La justicia autorizó a Mauro Icardi a llevarse por 7 días a sus hijas: la sanción que recibiría Wanda Nara si se las niega

La decisión judicial para que Icardi pueda estar con sus hijas

Un nuevo capítulo se suma a la eterna disputa judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara. El futbolista recibió autorización legal para pasar una semana con sus hijas. El permiso comienza a partir del viernes 27 de junio de 2025 y las niñas deben ser reintegradas el 4 de julio a las 11:00 horas.

El documento judicial estipula que Icardi puede retirar a sus hijas —junto a sus mascotas— desde el domicilio de Wanda Nara, permitiéndoles permanecer en el hogar paterno durante siete días consecutivos. El juzgado, según la cautelar, autorizó a Icardi el ingreso a la cochera de cortesía del edificio Chateau Libertador, para garantizar la privacidad y seguridad del encuentro, y dispuso que las niñas le esperen acompañadas de su niñera.

Mauro Icardi logró que la China Suárez pueda estar con las hijas que el futbolista tuvo con Wanda Nara, pero no en los primeros días

La disposición también menciona la participación de La China Suárez y sus hijos, aunque establece un esquema de incorporación progresivo. Durante los primeros días, las dos niñas estarán únicamente con su padre, y en jornadas posteriores recién podrán sumarse Suárez y sus hijos en actividades organizadas.

El texto judicial consigna que “el padre deberá reintegrar a las niñas al domicilio de la Sra. Nara el día viernes 4 de julio de 2025, a las 11:00 horas”, y faculta a Icardi para ingresar y retirarlas siguiendo el protocolo de seguridad previsto. El Juzgado Civil 106 también instruyó a Wanda Nara (que acaba de regresar desde Jujuy con sus hijas) a colaborar, bajo la amenaza de recibir una sanción económica. “Hágase saber a la Sra. Nara que deberá facilitar el cumplimiento de la medida cautelar precedentemente dispuesta, bajo apercibimiento de imponerle una multa ejemplar... la que fijo en la suma de PESOS DIEZ MILLONES ($10.000.000) a favor del Hospital de Pediatría ‘Profesor Dr. Juan P. Garrahan’…”, notificó el juzgado.

En cuanto a la supervisión, el documento también menciona que “el Ministerio Público Tutelar diseñará y trabajará conjuntamente con el padre y las niñas” para asegurar una adecuada integración y acompañamiento durante la convivencia.

Wanda Nara ya regresó desde Jujuy con sus hijas

Ayer, además, según mencionó en sus historias de Instagram Yanina Latorre, se había dispuesto una mediación por cuestiones alimentarias a pedido de Wanda Nara, a la que Mauro Icardi finalmente no acudió, recusando al mediador.

La situación, descrita por la conductora como “la historia de nunca acabar”, mantiene a las familias de Mauro Icardi y Wanda Nara en el centro de la atención pública y mediática, en un conflicto donde el cumplimiento judicial y las relaciones personales siguen entrelazados.

Esta cautelar no indica que el encuentro entre padre e hijas será una revinculación, ya que en una oportunidad anterior, la justicia indicó que el vínculo entre Icardi y sus hijas no está afectado. Es, más bien, una respuesta judicial a la carta que Mauro Icardi le envió al juez Hagopian luego de no aceptar encontrarse con sus hijas para el día del Padre sin la China Suárez.

En su presentación, Icardi interpeló directamente al juez: “Hace tiempo que únicamente se abocara a ver que Uds. de manera INJUSTA, ARBITRARIA y utilizando una DOBLE VARA, intentan considerarme como ‘hombre’, circunstancia que les es absolutamente ajena porque no corresponde y no estoy dispuesto a consentir ni permitir”.

Respecto a la participación de la China Suárez, remarcó: “He aquí dónde como PADRE me planto, me pregunto… les inquiero a mis abogados y a Ud. como magistrado… HASTA CUANDO Y ¿CUÁNTO MÁS DEBO SOPORTAR??? Su señoría, mal que le pese, NI UD. NI Wanda Nara, me van a elegir la pareja. NI UD. NI YO se la podríamos elegir a la madre de mis hijos. No existe causal objetiva, ni existe normativa que lo ampare, para Ud. o para quien sea, odio considerar el vínculo con mis hijas a la ligereza de sentencias clavadas como la familia ensamblada en la que se pretende sumergir a mis hijas”.

Icardi también repasó los antecedentes internacionales del caso: “Conocí a Wanda Nara en Europa, mis hijas nacieron y se criaron en Europa, y jamás vivimos en la Argentina… Las niñas fueron sustraídas por su madre, traídas a la Argentina sin mi consentimiento y puestas bajo el cuidado de la Sra. Reina… nunca fue la Argentina el último centro de vida de ellas”.

Esto lo presentó hace algunas horas y todavía no obtuvo respuesta

El futbolista solicitó la restitución internacional de las menores, y en el escrito volvió a manifestar su deseo de que residan con él en Turquía cuando deba reincorporarse al Galatasaray y cuestionó que se restrinja su autoridad paterna: “No puedo forzarlas a estar en Turquía, ni forzarlas a estar en Argentina, pero tampoco se debe socavar la autoridad paterna y mucho menos determinar que el destino de mis hijas lo tienen que elegir otros”.

En otro de los fragmentos hace mención de su novia y los chats que filtró la empresaria tiempo atrás: “Yo me enamoré de una mujer, Eugenia Suárez… y, sin embargo, Su Señoría podrá encontrar documentaciones que mi exesposa ha difundido masivamente, donde me he humillado públicamente en aras de salvaguardar mi familia y ello no me avergüenza“.

“Rogué. Imploré. Me humillé. Y respeté la elección de mi exmujer, quien hoy no respeta la mía con la connivencia de Su Señoría, olvidándose de todo lo que ella hizo, vivió y le hizo vivir a mis hijas cuando se sentía ‘enamorada’ de quien fue su amante durante 3 años de vigencia de nuestro matrimonio”, agregó en el siguiente párrafo.

Mañana habrá otra oportunidad para que el reencuentro se produzca.