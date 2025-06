Arturo Puig habló de su vínculo con Susana Giménez luego de la muerte de Selva Alemán

Arturo Puig habló de su vínculo con Susana Giménez

Este lunes, actores, directores y productores celebraron los Martín Fierro de Teatro en un exclusivo evento que destacó las mejores obras y trabajos del último año. En ese contexto, Arturo Puig fue consultado por su relación con Susana Giménez, una referente en el mundo del espectáculo argentino. Desde La mujer del año a Piel de Judas, las figuras compartieron diferentes proyectos juntos a lo largo de los años, sin embargo, desde la muerte de Selva Alemán, el vínculo se rompió.

Todo se dio en la alfombra roja cuando le consultaron a Puig si había visto la reacción de Giménez cuando le cortaron el servicio de electricidad en la casa. “Se le cortó la luz en toda su casa y subió una historia en redes sociales diciendo: “Qué desgracia tan terrible”. Y un poco lo tomó con humorada también”, comenzó diciendo el periodista de Los profesionales de siempre (Canal 9).

Lejos de criticar la situación, Arturo respondió: “Bueno, Susana tiene buen humor siempre. No sabía nada”. Fue entonces cuando el cronista quiso saber: “¿Cómo está tu relación con Susana?“. Con buen tono, Puig afirmó: ”Bien, bien, bien. Sí, Tranquila. Sí, sí“.

En ese sentido, el periodista le preguntó si se veían con frecuencia: “¿Se frecuentan siempre? Digo, ustedes han compartido desde Piel de Judas". Fue en ese momento que Puig decidió remarcar la distancia que mantiene en su vínculo con la diva: “Sí, pero nosotros fuimos siempre compañeros. Nunca fuimos de vernos tanto tiempo seguido. Nos veíamos cuando estábamos en el teatro. Después no, no mucho".

Con la idea de indagar en un nuevo encuentro, el periodista le preguntó: “¿Te gustaría tal vez volver a encarar un proyecto con Susana a futuro?“. Aún así, el actor no dio lugar ni siquiera a una remota posibilidad: ”Me parece que no tiene muchas ganas de hacer teatro. Por lo menos he escuchado eso".

Así las cosas, el periodista recordó que Susana no había asistido al funeral de Alemán y consultó: “Una pregunta muy puntual respecto a cuando falleció Selva, Susana, si no mal recuerdo, ella ya no estuvo presente. ¿Puede ser en esta fecha? ¿Sucedió algo en este momento?“. Lejos de crear polémica, el actor respondió con altura: ”No, no que yo recuerde".

La relación de amistad entre Susana Giménez y Arturo Puig se remonta por lo menos a principios de la década de 1980

En ese sentido, el cronista preguntó si la diva le había transmitido sus condolencias ante la pérdida de Selva: “¿Llamó para hablar con vos? ¿Se acercó una vez?“. En ese momento, Arturo llegó a destacar que sí había existido un llamado. ”Porque nosotros entendíamos que había una amistad o un compañerismo importante o fuerte entre ustedes. Y tal vez la ausencia un poco nos llamó la atención también de esto", reflexionó el comunicador. Sin embargo, el actor no se refirió a su vinculo y dejó la incógnita: “Puede ser”.

Sin embargo, el momento más tenso de la charla llegó cuando le consultaron a Puig: “¿Te hubiera gustado que tal vez (Susana) esté un poco más cerca de ustedes o más cerca tuyo?“. De forma tajante, el entrevistado afirmó: ”Siempre es bueno que los amigos se acerquen cuando uno pasa momentos difíciles".

Ante la consulta de s habían vuelto a hablar después del fallecimiento de Selva, Arturo reveló: “No, después no. No he hablado con ella. Me parece que estar hablando de Susana en esta noche tan importante no tiene mucho sentido”.

Susana Giménez y Arturo Puig continuaron cultivando su vínculo más allá del teatro, frecuentando espacios y reuniones en común

La relación de amistad entre Susana Giménez y Arturo Puig se remonta por lo menos a principios de la década de 1980. Fue durante la exitosa obra teatral “La mujer del año”, estrenada en 1983, donde ambos compartieron escenario y comenzaron a forjar una conexión personal más allá del trabajo. La afinidad surgida en aquellas funciones sentó las bases para una amistad que se mantuvo vigente con el paso del tiempo.

Con el correr de los años, la buena sintonía entre ambos trascendió la instancia profesional. Susana Giménez y Arturo Puig continuaron cultivando su vínculo más allá del teatro, frecuentando espacios y reuniones en común. El trato cálido y la camaradería que compartían se consolidaron con cada nuevo proyecto, acompañados del respeto mutuo que caracterizó siempre su trato.

A medida que ambos desarrollaron sus respectivas carreras en los escenarios y la televisión, la amistad se mantuvo firme, acompañada por una presencia constante en la vida social y cultural del espectáculo argentino. La complicidad entre Giménez y Puig se mostró no solo en la escena, sino también en la cotidianeidad, en la que compartir momentos con amigos y colegas era parte habitual de su relación.