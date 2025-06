Catalina Gorostidi sorprendió a sus seguidores con un nuevo look: “Siempre viene bien un cambio rotundo”

El rotundo cambio de look de Cata Gorostidi

Después de un emotivo paso por la casa de Gran Hermano (Telefe), el cual la ayudó a luchar contra sus problemas alimenticios, Catalina Gorostidi se enfoca más que nunca en su carrera. Decidida a dar vuelta la página, y dejar atrás su separación de Joel Ojeda, la pediatra se animó a un cambio de look y mostró los resultados en sus redes sociales.

A través de un divertido video, en el que evidenció el antes y el después, Catalina sorprendió a sus más de 600 mil seguidores. Anticipando la situación, horas antes de pasar por la peluquería, la joven compartió una foto frente al espejo de un ascensor. “Algo hoy se va”, escribió junto a un emoji con la boca cerrada con un cierre.

Luego, en su feed, Gorostidi publicó un video en el que comenzó negando con la cabeza, mostrando que su pelo le llegaba casi a la cintura. Luego, la exparticipante aplaudió cuatro veces y dejó paso a su nueva imagen. Entre sonrisas, miradas sugestivas y poses, la joven lució su cabello corto, el cual le llegaba solo a los hombros. “Cambio de look total. Porque siempre viene bien un cambio rotundo”, escribió para describir la situación.

Catalina Gorostidi sorprendió al mostrar su nuevo cambio de look

Entre los comentarios, algunos exparticipantes festejaron el cambio de la joven. “Me encanta”, escribió Bati Larrivey, dejando entrever su apoyo a la jugadora, por más que no hayan compartido la misma edición. En una línea similar se pronuncio Keila Sosa, quien expresó: “Ah bueno”. Otra de sus compañeras íntimas en comentar la publicación fue Virginia Demo, quien destacó: “Me encanta amiga”.

En otra divertida publicación, el peluquero de Gorostidi mostró el momento en el que la joven decidió su nuevo look. Al comenzar, el joven le preguntó qué tan largo quería su cabello, poniendo sus tijeras a la altura de su pecho. Al ver que la participante negaba con la cabeza, el profesional subió el elemento y marcó el corte unos centímetros más arriba. Con gesto de dudas, Catalina dejó entrever que no estaría mal, pero que no era lo que buscaba.

Catalina Gorostidi busca dejar atrás su relación con Joel Ojeda

Fue así como el peluquero volvió a subir sus tijeras, esta vez hasta la altura de sus hombros. Fue ahí cuando los dos coincidieron, dando paso a la elaboración del look. Una vez que el trabajo estaba terminado, Catalina cerró el video sacudiendo su pelo, sonriendo y lanzando un beso a la cámara. Entre los comentarios, Rosina Beltrán, compañera de la pediatra en la edición anterior, mostró su apoyo al escribir: “Wow”, junto a un emoji con corazones en sus ojos.

De esta manera, Catalina busca dejar atrás su separación de Joel Ojeda. Después de algunas idas y vueltas, el azafato y la pediatra decidieron poner fin a su vínculo a comienzo de enero. Estoy muy triste. La separación con Joel es una de las cosas más duras que tuve que atravesar. No soy víctima de nada, sino que fui muy celosa en esta relación, muy hincha pel... Y, a veces, cuando las parejas no funcionan duele mucho porque habíamos apostado una vida juntos”, había señalado la joven, con la voz quebrada, ante la cámara. “Quiero decirle que lo voy a amar con toda mi alma siempre, él siempre estuvo en todos mis logros, las pel… que dicen de los alquileres u otras cosas, siempre compartimos todo, ambos tenemos trabajos y lo voy a querer por siempre”, continuó.

“Otra cosa que quiero aclarar es que yo no lo dejé, no soy la víctima, sino el que decidió por esta relación fue él porque se cansó. Él es una gran persona, ojalá que todos puedan ser a alguien como él en su vida. Por mi parte, estoy destruida y sé que él también. Gracias por todos los mensajes. No tiene la culpa de nada, no hubo cuernos, sino que simplemente fueron desacuerdos de pareja”, completó Gorostidi, visiblemente afectada, al referirse a su expareja.