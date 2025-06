Barbie Simons contó por qué tiene que usar un cuello ortopédico: “Me hago la atlética”

Barbie Simons contó por qué va a Los 8 Escalones con cuello ortopédico (Video: El Trece)

Todas las tardes, Los 8 Escalones (El Trece) reúne a los participantes para probar sus conocimientos. Sin embargo, en muchas ocasiones logran llamar la atención con sus respuestas incorrectas, sus historias de vida o las ocurrencias arriba de las escaleras. En la última edición, Barbie Simons contó el problema de salud que la aqueja y buscó la ayuda de uno de los participantes.

Todo comenzó cuando Guido Kaczka, con su estilo característico, realizó la pregunta de apertura: “Luis, buenas tardes, ¿a qué te dedicás?”. El concursante respondió: “Soy quiropráctico”. Esta declaración llamó la atención del conductor, quien bromeó: “Ah, no me digas que vos sos ‘éste te salva’”, y desencadenó una serie de reacciones inmediatas en el jurado.

La frase fue suficiente para que Barbie, integrante del jurado, confesara su situación: “Justo lo que estoy necesitando”, reconoció. Ante la mirada del resto, Luis precisó: “Quiropraxia de columna vertebral”. El momento se transformó en una pequeña escena de solidaridad en vivo, donde las necesidades personales afloraron gracias a las circunstancias del juego televisivo.

El intercambio siguió con el aporte de Alejandro Coccia, otro de los jurados, quien intervino en tono humorístico: “Pasá por acá después”. Por su parte, Luis, atento, reparó en la condición de Barbie: “Te vi que estabas…”. Simons no dudó en hacer público el estado de su salud: “Sí, estoy con un cuello ortopédico…”. Esta sinceridad sorprendió al conductor y a los presentes, ya que lo usa fuera de cámara, por lo que pueden no haberla visto con él.

Guido, entre risas y curiosidad, quiso saber más sobre el trasfondo: “¿Qué, ya la fichaste? ¿Qué te pasó Barbie?”. Ella respondió, relatando el origen de su problema: “Después si podés pasar. No sé, jugando al paddle, me lastimé, me hago la atlética y bueno, no me estaría funcionando y quedé como media dura”. Como cierre, Simons agregó con humor: “Se ve que me estaba estirando hace un rato, me hubieses dicho”. Luis, demostrando tranquilidad y oficio, concluyó: “Uno lo ve por experiencia, 30 años”.

Pampita y Barbie Simons trabajan codo a codo en el programa de El Trece (Foto: Instagram)

Días atrás, la periodista de espectáculos y Pampita, quien también forma parte del jurado del programa, vivieron un momento de pura complicidad. Según una encuesta realizada por la Organización Mundial del aguacate y la consultora Mortar research en Europa, ¿qué porcentaje de mujeres afirmaron que prefieren una buena comida antes que tener relaciones íntimas?“, fue la pregunta que hizo Guido, que dio inicio a un viaje al pasado.

Con tan solo escuchar la palabra aguacate, que es como se conoce a la palta en muchos países del mundo, su reacción fue inminente y las cámaras no tardaron en buscar el primer plano: “Upa”, dijo Carolina mientras levantaba una ceja. Barbie tampoco pudo contener su reacción: se llevó la mano a la boca para ocultar su risa.

En un principio esto fue todo. Comenzó a debatir con la concursante acerca de la posible respuesta, pero todo se acrecentó cuando Guido comenzó a enumerar las propiedades de la palta. “Lo hace la organización mundial del aguacate que destaca los beneficios afrodisíacos de este superalimento, que es la palta”, comenzó diciendo Kaczka y fue interrumpida por las amigas que no lograron contenerse.

“Justo este tema”, se logra escuchar que dice Simons mientras que Pampita no perdió la sonrisa. Sin darle importancia a la modelo y a la periodista, el presentador siguió: “Es la fruta de la fertilidad para los aztecas. Mejora la circulación sanguínea, aporta energía y ayuda a reducir el estrés”.

Con una risa nerviosa y luego bajando la mirada al piso, Carolina solo atinó a decir: “Me encanta este programa”. Lejos de evitar el tema, Barbie hizo una clara referencia al evento que cambió la vida amorosa y familiar de la modelo e hizo alusión a la frazada de Nepal: “Falta la manta”. Todo fue una clara referencia al escándalo del motorhome, cuando Carolina fue a visitar a su entonces esposo, Benjamín Vicuña al set de grabación del filme El Hilo Rojo y se encontró al papá de sus cuatro hijos en una situación íntima con la China Suárez.