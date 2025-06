Juana Repetto mostró el avance de la obra de su casa tras su separación: “Galáctica sigue en pie”

Así está la casa de Juana Repetto (Video: Instagram)

En las últimas horas, Juana Repetto compartió un video en su cuenta oficial de Instagram que vuelve a poner en primer plano el corazón de su historia reciente: la casa que soñó y comenzó a construir junto a Sebastián Graviotto, y que ahora continúa levantando sola. Bajo el título “Actualización de la casita galáctica”, Juana recorre cada ambiente de la vivienda, explicando para qué pensó cada espacio: las habitaciones de los chicos, su cuarto personal, un balcón amplio y luminoso. “Estamos muy cerquita del final”, dice frente a la cámara. Sus ojos no disimulan la emoción y dejan entrever toda la carga que acompaña ese recorrido.

Las imágenes muestran los avances de la obra, el crecimiento de paredes y ventanas que ella misma fue eligiendo paso a paso. Los seguidores, atentos a cada detalle, no tardaron en reaccionar: “Está quedando hermosa, Juana, te felicito. Qué luminosa que es, me encantó. Cómo la van a disfrutar los nenes y vos, llena de momentos hermosos va a estar este hogar”; “Una belleza, Juani! Me encanta, bien espaciosa y luminosa!! Imagino tu ansiedad, ya queda poco y a disfrutarla!”.

Pocas semanas atrás, en abril, Juana había anunciado la separación de Sebastián Graviotto. La pregunta más repetida por sus seguidores apuntaba, justamente, a esa vivienda. Qué pasaría con ese proyecto común, ese sueño forjado en charlas nocturnas cuando los hijos ya dormían y el futuro parecía posible. La respuesta llegó ahora, clara y sin rodeos: ella seguirá adelante. Será un hogar donde crecerán Belisario —su hijo de tres años— y sus hermanos Toribio y Lupe, la familia que Juana supo ensamblar aún en medio de la tristeza.

Juana Repetto habló tras la separación

Las publicaciones sobre la casa se habían vuelto, durante meses, un punto de encuentro entre Juana y Sebastián. Ahora, tras semanas de silencio, la actriz retoma su rol frente al proyecto, pero esta vez con otra energía, impulsada por sus hijos y por su propia convicción. Hija de Nicolás Repetto y Reina Reech, la influencer encuentra en cada ladrillo la manera de afirmar un territorio propio, ese lugar en el mundo que fue primero un sueño de dos y ahora es una conquista compartida entre madre e hijos.

“Me siento muy bendecida y afortunada de poder estar terminando mi casa propia”, escribió con gratitud en su momento. Y lo repitió, casi como un mantra: “Gracias, gracias y más gracias por nuestra casa galáctica”.

“¡Qué orgullo para vos y toda tu familia! Cada ladrillo, cada bolsa de cemento y todo lo que implique esta situación es con mucho sacrificio y amor. ¡Bravo! ¡Felicitaciones! Falta menos…”, escribió una mujer, acaso desde una historia similar. Otra agregó: “¡Hermoso cuando los sueños se van cumpliendo!”. Y alguien más resumió con ternura: “Qué emoción lograr hacer tu casa propia a tu gusto. Felicitaciones por tus logros. Que siga fluyendo lindo para que pronto esté terminada”.

Juana Repetto contó qué pasará con la casa que estaba construyendo con su marido después de la separación

No eran likes. Eran abrazos. En cada comentario, había un eco de sus propias emociones. La historia de Juana, con su desgarro reciente y su reconstrucción silenciosa, tocaba fibras comunes. Porque ¿quién no puso en una casa más de lo que puede explicar un plano? ¿Quién no imaginó un futuro entre paredes recién pintadas?

La casita galáctica, en el video, ya deja ver sus formas. Ella relata el destino de cada ambiente, se detiene en los espacios pensados para el juego, la convivencia, la luz. Sus palabras revelan vulnerabilidad y fortaleza. Mientras avanza la obra, el respaldo de su comunidad virtual también crece. Entre mensajes de aliento y felicitaciones, el relato de Juana da cuenta de un cambio de rumbo: la historia de una familia que se transforma, pero no se detiene. Así, mientras los cimientos de la casa se solidifican, ella perfila el suyo propio.