia niña, quien pidió hacerlo cuando ya se encontraba en casa. “Quería contar mi experiencia para que otros chicos no tengan miedo”, dijo. Durante más de una hora, madre e hija compartieron detalles médicos, anécdotas del quirófano, agradecimientos al personal y reflexiones sobre el miedo a la cirugía.

“Hoy en día se opera por laparoscopía, es una intervención rápida y con una recuperación muy buena”, detallaron, y subrayaron que la apendicitis no siempre se presenta con síntomas evidentes, por lo que insistieron en consultar y realizar interconsultas ante cualquier dolor abdominal persistente.

Fernanda Callejón y Ricky Diotto actuaron en conjunto dejando sus diferencias personales por el bienestar de su hija tras la operación

La niña continúa en reposo domiciliario y deberá evitar esfuerzos físicos durante al menos dos semanas. El martes tendrá su primer control postoperatorio, donde evaluarán la evolución de las cicatrices y el estado general. En paralelo, retomará sus actividades escolares de manera progresiva.

“Gracias a todos por el amor, por los mensajes, por la paciencia. Esta fue una experiencia fuerte, pero estamos bien”, concluyó Fernanda Callejón. El video, que fue subido a sus redes sociales, permanece disponible en su cuenta para quienes deseen conocer más sobre el caso.