Santiago del Azar contó que vio a Melody Luz y a Alex Caniggia en la cama: “No quise mirar más”

Después de tres meses marcados por la distancia, el silencio público y una serie de señales ambiguas, Alex Caniggia y Melody Luz decidieron volver a apostar por su vínculo. Esta vez, sin esconderse. Aunque durante los días previos habían dejado entrever en redes sociales una reconciliación silenciosa —especialmente en su rol compartido como padres de Venezia—, fue en los últimos días cuando decidieron dejar atrás el bajo perfil y confirmar que están juntos otra vez.

En medio de esa vuelta, quedó en una posición incómoda Santiago del Azar, el cocinero con quien la bailarina había iniciado una relación tras separarse de Alex. La historia entre ambos había crecido en público a través de posteos, respuestas a fans y gestos cotidianos que dejaban entrever la intimidad compartida.

A mediados de junio, Melody habilitó una ronda de preguntas en Instagram y, en un tono íntimo, se mostró abierta a compartir detalles de su entonces reciente noviazgo. “Hablemos”, escribió junto a una selfie, convocando a sus casi 900 mil seguidores. En ese intercambio, una usuaria quiso saber: “¿Sos feliz con Santi?”. Ella no dudó. Subió un video donde se lo ve a Del Azar bailando mientras sostiene en brazos a la pequeña Venezia. “Muy. Te amo, Santiago del Azar”, escribió, con una mezcla de ternura y gratitud.

"Ellas y nadie más", escribió el mediático en sus historias al mostrar la reconcilación

Otra pregunta fue más directa: “¿Qué te enamora de Santi?”. Melody acompañó su respuesta con una imagen de él, sonriente, en una terraza. “Es un leonino con todas las letras”, comenzó, antes de enumerar: “Responsable, resolutivo, cariñoso, atento, tierno, sexy. Me cocina y siempre es un buen postre”.

El recuerdo de cómo se conocieron también apareció entre las inquietudes del público. “En El Hotel de los Famosos algo me flechó desde el primer día que lo vi”, contó Luz. “Después pasaron cosas, hicimos nuestras vidas, pero se ve que hay un hilo rojo imposible de evitar”. Sus palabras dejaban entrever una conexión que, al menos hasta ese momento, parecía profunda y duradera.

Pero la realidad cambió repentinamente. Días después de aquella seguidilla de declaraciones públicas, Melody volvió a vincularse con Alex Caniggia. Y quien eligió romper el silencio fue Santiago, que compartió su versión de los hechos en una entrevista con el programa Mujeres Argentinas (El Trece).

Melody Luz respondió las preguntas de sus seguidores y contó detalles de su relación con Santiago del Azar (Instagram)

“Fue una ruptura. Nos separamos. Ella tomó la decisión”, dijo con voz contenida. “Sabía que podía pasar esto, porque ellos son una familia. Tienen una hija. Me duele. ¿Si me molesta? No… Me duele”.

Santiago relató también el último momento compartido con Melody. Según contó, ella le dijo que se iba a juntar a hablar con Alex. “Yo le dije: ‘Juntate en tu casa. No pasa nada. Yo no me voy a enojar’”, recordó. En esa misma conversación, según él, hablaron de temas íntimos, incluso con naturalidad. “Hasta le dije: ‘Si un día estás con Alex, capaz que ni me molesta’. Pero no fue así”.

Horas después, Santiago salió con su perro a dar una vuelta. Sin buscarlo conscientemente, pasó por la casa donde Melody se había reunido con Caniggia. “Vi las luces prendidas. Miré un poco. Y de repente veo las dos cabecitas tiradas en la cama. No quise mirar mucho más. Me puse muy triste”.

Melody Luz contó lo que la enamoró de Santiago del Azar (Instagram)

En ese momento, según su relato, decidió tocar el timbre. Melody salió. “¿Qué querés?”, le dijo. “Acabo de pasar con el perro y están tirados en la cama”, respondió él. Ella le cerró la puerta. Él volvió a tocar el timbre. Pero no volvió a atender.

“Ella dice que yo le golpeé la puerta. Nunca la golpeé. Nunca la insulté. Nunca usé malas palabras”, aclaró Santiago. “No soy violento. Lo único que quería era que no se vaya. Sinceramente, era eso”.

Lo que queda en evidencia es el cruce de emociones, las historias superpuestas, y el lugar vulnerable que muchas veces ocupa quien queda al margen cuando dos personas deciden volver a elegirse. En este caso, una historia de amor terminó sin escándalos, pero con dolor, nostalgia y, según él mismo lo expresó, con el corazón abierto.