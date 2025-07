Mariana Nannis defendió a Charlotte Caniggia luego de las críticas de Melody Luz: “Es conflictiva”

Mariana Nannis defendió a Charlotte Caniggia en su pelea con Melody Luz: "Esta pulga es conflictiva"

La reconciliación entre Alex Caniggia y Melody Luz reactivó un conflicto familiar que parecía haberse enfriado. Luego de meses separados, la pareja decidió volver a apostar por su vínculo, pero la armonía fue momentánea. Una vez más, la polémica giró en torno a la relación entre la bailarina y la familia del mediático. Esta vez, la tensión se incrementó luego de las declaraciones que Melody hizo en una transmisión en vivo con Martín Cirio, donde apuntó directamente contra Charlotte Caniggia y, de forma indirecta, contra Mariana Nannis. Lejos de quedarse callada, la madre del clan salió al cruce con un mensaje contundente.

En medio del revuelo, fue Ángel de Brito quien expuso en su programa Ángel Responde (Bondi Live), la palabra de Nannis. El conductor reprodujo un audio que recibió de la expareja de Claudio Paul Caniggia, en el que la mediática respondió a las declaraciones de Luz con firmeza. “A Charlotte no le gusta el conflicto. Es una chica que evita el conflicto”, expresó en primer lugar, marcando una diferencia con la actitud de la bailarina. Luego, lanzó una crítica directa hacia la pareja de su hijo: “Y bueno, esta pulga se ve que es conflictiva. Le gusta el conflicto con todo el mundo”.

Sin rodeos, Nannis reforzó su postura en defensa de su hija: “No la veo a mi hija haciendo conflicto”. Con estas palabras, dejó en claro que no comparte las acusaciones de la bailarina y redobló la apuesta en la interna familiar, que quedó nuevamente expuesta.

El furibundo mensaje de Charlotte luego de los dichos de la bailarina

El conflicto resurgió a raíz de una entrevista que Luz ofreció en vivo con Cirio. Durante la charla, la bailarina fue consultada sobre su vínculo con Charlotte y no esquivó la pregunta. “Ya la tengo a Mariana. Ya lo tengo a Alex. ¿Una más a que me venga a pelear? No”, comentó con ironía, minimizando su vínculo con la hermana de su pareja. Entre bromas, el streamer preguntó si existían encuentros familiares. “¿Nunca hay juntada a comer ravioles los domingos?”, lanzó.

En respuesta, Melody dio a entender que hubo intentos de acercamiento, pero no prosperaron: “Ha sido invitada. Ha venido y no ha venido”. Más adelante, cuando Cirio le preguntó si sentía que le caía mal a Charlotte, Luz fue aún más directa: “No, porque no es nada personal. Es algo de ella que es peleona. Lo que siento. No sé si va a caer mal o bien. No me importa, es lo que yo siento, que también le hace falta terapia, porque tiene muchas cosas, pero no cree en terapia. ¿Entonces qué hace? Se auto boicotea sus relaciones. Porque yo siempre tengo la mejor onda con ella. Y de la nada me busca pelea por... Si te digo vas a decir: ‘no, ¿en serio?’. O sea, muy bol...”.

Charlotte aseguró que la presencia de Melody alejó a toda su familia (Instagram)

Las declaraciones se viralizaron rápidamente en redes sociales y derivaron en una contundente respuesta de Charlotte. A través de sus historias de Instagram, la influencer se despachó contra Luz con una serie de publicaciones que luego dieron lugar a especulaciones sobre el estado del vínculo familiar. En un primer mensaje, escribió: “Que me mande a terapia una persona que acusó falsamente de violencia al Tucu López, a mi hermano, al cocinero (Santiago del Azar), cuando la única agresiva y conflictiva es ella, no sé si me da gracia o lástima, y a mi familia no la unió, al contrario, la desunió más. Payasa sos, das asco”, remató, junto a un emoji de payaso.

Melody Luz se sinceró y habló sobre su tensa relación con Charlotte Caniggia (Video: Youtube)

En una segunda historia, la modelo fue más allá con una acusación directa: “Querías usurpar y quedarte con el departamento del Faena y gracias a Dios mi mamá se avivó. Ojo de loca no se equivoca. Mejor me callo, que tengan linda noche”. Aunque esta publicación fue eliminada poco después, sus palabras ya habían sido capturadas por los seguidores del escándalo.

Mientras tanto, Alex optó por mantener silencio tras haber defendido públicamente a Melody horas atrás en un video donde advertía que no permitiría ataques hacia su pareja. En ese momento, se mostró firme ante los conflictos con su familia, asegurando que prioriza su vida con su pareja e hija en común, Venezia. “Así que ‘block’ y chau, hasta nunca”, sentenció El Emperador, quien dejó en claro de qué lado de la brecha se posiciona.

Por el momento, no hubo nuevas reacciones de parte del mediático, pero la grieta entre los Caniggia quedó expuesta una vez más y el escándalo parece lejos de apagarse. Si bien la situación se estuvo gestando por años, ahora la reconciliación de la pareja dejó en evidencia las diferencias entre todos y a qué bando pertenece cada figura de esta historia.