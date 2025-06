El video de Wanda Nara y L-Gante que volvió a alimentar los rumores de romance: ¿una tercera oportunidad?

El video de Wanda Nara junto a L-Gante que alimentó las versiones de reconciliación

Luego de su separación, la relación entre Wanda Nara y L-Gante parecía haber llegado a su fin. Entre indirectas y declaraciones cruzadas, la mediática y el cantante parecía no haber terminado su vínculo de la mejor manera. Sin embargo, todo parece haber quedado atrás luego de que en las últimas horas circulara un video revivió los rumores de romance. ¿Se dieron una segunda oportunidad?

Todo comenzó cuando Maxi el Brother, el representante del cantante de cumbia 420, compartió un video en su cuenta de Instagram. En las imágenes se podía ver a la influencer y al referente del RKT muy cerca, sentados uno al lado del otro. Mientras se miraban a pocos centímetros de distancia, el joven sostenía la cara de la mediática con su mano izquierda, mientras que Nara lo rodeaba con su brazo con ternura.

Como si fuera poco, el representante de Elián Valenzuela, nombre real de L-Gante, escribió una misteriosa frase junto al video: “Donde hubo fuego...”. Además, Maxi musicalizó el momento con el tema "Romántiko", de Emanero y el joven.

Luego de enfocar a la mediática y al cantante, Maxi mostró que se encontraban a unos metros de una parrilla, a la espera de comer carne al disco. Las horas pasaron y no se sabía si se trataba de un video viejo o de algo completamente nuevo, sin embargo, Luis Perdomo, uno de los grandes amigos del cantante de cumbia 420, confirmó que el miércoles por la noche compartieron una comida.

Perdomo estuvo invitado el jueves al programa de DDM (América TV) y Mariana Fabbiani no dudó en preguntarle por el video. “¿Estuviste anoche con Wanda?“, fue la pregunta sin filtro y al medio que le hizo la conductora y a la que Luis respondió: ”Ayer los vi, sí“. Y la repregunta no tardó: ”¿Volvieron? ¿Están juntos?“.

Luis Perdomo confirmó la reconciliación de Wanda Nara y L-Gante (Video: América TV)

“Yo siempre dije que iban a volver”, fue la contestación críptica que dio, sin dar muchos detalles acerca de la reconciliación, contó: “Ellos se tomaron momentos de estar… hablaron muchísimo, muchísimo. Ella estaba como muy preocupada, pero se los vio felices, disfrutando de una cena”. Fue allí cuando Guido Záffora decidió intervenir y quiso saber si se podía hablar formalmente de reconciliación o si se trataba simplemente de una reunión. “Yo me arriesgo a decir que si. La reunión fue en la casa de Maxi y nos reíamos porque decían que Maxi y Elián no se hablan”, aseguró.

Esta no fue la única señal que dieron las figuras. Antes de que comenzara el Mundial de Clubes, del cual Boca fue recientemente eliminado, L-Gante había compartido una imagen alentando a su equipo. La foto lo mostraba en La Bombonera, abrazado a Wanda Nara.

Paralelamente, en la ruta, el silencio rotundo del viaje familiar por el Día del Padre se interrumpió cuando Wanda subió el volumen de la radio en el momento en que comenzaron a sonar los acordes de “Te vienes con el turro”. Dentro del auto, su voz se elevó por encima del motor, cantando con energía la letra de L-Gante: “Mami, vo’ sos la reina de esas que me gustan a mí. Aunque no me quieras ni ver, ya nunca podrás borrar mi huella. De todas las minitas esa es la más bella”. Zaira Nara, a su lado, captó el instante y lo compartió en sus redes, mientras Andrés Nara, al volante, sonreía y el auto se llenaba de una mezcla de nostalgia y alegría.

Todas estas señales podrían confirmar una tercera apuesta al amor, aunque hasta el momento ninguna de las dos partes hizo una confirmación en las redes sociales al respecto del tema, manteniendo el misterio alrededor de su relación.