Roberto García Moritán presentó a su novia Priscila Crivocapich a su hija Ana en una noche de música y emociones

Desde que Roberto García Moritán confirmó su relación con Priscila Crivocapich, cada día da un paso más por formalizar su vínculo con la modelo. Durante el lunes, compartió una imagen junto a ella en un momento íntimo, en donde Priscila le da un romántico beso en la mejilla. Horas más tarde, el economista subió varias imágenes a sus historias de Instagram en las que dio cuenta de otro detalle: la presentación formal de su novia a su pequeña hija Ana, fruto de su relación con Pampita.

El escenario elegido fue la sala La Ballena del Palacio Libertad, donde se realizó el concierto denominado Gardel pop. Moritán, Priscila y Ana integraron un grupo diverso de asistentes. Kevin Johanssen y Marcelo Ezquiaga pusieron la nota musical, mezclando tango y pop ante un público que celebró la propuesta. Se vieron postales de la noche: complicidad entre los adultos, gestos espontáneos hacia la niña y una celebración colectiva de la música y los afectos reunidos.

Roberto García Moritán asistió a un concierto junto a su novia Priscila Crivocapich y su hija Ana (Instagram)

La fotografía que compartió el economista lo muestra junto a su flamante novia, con amigos y su hija. La atmósfera se notó distendida y cálida, dejando ver la soltura del grupo y la naturalidad con la que la nueva pareja se acomodó a los afectos de García Moritán.

Marcelo Ezquiaga, conocido en el ambiente musical, tiene una historia vinculada tanto al empresario como a Pampita. El compositor no solo es amigo personal del economista, sino que también fue pieza clave en un episodio significativo para la pareja. Ezquiaga ayudó a Moritán a crear una canción dedicada especialmente a Pampita en el año 2021. El lazo profesional y de amistad entre ellos se plasma en estas colaboraciones artísticas y en coincidencias como la del concierto en cuestión.

La canción escrita para Pampita nació de un deseo de sorprenderla. “Voy a cometer una locura esta noche”, así arranca el tema que Moritán, sin experiencia previa en la música, se animó a escribir y a interpretar. “Mis amigos me dijeron ‘no lo hagas’, pero desde que te conocí, hago cosas que no estaban en mí. Porque hago cualquier cosa por vos, mi amor”, dice una de las primeras estrofas, según registró la propia pareja. El economista repasó en la letra, junto a Ezquiaga, anécdotas cotidianas y gestos simples de la convivencia, detalles cargados de ternura y complicidad: “Me convertí en plomero, cerrajero y herrero. Vi ‘This is us’ y lloré. Aprendí a hacer asados sin quemar tejados. Puse inyecciones como un enfermero. Di clases de matemáticas, me puse aparatos. Busqué una panquequera, me hice baños de crema. Levanté mi ropa tirada y la dejé ordenada. Y la toalla en su perchero. Vi películas románticas, escribí cartas de amor. Compartí el control remoto, grité goles de Boca. Hice cursos de diseño, de decoración. Hago cualquier cosa por vos, mi amor”.

Roberto García Moritán confirmó su romance con Priscila Crivocapich con una romántica foto (Instagram)

El proceso detrás de este regalo quedó grabado para el reality Siendo Pampita, emitido por la plataforma Paramount+. Las cámaras siguieron a la familia desde la concepción hasta el nacimiento de Ana, retratando momentos íntimos y sorpresas preparadas por ambos miembros del matrimonio. El quinto capítulo, “Sorpresas”, mostró la dinámica de regalos preparados a escondidas y evidenció la creatividad que tenía la pareja para celebrar su historia en familia.

En esta oportunidad, la reciente presentación de Priscila a Ana y las imágenes compartidas ratifican la decisión de García Moritán de seguir mostrando sus historias personales sin reservas y con total apertura ante su círculo y el público que sigue cada paso de sus protagonistas.