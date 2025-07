El impactante cambio de look de Allegra Cubero que marca tendencia entre las adolescentes

Allegra Cubero cambió de look y optó por un corte carré (Video: Instagram)

Allegra Cubero se convirtió en el centro de atención en redes sociales tras mostrar un cambio de look que la ubica como referente de moda entre adolescentes. La hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero optó por un corte carré liso, dejando atrás su melena larga y sumándose a una de las tendencias más solicitadas del invierno 2025.

El video donde Allegra exhibe su nuevo estilo apareció en TikTok, plataforma donde la joven ya suma miles de visualizaciones por sus publicaciones de moda, bailes y contenido de lifestyle.

Allegra Cubero impone tendencia con su corte carré y se consolida como referente teen de la moda

En las imágenes, se la observa caminando con un conjunto de pantalón beige y remera blanca, mientras el corte carré, con puntas redondeadas y base uniforme, resalta desde la espalda. La reacción de sus seguidores fue inmediata: “¡Te queda increíble!”, “Diosa total” y “El corte del invierno es tuyo” fueron algunos de los comentarios que circularon y viralizaron el clip.

A los 14 años, Allegra muestra una personalidad definida para elegir su imagen y consolidar su presencia en el mundo digital. Si bien mantiene la impronta fashionista de su madre y el perfil deportivo de su familia, la influencer comienza a forjar una identidad propia, caracterizada por espontaneidad, seguridad y buen gusto.

El entorno de la adolescente celebró el cambio y compartió la transformación con orgullo, reforzando su posición como figura teen. La elección del carré no resulta azarosa.

Este corte clásico, que celebridades internacionales como Hailey Bieber, Zendaya y Jenna Ortega han adoptado, resurgió con fuerza en 2025 como respuesta práctica y elegante a los meses fríos. El carré, versátil y fácil de mantener, se consolidó como la opción ideal para quienes buscan renovar su imagen sin cambios extremos.

En el caso de Allegra, el resultado equilibra lo juvenil y lo sofisticado, aportando un aire moderno y natural que enmarca su rostro. El impacto de su transformación no se limitó a la esfera digital. La joven, que en pocos meses celebrará su fiesta de 15 años, ya se perfila como futura modelo. Ha participado en campañas para una reconocida marca de vestidos de novias y quinceañeras, y recientemente compartió en sus historias de Instagram la última sesión de fotos realizada para esa firma. Su madre, Nicole, la felicitó públicamente por este logro, sumando un nuevo motivo de orgullo familiar.

La consolidación de Allegra como referente de estilo se da en un contexto donde cada gesto estético se convierte en contenido y cada corte de pelo puede marcar tendencia. Su nuevo look no solo representa una elección de moda, sino también una declaración de autenticidad y seguridad, alineada con las expectativas de las nuevas generaciones.

La polémica fiesta de 15 de Allegra

Luego de varios idas y vueltas entre su madre y la pareja de su papá, Mica Viciconte, por el festejo del cumpleaños de 15, Allegra publicó un comunicado en sus redes sociales para responder a las críticas surgidas por la forma en que celebrará el día especial. Según explicó, la decisión de dividir la celebración entre una fiesta organizada por su padre y un viaje junto a su madre fue tomada de común acuerdo con ambos progenitores. “Esta decisión sobre mis 15 la tomé junto a mis papás. Estamos los tres muy contentos. Mi cumpleaños será celebrado por ambas partes, que sería tener fiesta con papá y viaje con mamá”, escribió la joven en su cuenta de Instagram.

La polémica se desató cuando usuarios en redes sociales comenzaron a opinar sobre la elección de Allegra, cuestionando la dinámica familiar y sugiriendo conflictos entre los padres. Ante estos comentarios, la adolescente expresó su malestar: “No me parece adecuado que comentarios negativos estén llegando hacia una nena de catorce años, opinando y criticándome a mí, sin saber cómo son las cosas”. En su mensaje, también desmintió versiones que la acusaban de preferir a uno de sus padres sobre el otro, y defendió su relación con ambos: “Dicen que yo no quiero a mi mamá (cuando es de las personas que más amo en este mundo), inclusive diciéndome que la cambio por otra persona”, en referencia a Micaela Viciconte, actual pareja de su padre.

La situación cobró mayor visibilidad cuando Viciconte, consultada sobre su participación en la fiesta, aclaró que no asistiría. “Yo no voy a ningún lugar donde no me sienta cómoda o sea yo quien genera incomodidad. La adoro, pero ella me conoce y sabe perfectamente cómo pienso. Lo entendería”, explicó la pareja de Cubero semanas atrás. Esta declaración sumó un nuevo matiz a la discusión pública sobre la organización del evento.

Según la modelo, su rol será acompañar a su hija en el viaje y en la elección del vestido, mientras que la fiesta quedará a cargo de Cubero. “El vestido y el viaje son mis roles, sí. La fiesta le corresponde al papá, supuestamente. Ella eligió y dijo: ‘Esto con mi mamá y esto con mi papá’”, relató Neumann.

Además, la panelista de Los 8 Escalones manifestó su preocupación por la exposición mediática de Allegra: “Me pone mal que ella tenga que lidiar con esto a tan corta edad. Pero, lamentablemente, es lo que nos toca”. Neumann también compartió su perspectiva sobre la autonomía de su hija en la toma de decisiones.

Explicó que conversaron sobre las opciones y que la última palabra la tuvo Allegra. “Charlamos un poco cómo estaban las cosas y la decisión final es de ella. Yo le dije: ‘Lo que vos desees y puedas hacer más convenientemente, yo te voy a acompañar’”, afirmó la modelo.

En cuanto a sus propios sentimientos, reconoció que hay situaciones que le resultan dolorosas, pero que no puede intervenir en todo: “Como mamá hay cosas que me duelen por ella, pero no puedo hacer ni deshacer ciertas situaciones”. Finalmente, expresó su entusiasmo por el viaje y la preparación del vestido: “A mí me encanta viajar, por lo que voy a acompañarla como mamá y con el diseño del vestido. Ya empezaremos a armar nuestra ruta de viaje”.

En su comunicado, Allegra insistió en que su deseo es disfrutar de su cumpleaños junto a ambos padres, sin que su vida privada sea objeto de debate público. “Yo a mis papás los amo muchísimo, a los dos por igual (cosa que no me parece necesaria aclarar)”, escribió, aunque reconoció que se vio obligada a hacerlo por la cantidad de opiniones externas. La joven también reflexionó sobre el impacto emocional de la situación: “Con catorce años, me parece que no tendría que tener que aclarar ciertas cosas de mi vida privada, pero estos comentarios me estaban afectando”, cerró su comunicado.