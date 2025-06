La Voz Argentina: un participante impactó a todo el jurado y provocó el baile sensual de Lali y Juliana Gattas

La Voz Argentina Un Participate Impacto A Todo El Jurado Y Provoco Que Lali Y Juliana Gattas Se Sacaran La Ropa

En un nuevo programa de La Voz Argentina (Telefe), Lali Espósito, Luck Ra, Ale Sergi, Juliana Gattas y Soledad Pastorutti se prepararon para recibir a los nuevos talentos que buscarían llegar a la siguiente ronda del programa. Sin embargo, los jurados fueron sorprendidos por un joven oriundo de la provincia de Tucumán, quien los impactó con su talento y hasta despertó todo tipo de sensaciones en ellos.

“Soy estudiante que tanta por hobby, pero quiere ver a dónde puede llegar. Mi nombre es Pablo Cuello, tengo 18 años, soy de Yerba Buena, Tucumán. Mi familia está compuesta por mi papá Pablo, mi mamá Magdalena, mis hermanos Lourdes y nacho, Los Cuello no son tantos, el tema es la familia de mi mamá, los Casanova, que son millones. El que me introduce a la música es mi abuelo, de parte de lo Cuello. Él falleció el año pasado, él quería que participara en La Voz. No sé si estaría acá si él no me hubiera incentivado tanto. Yo quiero saber si sirvo para esto, por más de que pueda cantar en un asado, en una juntada. A ver si a nivel profesional tengo algún tipo de chance o calidad para esto”, comenzó diciendo el joven en su presentación.

Así las cosas, mientras el estudio tenía las luces apagadas, y las figuras de la música se mantenían de espaldas con los oídos atentos, el joven comenzó a cantar “Down With My Baby”, de Kevin Johansen. En los primeros segundos, Ale Sergi, Lali y Juliana Gattas no pudieron ocultar su sorpresa al escuchar la voz grave del joven. Al cabo de unos segundos de discusión, el dúo se puso de acuerdo y la cantante presionó el botón rojo con todas sus fuerzas. Inmediatamente, Soledad siguió sus pasos y luego Lali hizo lo mismo.

“Ah, bueno”, expresó impactada la cantante de “Fanático” al ver la juventud del dueño de la voz. Luego de que el participante terminara su canción, Lali dijo: “Estoy tan ‘sorpresa’ como todos ustedes”. En la misma línea, Gattas comentó: “Estoy más sorpresa que Lali”. A partir de entonces, comenzó una lucha desenfrenada entre los tres equipos por quedarse con el competidor.

La primera en tomar la palabra fue Espósito: “Pablo, tres sillas. Tengo muchas preguntas para el tiempo de programa que queda. Tengo de todo para preguntarte. Necesito saber todo de vos. Quiero saber qué otras cosas cantás porque me dan intriga esta voz tuya hacia dónde se mueve, hacia qué lados va. Te imagino medio Elvis. ¿Qué cosas cantás en tu vida?”. Tal como imaginaba la intérprete de “Disciplina”, el joven comentó: “Medio clásico, Elvis Presley, Frank Sinatra”.

Fue entonces cuando Sergi demostró su experiencia y afirmó: “Me parece que ni vos sabés lo que sos, de verdad te lo digo, con respeto total. Estamos muy sorprendidos, y nos da la impresión de que tenés un camino por delante, si tenés ganas, si te lo proponés, porque tal vez querés manejarlo súper suelto y no está mal. Cada quien encara su carrera como le gusta, pero si vos encararás seriamente esto me parece que tenés muchísimas condiciones de verdad, sos muy especial, muy diferente”.

Lali, quien no salía de su asombro, buscó seguir indagando: “¿Habías cantado en algún otro lado?”. Para sorpresa de la jurado, Pablo respondió: “Más que en la galería de mi casa no”. Con la lucha ya abierta, Espósito intentó dar el primer paso: “Invitado a este equipo, sería un sueño tenerte. No puedo creer que de la galería de tu casa a esto. Lo que elijas va a estar increíble, sos único en este programa, claro está. Lo bien que te iría en el team Lali”.

Sin embargo, Soledad también buscó captarlo: “Me gusta que se te ve calmo y humilde, es como dijo Ale, no te das cuenta lo que podés llegar a ser, con tu voz, me gusta eso de tu personalidad, me atrae mucho”. Así las cosas, los jurados le pidieron al chico que los volviera a deleitar con su canto. Al cabo de unos segundos, hipnotizadas por el talento del competidor, Lali y Juliana Gattas comenzaron a bailar sensualmente. Acalorada, Espósito se quitó el saco, siguiendo el juego.

Con la idea de saber más del participante, Lali le preguntó qué hacía de su vida, ya que lo veía muy joven. “Tengo 18, acabo de salir del colegio. Estoy estudiando medicina, hasta que llegó todo esto”, se sinceró Cuello. Mientras todos discutían e intentaban seducirlo, Luck Ra tomó la posta y le preguntó: “Escuchame, cuando estabas con tus amigos, ¿vos ya pensabas a quién ibas a elegir o algo?”. Al ver que sus compañeros seguían con el alboroto, el cordobés lanzó y fue a buscar al joven: “Váyanse todos para atrás, efectivamente es muy alto, porque yo tengo un borcegos...te tengo un plan, para mi deberías sentarte en el sillón del equipo que querés. Hace lo que diga tu corazón”.

Así, en una mezcla de tensión y expectativa, Pablo afirmó con seguridad: “Team Lali”. Inmediatamente, los demás jurados comenzaron a quejarse. Feliz por la decisión del joven, la cantante lo invitó a su silla: “Vení a sentarte, muchas gracias por elegirme. Qué porte este hombre, te acompaño del brazo, siento que tiene que ser todo muy formal con él, no puedo ser yo del todo”.

Luego, Lali y Pablo fueron a encontrarse con Nico Occhiato y la familia del joven. “Es un tipo hecho y derecho él. Una voz muy distinta, la vas a romper, un placer que me hayas elegido. Él quedó anonadado todo el tiempo”, le dijo Espósito a los papás del chico, festejando con suma alegría su nueva adquisición.