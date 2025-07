El padre de Camila Homs habló sobre la reconciliación de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel: “Se lo merecen los dos”

Horacio Homs rompió el silencio al apoyar la reconciliación entre su exyerno Rodrigo De Paul y Tini Stoessel (Video: Mitre Live)

Horacio Homs, padre de Camila Homs, decidió romper el silencio en torno al nuevo capítulo sentimental de su exyerno Rodrigo De Paul y la cantante Tini Stoessel, que fueron vistos nuevamente juntos en Europa y en Argentina. En diálogo con el periodista Juan Etchegoyen para el ciclo Mitre Live, el empresario mendocino habló sin evasivas, ofreció una mirada conciliadora y puso fin a los rumores sobre una supuesta tensión persistente con el futbolista del Atlético de Madrid.

“Que sean muy felices, se lo merecen los dos. Todo lo que pasó ya está y gracias a Dios no tengo problemas con nadie y menos con este chico”, expresó el hombre, dejando atrás los años de declaraciones cruzadas, cuando la separación de Rodrigo y su hija Camila acaparó titulares y encendió las redes sociales.

La entrevista ofreció una mirada completamente distinta a la de otros tiempos. Horacio Homs se mostró calmo, con tono conciliador, y eligió subrayar su distanciamiento de los conflictos mediáticos. “No guardo ningún tipo de sentimiento para con Rodrigo. En su momento fue calentura, pero son temas del pasado que no quiero volver a hablar”, aclaró, reconociendo que las emociones iniciales tras la ruptura de la pareja fueron intensas, pero también temporales.

El acercamiento entre Rodrigo De Paul y Tini se produce mientras el entorno familiar opta por la calma (Instagram)

El empresario radicado en Mendoza aclaró además que no tiene detalles sobre el vínculo actual entre su hija y el futbolista: “Desconozco cómo está el tema entre Rodrigo y Camila. No veo mucho a Camila porque ella vive en Buenos Aires y yo en Mendoza. Cuando viajo allá estoy poco tiempo, con reuniones pactadas, y no me alcanzan los minutos”, explicó con naturalidad, desmarcándose de cualquier especulación sobre su rol como mediador o vocero del entorno familiar.

Las declaraciones del padre de Camila llegaron en un contexto de reaparición pública de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, quienes volvieron a mostrarse juntos tanto en Madrid como en Buenos Aires. Aunque ninguno de los protagonistas oficializó la reconciliación, la presencia conjunta en distintas locaciones, más la circulación de imágenes y videos recientes, dejó poco margen para la duda.

Según reveló el periodista español Roberto Antolín en el mismo ciclo Mitre Live, De Paul y Stoessel conviven actualmente en la casa que el futbolista posee en el barrio madrileño de Salamanca, uno de los más exclusivos de la capital española. No obstante, la pareja también estaría construyendo un nuevo hogar en las afueras de la ciudad, en la localidad de Boadilla del Monte.

Camila Homs evita pronunciarse sobre su expareja y continúa enfocada en su carrera como modelo

El propio Antolín relató que el campeón del mundo con la Selección Argentina habría negociado un importante descuento al adquirir la mansión donde proyectan su vida juntos: “A Rodrigo le pidieron casi 7 millones de euros y terminó pagando poquito más de 6”, afirmó el comunicador, quien se refirió al inmueble como una propiedad de gran tamaño, pensada para albergar tanto a la pareja como a sus respectivos círculos íntimos. “En esa casa entra más gente. Si uno camina por el barrio Salamanca lo ve a Rodrigo como a otros famosos argentinos, es así”, agregó, dejando entrever que el futbolista se mueve con soltura en la elite madrileña.

Mientras la atención mediática vuelve a centrarse en De Paul y Stoessel, Camila Homs mantiene un perfil bajo. Instalándose cada vez con más fuerza en el mundo del modelaje, evita referirse públicamente al vínculo con su expareja y padre de sus dos hijos, Francesca e Isidro. En sus redes sociales, prioriza contenidos vinculados a campañas, rutinas cotidianas y su relación con José “El Principito” Sosa, con quien se muestra con frecuencia desde hace varios meses.

Homs y Sosa atraviesan un buen momento personal. Lejos de los escándalos del pasado, ella apostó por consolidar un nuevo proyecto de vida que incluye, entre otras cosas, el crecimiento de su carrera profesional y su rol como madre.