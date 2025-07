La desesperación de Juana Repetto antes de viajar con sus hijos: “No encuentro los documentos”

El drama de Juana Repetto con los documentos de sus hijos (Video: Instagram)

Juana Repetto se encuentra en una nueva etapa de su vida, recién separada de Sebastián Graviotto y viviendo con su mamá, Reina Reech, mientras la construcción de la casa galáctica llega a su fin. En medio de todo esto tiene que viajar con sus hijos Toribio y Belisario, pero no recordaba dónde había guardado la documentación necesaria para salir del país, por lo que tuvo que iniciar la búsqueda de los pasaportes.

Fiel a su estilo, compartió esta situación con sus seguidores. Todos sus muebles y pertenencias se encuentran embaladas en su futuro hogar, por lo que tuvo que rebuscar entre el caos una pequeña cómoda de color negro con rojo. El solo hecho de encontrarlo no fue tarea sencilla, ya que se encontraba en el medio y tuvo que romper toda la protección que lo recubría.

En el pie del video dio más detalles de la situación a la que se tuvo que enfrentar: “No encuentro mis documentos y los de los chicos. No tengo recuerdo de haberlos guardado en ningún lado, estoy segura de que no estaban entre las cosas que llevé a lo de mi mamá, igual obviamente revuelvo toda la casa de mi mamá y efectivamente no están”.

Y agregó: “Inmediatamente, recuerdo que mis gafas quedaron todas en el cajón donde estuvieron siempre en una cómoda de la casa que alquilábamos y que, como lo embalaron y no llegué a sacarlos, quedaron en esa montaña de muebles que hay en la obra”. Al no haberlos encontrado en la casa de Reech partió rumbo a la construcción con un claro recuerdo en la mente: “En esa misma cómoda estuvieron siempre los documentos, partidas de nacimiento, permiso de viaje, pasaportes, todo. ESPERANZA. Ahora me toca ir a al tetris de muebles envueltos en film, a ver dónde está la cómoda, ver cómo joraca la saco y si están adentro los documentos. REZA MALENA!”.

Así buscaba Juana los pasaportes de la familia

Al llegar a la propiedad mostró la gran pila de muebles entre los que tenía que encontrar una pequeña cómoda y en primera persona contó el drama: “Si yo te digo que tengo que viajar y mis pasaportes quedaron en algún lugar, acá dentro”, comenzó diciendo en el reel que subió en su perfil de Instagram.

“Creo que quedaron en el segundo cajón de este mueble”, contó mientras en el video se la veía buscando. Encontró unos anteojos de sol, una carpeta con los papeles de matrimonio y al verlos no dejó pasar la oportunidad de hacer un comentario: “Los voy a necesitar para divorciarme”.

En cuatro patas, con medio cuerpo entre el embalaje, siguió buscando los tan ansiados pasaportes. Los cajones vacíos la desalentaron al punto que casi se dio por vencida, en un escenario caótico de carpetas, sobres y papeles que lograba sacar de la cómoda sin suerte, hasta que un sobre de papel madera revivió la ilusión. “Ya empiezo a dudar de haberlos sacado antes de la mudanza”, escribió en el reel.

Con un grito a todo pulmón celebró la victoria: ”Acá. Sí, es esto, no, no, no, Sí, estoy agitada, pero no saben, lo encontré. Listo“. Durante esta búsqueda desesperada estuvo asistida por uno de los obreros que está trabajando en la construcción de la casa galáctica, quien cumplió la función de apoyo moral, linterna y guía en el mar de muebles.

Este viaje, cuyo destino por ahora se desconoce, sería el primero que hace sola con sus dos hijos luego de la separación. Sin embargo, no es menor recordar que en su último viaje con Graviotto, la ruptura era todavía un secreto y allí les contaron a los pequeños que habían tomado la decisión de ponerle fin al vínculo que los unía.