La extraña cláusula que Sebastián Wainraich exige en sus contratos laborales: “Trabajé mucho para esto”

La Extraña Cláusula Que Sebastián Wanraich Exige En Sus Contratos Laborales

Destacado por su trabajo en radio, televisión, y hasta por su talento en el escenario, Sebastián Wainraich ha logrado destacarse como uno de los mejores conductores de la actualidad. En ese sentido, este miércoles, la figura sorprendió al revelar la cláusula que exige en sus contratos laborales y que defiende con uñas y dientes.

En diálogo con Infobae en Vivo, el conductor repasaba sus últimos trabajos en los medios. En esa charla, Diego Iglesias le preguntó: “¿Cómo estás en términos futbolísticos en este momento?“.

Fiel a su estilo, el invitado respondió con el foco puesto en el club de sus amores: “Atlanta perdió justo el otro día de local por primera vez en el campeonato. No entiendo de qué te reis, estoy muy metido. Metido a niveles vergonzosos para el mundo exterior. Yo vivo con el fixture en la mano. No lo digo orgulloso. Lo digo orgulloso del lado que hago lo que quiero, pero no digo como ‘qué ejemplo de vida, tómenme a mí’. Porque me da vergüenza, pero me da orgullo porque yo es lo que quiero. Soy esto y lo acepto. Punto”.

Sebastián Wainraich analizó la televisión actual

Acto seguido, Wainraich resaltó que antes de confirmar planes o aceptar alguna propuesta laboral, se fija el fixture del campeonato y chequea la fecha del partido de Atlanta. Fue entonces cuando el invitado reveló la cláusula que pide en sus contratos: “Y la otra que hice espera, que me siento más orgulloso todavía, no lo haga en sus casas igual. Creo que trabajé mucho para esto, que ahora en los contratos pongo que si Atlanta juega un partido, puedo faltar”.

Con el objetivo de dar más detalles, Sebastián explicó: “A veces jugamos en mi horario, me voy antes de la radio, no lo veo bien, pero lo veo bien desde el punto de vista que es lo que quiero hacer. Y trabajé para eso”.

Mientras, Maru Duffard resaltó que podría ver el partido por televisión. Sin embargo, el invitado contestó: “No, porque me gusta mi trabajo y soy responsable también. Pero yo siempre digo: ”Mirá si llega una final, algo". Yo creo que me dejarían faltar o renuncio”.

Con el correr de la charla, la mesa quiso conocer si Sebastián había contagiado su fanatismo hacia sus hijos. Pero para sorpresa de varios, el conductor reveló: “Sí, pero no son como yo. Y por un lado decís: “Uy! A veces ves como el cliché ahí el padre, el hijo”. Hoy veía un hincha de River que le regaló al padre el viaje a Estados Unidos. Y por otro lado, creo que zafaron también. Y mi hijo me pregunta todo el tiempo si seguimos primero".

Sebastián Wainraich manifestó ser hincha de Atlanta y mostró su fanatismo por el club (Cristian Taylor)

Al escuchar a Wainraich, Federico Mayol repreguntó: “Pero zafaron por Atlanta o por el fútbol”. Entre risas, el actor afirmó: “Por las dos cosas. A veces vienen a la cancha, pero yo no los obligo. Vienen de vez en cuando. Pero dicen que son de Atlanta. Es un montón. Hago el chiste que si les gustara el fútbol tal vez hubieran elegido otro club”.

En otro momento de la charla, la mesa destacaba el talento de Wainraich para conducir diferentes formatos. “¿Qué es lo que más disfrutas? ¿La radio, la tele, escribir?“, le preguntó Jessica Bossi. Después de unos segundos de reflexión, el invitado respondió: ”Qué difícil. Para la radio puedo hacer todo. Es como que en la radio yo no me siento periodista, pero hay un ejercicio periodístico de la entrevista que sí me gusta. Para la radio escribo, puedo actuar en la radio, conduzco. Entonces es como que envuelve a todos los géneros, pero el escenario, estar arriba, ahí cuando sale bien una función, es tremendo".

Al escuchar la respuesta del invitado, Duffard afirmó: “O sea que lo que menos te gusta es la tele”. Confiado, el conductor devolvió: “No, me gustó lo último que hice. La noche perfecta. No está más. Cambió la tele. Hace un mes. Mes y medio”.

Continuando con el análisis, Bossi ahondó: “¿Por qué se cambia la tele?“. En un crudo análisis, Sebastián confesó: ”Está más pobre, más pobre desde lo económico. Desde los presupuestos, etcétera".

“¿Miras tele?”, quiso saber Bossi. “Poco, la verdad, pero no por una postura. Hay tanto para hacer”, se sinceró el invitado. Así, Wainraich destacó lo cambios que notó en el medio en los últimos años: “Yo sentí la diferencia cuando mirábamos tele nosotros cuando éramos jóvenes. Mucha gente grande, más grande que nosotros, que yo, me hablaba del programa, como que esa gente ve la televisión”.

Continuando con su análisis, el conductor resaltó: “Y después alguna gente más contemporánea me habla porque había un recorte, estuvo tal. O gente que te encuentra la noche. Sí, cambió la tele, pero me gustaba igual. Cambió la repercusión, cambió el presupuesto, pero sigue siendo la tele. Igual sigue teniendo así una trinchera, un refugio”.