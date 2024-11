Fue a Los 8 Escalones, respondió mal a una pregunta y le hizo un particular pedido a Guido Kaczka: “Me voy a lanzar”

Una mujer llamada Pamela cometió un error con una de las consignas e intentó que la socorra Guido Kaczka (Video: Los 8 Escalones - El Trece/El Doce)

Una vez más, Guido Kaczka volvió a quedar descolocado con la actitud de los participantes de Los 8 Escalones (El Trece). De manera diaria, el conductor se encuentra con diferentes personajes, historias, e incluso actitudes que se roban tanto su atención como la del público en el programa de preguntas y respuestas desde hace años. Este miércoles por la noche no fue la excepción, ya que una mujer se destacó debido al desesperante momento que le hizo atravesar al animador ante las cámaras y que casi colma su paciencia debido a su actitud.

Como ocurre en cada emisión, una serie de competidores se posicionaron en el primer escalón para probar suerte con las consignas. Entre ellos se encontraba Pamela, quien tuvo un error en su anterior intento e iba por el segundo. La suerte estuvo en su contra, ya que le tocó una complicada pregunta de geografía, que debía responder si era verdadera o falsa: “La península de Yucatán, famosa por sus sitios arqueológicos, está ubicada dentro del territorio nacional de Nicaragua”. Luego de que Kaczka terminara sus palabras, la mujer expresó: “La verdad no la sé, pero me voy a lanzar. ¿Verdadero? No, falso”.

Si bien ella creía que había dado en el blanco con su comentario, lo cierto es que su tardanza en dar una respuesta clara dio a lugar a que tomaran como válida la primera. Esto la dejaba afuera la competencia, por lo que se aferró con uñas y dientes. “No, es verdadero que es falso. Disculpá, ¿me podés repetir la pregunta?”, lanzó, sin dar vueltas, ante Guido. Este, lejos de favorecerla e ir en contra del reglamento, respondió: “No puedo”. La desesperación se hizo presente en la jugadora, a lo que atinó a usar un recurso para salir de su situación: “¿Qué te contesté yo?”.

En el primer escalón, Pamela se equivocó en su última oportunidad e intentó salirse del problema ante sus compañeros y el conductor

Incrédulo por la actitud de Pamela, el anfitrión del ciclo le comentó: “Verdadero, y como pasaron unos segundos…”. Por su parte, la mujer contestó: “Yo dije ‘verdadero’, pero la respuesta en sí fue ‘falso’”. Esto dejó descolocado al presentador, quien volvió a recalcarle su error momentos atrás. “Es que es falsa…”, expresó, exhausto, ante los intentos fallidos de su parte por continuar en el certamen. Nuevamente, ella lanzó: “¡Dije falsa!”. Mientras, él intentó hacerle entrar en razón, ya que su respuesta ya había sido tomada por el sistema. “Por eso, se toma el primero”, resaltó ante la incredibilidad de los presentes en el estudio.

Sin dar el brazo a torcer, la participante se vio obligada a suplicarle. “Ay, no, ¡tomámela, Guido! No me quiero quedarme en el primer escalón! Respondí falso, no verdadero. No llegué a decirlo. Tomámela, por favor”, expresó, a los gritos, en señal de frustración debido a que quedó estancada en el inicio del programa. Sin embargo, esto no logró ser de ayuda, ya que Guido hizo oídos sordos e intentó continuar con el desarrollo de la competencia. Ante las súplicas de la competidora, una de las integrantes del jurado, Teté Coustarot, se metió de lleno en el debate. “Le fue peor a los dinosaurios que a vos en la península Yucatán porque ahí cayó el meteorito que permitió que se incendiara toda y se extinguieran de la faz de la tierra”, expresó, con un tono humorístico, en un intento de dar zanjado el asunto y dejar en el pasado el inconveniente.

Teté Coustarot intentó dar por finalizado el tema con un particular comentario (Los 8 Escalones - El Trece/El Doce)

En ocasiones pasadas, sentimientos como la ternura o el terror se hicieron presentes en el ciclo. Sin embargo, este casi suscita la furia de Kaczka a pocos minutos de realizar su presentación. Pero, inflexible, no dudó en hacerle frente a los pedidos de Pamela y pasar a otro tema.