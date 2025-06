La esposa de Maxi López contó las dificultades que atravesó en los primeros meses de su embarazo

Daniela Christiansson cómo vive el primer trimestre del embarazo (Foto: Instagram)

El miércoles por la mañana, Daniela Christiansson y Maxi López anunciaron con un tierno posteo que estaban esperando a su segundo hijo juntos. Culminando su primer trimestre de embarazo, la modelo sueca confesó cómo se siente con este momento de su vida.

La pareja ya es papá de Elle, la pequeña ya tiene dos años, por lo que sus padres están todo el tiempo detrás de ella. Con una tierna foto de madre e hija, ambas dormidas sobre un sillón, la sueca abrió su corazón: “Esta fue una parte de mi primer trimestre— he estado muy cansada y con náuseas— pero solo podía descansar durante las siestas de Elle“. Sin embargo, no dudó en aclarar que ”ha disfrutado mucho" tener la posibilidad de dormir con su hija mayor y pasar tiempo juntos.

“Hoy me siento agitada y las dos terminamos quedándonos dormidas juntas en el sofá después del almuerzo”, cerró Daniela. Además, manifestó que esos pequeños momentos compartidos en familia cobraron especial importancia en una etapa cargada de desafíos físicos. “Bendecidas”, concluyó en el mensaje, resaltando la gratitud a pesar de las incomodidades propias del embarazo.

La postal cotidiana suma otra capa de empatía y conexión con quienes la siguen, especialmente con otras madres o futuras mamás que pueden identificarse con los desafíos y la dulzura de esta etapa. Las palabras de Daniela pusieron en el centro el aspecto humano y real de la espera, lejos de idealizaciones, y transmitieron cómo los pequeños momentos compartidos cobran un valor especial durante este proceso.

"Muy cansada y con náuseas", Daniela habló de su primer trimestre de embarazo

La noticia llegó de manera sencilla y sin declaraciones grandilocuentes. La pareja transita uno de los momentos más plenos de su vida familiar: el segundo embarazo. Este anunció ocurripo de forma discreta, pero emotiva, alejado de titulares, entrevistas exclusivas o declaraciones formales. Fue Daniela quien eligió comunicar la novedad a sus seguidores a través de redes sociales, apelando a una publicación cercana y llena de emoción. En la secuencia de imágenes se puede ver la ternura del día a día y la inconfundible silueta del bebé en una ecografía, acompañada por una fecha clave: 19 de junio de 2025. “Esta fue la mayor sorpresa. Nosotros no podemos esperar para conocerte”, escribió la modelo sueca. El hashtag #bebéencamino reflejó el clima de ilusión que vive la familia en este período.

La repercusión en redes fue inmediata. Entre los seguidores y familiares, el mensaje de Valentino —el hijo mayor de Maxi López y Wanda Nara— ocupó un lugar central. El adolescente no ocultó su entusiasmo por la llegada de un nuevo hermano y envió corazones en los comentarios del posteo. A él se sumó su novia, Carola Sánchez Aloe, quien felicitó a la pareja con un mensaje de calidez familiar. Si bien Constantino y Benedicto, los otros hijos de Maxi, aún no se expresaron con palabras, aunque dejaron sus respectivos me gusta en la publicación.

Por su parte, López dejó que las imágenes hablaran por sí mismas y se limitó a repostear la publicación de su pareja, manteniendo el perfil reservado que eligió en sus últimos años fuera de la alta exposición mediática. Esa actitud coherente con su estilo también se reflejó en su manera de celebrar el embarazo: sin alardes ni palabras rimbombantes, priorizando el espacio de lo íntimo y familiar.

El tierno posteo de Daniela Christiansson para anunciar su segundo embarazo con Maxi López (Instagram)

El crecimiento de la familia López-Christiansson llega, además, en un contexto de armonía y bajo perfil, donde el foco está puesto en la vida cotidiana y en el acompañamiento mutuo. Más allá de la repercusión pública que pueden generar por sus trayectorias, la pareja eligió el tono que mejor los representa para comunicar una noticia trascendente.

De este modo, el presente de Maxi López y Daniela Christiansson queda marcado por la expectativa, la ternura y la emoción, y la familia se prepara para dar la bienvenida a un nuevo miembro con el mismo espíritu cálido y cercano que definió el anuncio.