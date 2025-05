Fue a Los 8 Escalones y descolocó a Guido Kaczka con su profesión: “Lo que te debés divertir en la ducha”

Fue a los 8 Escalones y descolocó a Guido Kaczka con su profesión

Programa a programa, los participantes de Los 8 Escalones (El Trece) logran tener su mano a mano con Guido Kaczka contando sus historias de vida, emocionando a los jurados o generando las risas por las respuestas erróneas y con sus profesiones fuera de lo normal. En esta línea, una joven llamada Julia logró sorprender al conductor del programa con un oficio que la apasiona y dejó atónitos a todos en el estudio.

En el primer escalón del juego, Guido se toma el trabajo de conocer a cada uno de los participantes y Julia no fue la excepción. “¿A qué te dedicas?“, fue la sencilla consulta que le hizo el presentador y que terminó con una presentación en vivo de la joven.

“Soy artista circense, payasa, burbujóloga, hago burbujas gigantes”, contó y Kaczka no tardó en mostrarse impresionado. Para poder mostrar su talento fue con todo lo necesario: un balde con agua jabonosa y un elemento creado por ella para dar vida a las burbujas. “El líquido ese que usan, ¿yo lo puedo hacer en mi casa? Lo intentamos en casa, pero no es como el que viene contratado", quiso saber Guido. Sin embargo, la maga no estaba dispuesta a revelar sus trucos, y la única respuesta que recibió fue que se trataba de un líquido “mágico”.

Julia posicionó el balde en el escalón, metió las manos en el agua e hizo una burbuja gigante. “Hermoso”, “Vos con las manos las hacés”, fueron algunas de las reacciones en vivo del conductor, más allá de los aplausos que se generaron entre el jurado y los otros participantes del programa. La demostración no terminó allí, sino que a esa burbuja la dividió luego en unas más pequeñas y el conductor se deshizo en halagos: “Sos espectacular, por favor”.

Lejos de querer finalizar, agarró un abanico gigante, al que le sumó distintos burbujeros, con el objetivo de hacer una gran cantidad. Con el brazo extendido y el abanico en la mano, dio una pequeña vuelta que hizo que el estudio se llenara de burbujas. “No, pero que locomía, por favor", reaccionó el presentador aludiendo al célebre grupo noventoso. “Tremendo abanico. Lo que te debes divertir en la ducha. Es espectacular”.

Esta demostración de talento le sirvió como incentivo para el resto del programa. Uno a uno, fue trepando hasta el último escalón, sin embargo, no logró consagrarse ganadora del programa.

Evangelina Anderson realizó una particular confesión en Los 8 Escalones

Ante la presencia de un participante disfrazado de superhéroe, Evangelina Anderson sorprendió al dar a conocer cuál es su favorito

Hace unos días, Evangelina Anderson fue protagonista con una respuesta que sorprendió y divirtió al conductor. Todo comenzó con la presentación de Juan, un joven estudiante de la carrera de Traductor de idiomas que no pasó desapercibido: llegó al programa disfrazado de Flash, uno de los personajes más veloces del universo de los cómics. “

Juan, ¿te copa Flash?”, le preguntó Guido al ver su atuendo. “Ah, sí, no lo mencioné, pero también soy cosplayer claramente, y Flash es uno de los disfraces”, respondió él. Intrigado, el conductor dejó en clara su curiosidad y fue por más: “¿Y es tu favorito?”. Juan dudó y terminó eligiendo otro: “Thor, por ejemplo”.

La charla despertó el interés de los presentes en el estudio. Fue Teté Coustarot quien rompió el hielo con un comentario generacional: “Por un tema de generación me gusta Superman, lo veo desde chica, pero después no soy muy atenta a los superhéroes”, confesó. Guido, siempre atento a sumar al resto, apuntó a Evangelina: “¿Y vos, tenés alguno favorito?”.

Sin dudarlo, la modelo respondió: “Me gusta Batman”. La afirmación fue seguida por un breve silencio y una carcajada. Guido intervino: “Batman es como el más humano de los superhéroes”. A lo que Evangelina contestó, divertida: “Me representa, oscuro”. Entre risas, el conductor agregó: “Muy conflictuado, tiene problemas Batman”. La jurado asintió entre carcajadas: “Me gusta, es de mi generación”.